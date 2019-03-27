Конора подозревают в изнасиловании. Что об этом известно

Представитель ирландской полиции, известный как Gardai, отказался называть имена. Он сообщил, что 17 января был арестован мужчина, которого освободили без предъявления обвинения, но следствие продолжается.



Люди, связанные с отелем, на условиях анонимности рассказали, что Макгрегор появлялся там до той ночи, когда все произошло, и забронировал пентхаус.



Полиция, которая расследовала нападение, извлекла улики из комнаты Макгрегора и зафикисировала запись с камеры наблюдения.



Также удалось найти документ от 18 января для одного из радио, в котором была подпись «не для печати». В нем упоминалось, что Макгрегор днем ранее побывал в полиции в пять часов вечера.



По данным Irish Mirror, девушка чуть старше 20 лет подверглась нападению после встречи с друзьями. Она обратилась в полицию, затем ее направили в госпиталь на экспертизу. Преступление произошло в промежуток между 11:30 вечера и 3:30 утра по местному времени в ночь с 10 на 11 декабря.

Сам Конор не давал комментариев на эту тему.