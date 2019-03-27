Конор Макгрегор
UFC
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#Конор Макгрегор #UFC

Конора подозревают в изнасиловании. Что об этом известно

27 марта 2019, 11:47

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, и у такого решения было как минимум три причины. Вероятно, есть  и четвертая. New York Times располагает информацией, что Конора подозревают в сексуальном насилии. 

Главные события пока что выглядят так: 

  • Преступление произошло в декабре 2018 года
  • В январе Конора арестовали, допросили и отпустили до выяснения новых подробностей
  • Официальные обвинения бойцу не вынесены до сих пор, но он находится под следствием
  • Представитель Конора Карен Кесслер отверг связь о завершении карьеры с обвинением: «Такое предположение абсолютно необоснованно».

Главное из расследования NY Times: 

Женщина, выдвинувшая обвинения, сказала, что преступление было совершено в отеле Beacon, учреждение находится рядом с бизнес-парком на окраине Дублина. Как утверждают источники NY Times, знакомые с ситуацией, Макгрегор обычно бронирует единственный номер в пентхаусе, и в самый последний раз это случилось в декабре. 

Отель The Beacon Hotel в Дублине

Booking

Представитель ирландской полиции, известный как Gardai, отказался называть имена. Он сообщил, что 17 января был арестован мужчина, которого освободили без предъявления обвинения, но следствие продолжается. 

Люди, связанные с отелем, на условиях анонимности рассказали, что Макгрегор появлялся там до той ночи, когда все произошло, и забронировал пентхаус.  

Полиция, которая расследовала нападение, извлекла улики из комнаты Макгрегора и зафикисировала запись с камеры наблюдения. 

Также удалось найти документ от 18 января для одного из радио, в котором была подпись «не для печати». В нем упоминалось, что Макгрегор днем ранее побывал в полиции в пять часов вечера.  

По данным Irish Mirror, девушка чуть старше 20 лет подверглась нападению после встречи с друзьями. Она обратилась в полицию, затем ее направили в госпиталь на экспертизу. Преступление произошло в промежуток между 11:30 вечера и 3:30 утра по местному времени в ночь с 10 на 11 декабря. 

Сам Конор не давал комментариев на эту тему.

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