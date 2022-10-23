Что будет с карьерой Яна в UFC: возможный соперник, шансы на пояс, поменяется ли отношение судей

Почему Ян проиграл О’Мэлли – как на результат опять повлиял один спорный раунд

У Яна начались проблемы в марте 2021 года. До этой даты у него не было ни одного поражения в UFC. После – те самые три проигрыша в четырех боях. Мог быть и четвертый, но в ярком бою против Сэндхагена все завершилось единогласным решением в его пользу. Это исключение из общего правила последних боев Яна – теперь судьи все чаще выделяют его соперников.

Как Петр Ян проиграл три боя в UFC:

Первый бой против Стерлинга – дисквалификация из-за нарушения правил;

Второй бой против Стерлинга – раздельное решение судей;

Бой против О’Мэлли – раздельное решение судей.

Когда Ян впервые дрался со Стерлингом, то доминировал во всех раундах. Запрещенный удар стал ошибкой его команды, которая сделала неудачную подсказку. В реванше против Стерлинга обошлось без подобного, но поражение Яна получилось странным. Они со Стерлингом точно забрали по два раунда. Все определил один отрезок – судьи посчитали его в пользу Стерлинга.