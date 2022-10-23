Петр Ян
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UFC 280
Ян – О’Мэлли
#Петр Ян #UFC #UFC 280 #Ян – О’Мэлли
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Что будет с карьерой Яна в UFC: возможный соперник, шансы на пояс, поменяется ли отношение судей

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твиттер UFC

Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли на UFC 280. Это третье поражение Яна в четырех последних боях в UFC. Оно выглядит особенно тяжелым, потому что О’Мэлли занимает в рейтинге легчайшего веса только 11-е место. Сам Ян по-прежнему отображается там первым – без учета владеющего поясом Стерлинга. На UFC 280 Стерлинг провел успешную защиту титула против Диллашоу.

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Почему Ян проиграл О’Мэлли – как на результат опять повлиял один спорный раунд

У Яна начались проблемы в марте 2021 года. До этой даты у него не было ни одного поражения в UFC. После – те самые три проигрыша в четырех боях. Мог быть и четвертый, но в ярком бою против Сэндхагена все завершилось единогласным решением в его пользу. Это исключение из общего правила последних боев Яна – теперь судьи все чаще выделяют его соперников.

Как Петр Ян проиграл три боя в UFC:

  • Первый бой против Стерлинга – дисквалификация из-за нарушения правил;
  • Второй бой против Стерлинга – раздельное решение судей;
  • Бой против О’Мэлли – раздельное решение судей.

Когда Ян впервые дрался со Стерлингом, то доминировал во всех раундах. Запрещенный удар стал ошибкой его команды, которая сделала неудачную подсказку. В реванше против Стерлинга обошлось без подобного, но поражение Яна получилось странным. Они со Стерлингом точно забрали по два раунда. Все определил один отрезок – судьи посчитали его в пользу Стерлинга.

Keystone Press Agency/Global Look Press

В интервью после боя Ян отреагировал ярко: «Меня обокрали». Он согласился с решением по двум раундам за Стерлингом, но в свою пользу засчитал три. Тот поединок был титульным, поэтому проходил пять раундов. На UFC 280 Ян и О’Мэлли дрались всего три раунда – стояли прямо перед чемпионским боем Стерлинг – Диллашоу. И все опять получилось спорно для Яна.

Мы подробно разобрали судейские карточки по итогам боя Ян – О’Мэлли. Все судьи единогласно посчитали, что Ян выиграл во втором раунде. Они же заслуженно отдали О’Мэлли третий раунд, который Ян завершал с залитым кровью глазом. Все вопросы возникли к стартовой пятиминутке, где на сторону Яна встал только один судья. Это сказалось на итоговой победе Шона О’Мэлли.

Ян уже отреагировал на результат – снова раскритиковал судей. С ним согласны зрители, бойцы и все вокруг. Ян бил с лучшим процентом по значимым ударам и чаще проводил тейкдауны. Даже Дэйна Уайт дал комментарий по ситуации: согласен со спорными моментами и говорит, что понимает обе стороны. Он никакой тенденции не видит, но и победу О’Мэлли не принижает.

Твиттер UFC

Будущее Яна в UFC: контракт действует еще четыре боя, придется драться с проигравшим

• Эта ситуация глобально не влияет на будущее Яна внутри UFC. В январе 2022 года (за три месяца до второго боя против Стерлинга) он подписал новый контракт с UFC на шесть боев. Сейчас получается, что по такому соглашению Ян вышел всего на два боя. Впереди будут еще минимум четыре – даже за них он по-прежнему может вернуть себе статус претендента на пояс UFC.

• Теперь путь Яна к возвращению титула будет гораздо сложнее. Перед UFC 280 проговаривалась ситуация, что победитель боя Ян – О’Мэлли сможет претендовать на титульный шанс. Стерлинг успешно защитил пояс. По всем раскладам его следующим соперником может стать именно О’Мэлли. Тот как раз официально не проигрывал в UFC с августа 2020-го (был бой без результата).

• Возможным соперником для Яна сейчас остается Диллашоу. Про этот потенциальный поединок уже сейчас говорят эксперты, но детальных проработок еще нет. Диллашоу проигрывал Сехудо, выигрывал Сэндхагена, а потом сразу выходил на бой за титул. Его пример показывает: даже несколько поражений (у Диллашоу их теперь уже пять за карьеру в UFC) еще ничего не значат.

• Ян всегда ставил на первое место работу над собой – эти же спортивные цели сохраняются у него сейчас. В июле 2022-го он спокойно рассказывал о желании вернуть себе пояс UFC. Тогда же отдельно говорил, что для этого достаточно выиграть один-два боя. В таком случае UFC даст титульный шанс. Учитывая спорные результаты последних боев, расклад остается таким же.

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