Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все
Тони Фергюсон – это 11 побед подряд в UFC (не проигрывает с мая 2012 года), раскрошенные лица соперников и гарант адского месилова. Он всегда устраивает шоу, но пока так и не дошел до чемпионского пояса в легком весе. Его жизнь впечатляет больше побед.
В детстве Фергюсон играл в американский футбол и баскетбол и занимался брейк-дансом. Тони всегда находился в хорошей спортивной форме: все потому что отец научил его рубить дрова и не бояться физической нагрузки. С юности Фергюсон увлекается медициной, а теперь строит тренировки с учетом ощущений собственного тела.
Он хотел стать фельдшером или физиотерапевтом, но серьезному увлечению помешали бесконечные вечеринки и желание погулять. До появления в UFC Фергюсон полюбил ночную жизнь и 1,5 года работал барменом в Калифорнии. Там он не только разливал коктейли посетителям, но и глубже разобрался в психологии людей: «Работа барменом – чистый кайф».
В смеси различных увлечений родился уникальный боец. Вот как сам Фергюсон описывает свой стиль: «Нет способа, чтобы подготовиться к бою со мной. Я слишком быстрый и неортодоксальный. Я долговязый. У меня сумасшедшая обезьянья хватка, которая не отпускает и которая просто безжалостна». Пока за карьеру Фергюсон проиграл всего три раза.
Лечился от шизофрении и биполярного расстройства, называл себя вторым Иисусом Христом
В марте 2019 года Фергюсон отказался от боя с Максом Холлоуэем за титул временного чемпиона в легком весе, а потом глава UFC Дэйна Уайт сказал, что у Тони проблемы личного характера. Все прояснилось, когда заговорила жена Фергюсона – Кристина: к марту она написала на мужа пять заявлений в полицию. У Тони поломалась психика, и он просто сходил с ума. Вот несколько пугающих историй:
- Не спал ночами, говорил жене, что в результате лунного затмения произойдет наводнение. Хотел забрать семью из дома, уплыв на спасательной лодке.
- Выключал холодильник, потому что думал, что в нем установлены камеры. Из-за боязни слежки перерезал провода кондиционера и нагревателей, разбивал зеркала и отнимал еду у сына, считая ее отравленной.
- Вслух угрожал неизвестным людям, опрыскивал дом и ребенка святой водой и считал, что в его ноге спрятан чип.
- Называл себя вторым Иисусом Христом, а жену – ведьмой. Первым он считал своего сына, которого спрашивал об одержимости другими существами.
- Увозил сына от родителей жены и менял замки в доме.
Кристина Фергюсон не думает о разводе и всегда помогает мужу, хотя и переживает за безопасность ребенка. Неожиданные всплески смеха, слез или крика – она привыкла к параноидальному поведению мужа.
Психические расстройства проявляются у Фергюсона уже несколько лет: в 2011 году его сняли с рейса из-за вспышки агрессии, когда он ехал в гости к родителям. Фергюсона отправили в больницу в Мичигане, где назначили лекарства от шизофрении и биполярного расстройства.
В 2012 году Тони и Кристина поженились, и в течение следующих пяти лет все было спокойно. Но в 2017 году Фергюсон начал крепко пить, что спровоцировало еще одну порцию психических расстройств. «Его поведение становится все хуже и страшнее. Я боюсь, что однажды Тони убьет меня, нашего сына и/или себя», – вспоминает Кристина.
Теперь врачи всего за пару месяцев вернули Фергюсона в адекватное состояние и допустили к майскому бою с Дональдом Серроне.
Организм Фергюсона – нечто. Он дрался со сломанной рукой и за полгода залечил «кресты»
Всего за пару месяцев Фергюсон погасил шизофрению, но чудеса случались и раньше. В апреле 2018 года он порвал крестообразные связки, а уже спустя шесть месяцев вернулся и победил Энтони Петтиса. Травму, с которой спортсмены мучаются в течение года-двух, Фергюсон залечил за полгода.
Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012 году Майклу Джонсону. После боя Тони выложил фото рентгеновского снимка – он проиграл, но все это время дрался со сломанной рукой. Через шесть лет из октагона с переломом руки уходил уже не Фергюсон, а его соперник – Петтис.
Кажется, он железный и вообще не чувствует боли. Вот так врачи чинили его руку:
UFC четыре раза устраивала бой между Хабибом и Фергюсоном. Все – срывались
Печальная хронология:
2015 год – Нурмагомедов травмировал ребро и не вышел на бой.
2016 год – Фергюсон снялся с боя из-за крови в легких.
2017 год – Хабиб из-за сгона веса попал в больницу.
2018 год – за шесть дней до боя Фергюсон споткнулся на прогулке и порвал крестообразные связки.
Нурмагомедов и Фергюсон так и не встретились в октагоне, но жестко поливают друг друга в социальных сетях. «Я изобью его, чтобы он вел себя скромнее. Он немного туповат и не нравится мне как человек», – говорит Хабиб.
А вот одно из жестких обращений от Тони в твиттере: «Я пытался быть хорошим, но ты все еще моя сучка, Хабиб. Ты не способен боксировать ни с кем, кроме бумажного мешка. Я вижу, что вы с командой хорошо занимаетесь ногами – бегаете от того, кто готов надрать вам задницу. Фанаты любят меня больше, чем тебя. Я настоящий чемпион, болван!».