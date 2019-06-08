Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все

Тони Фергюсон – это 11 побед подряд в UFC (не проигрывает с мая 2012 года), раскрошенные лица соперников и гарант адского месилова. Он всегда устраивает шоу, но пока так и не дошел до чемпионского пояса в легком весе. Его жизнь впечатляет больше побед.

В детстве Фергюсон играл в американский футбол и баскетбол и занимался брейк-дансом. Тони всегда находился в хорошей спортивной форме: все потому что отец научил его рубить дрова и не бояться физической нагрузки. С юности Фергюсон увлекается медициной, а теперь строит тренировки с учетом ощущений собственного тела.

Он хотел стать фельдшером или физиотерапевтом, но серьезному увлечению помешали бесконечные вечеринки и желание погулять. До появления в UFC Фергюсон полюбил ночную жизнь и 1,5 года работал барменом в Калифорнии. Там он не только разливал коктейли посетителям, но и глубже разобрался в психологии людей: «Работа барменом – чистый кайф».

В смеси различных увлечений родился уникальный боец. Вот как сам Фергюсон описывает свой стиль: «Нет способа, чтобы подготовиться к бою со мной. Я слишком быстрый и неортодоксальный. Я долговязый. У меня сумасшедшая обезьянья хватка, которая не отпускает и которая просто безжалостна». Пока за карьеру Фергюсон проиграл всего три раза.