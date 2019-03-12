Конор снова вляпался. Его обвиняют в грабеже и хулиганстве

В Майами произошел скандальный случай с участием звезды UFC Конором Макгрегором. Бойцу не понравилось, что какой-то фанат фотографирует его. Это и вывело Конора. Что известно на данный момент о ситуации:

• Конор отобрал телефон у болельщика. Он не только разбил его, но и забрал поломанный девайс с собой.

• Полиция задержала Конора через час после происшествия. Соседка бойца Сильвана Лоис призналась, что никогда не видела столько полицейских и журналистов на своей улице.

• Конор просидел в изоляторе 10 часов. Родные заплатили за него залог в 12,5 тысяч долларов, и Макгрегора выпустили на свободу.