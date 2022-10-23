Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба

Тогда после окончания боя Хабиб перелез через октагон и ударил спарринг-партнера Конора. Это привело к массовой драке. Абубакар Нурмагомедов бил Конора папахой и вспоминал: «Я же не ударил никого первым. Конор ударил меня, после чего каша заварилась. Сильно ли попал? Я бы не сказал. Как-то прочесалось, можно сказать. Хотел перепрыгнуть, а тут летит удар.

Думаю, блин, как он успел залезть на клетку, я его последний раз видел внутри октагона, не обращал внимания. Не хотел его бить или что-то еще. Просто бежал за своим братом. Должен же был находиться рядом. Действовал по ситуации».

Чимаев уже конфликтовал на пресс-конференции и дрался на улицах Швеции

Перед последним боем против Кевина Холланда (изначально Чимаев планировал драться с Нейтом Диасом, но провалил взвешивание) произошла потасовка. Из-за нее отменилась пресс-конференция. После словесного конфликта бойцы начали толкаться, но их разняла охрана. Тогда Чимаев ответил: «Говорил я им всем, не шутить с нами. Ууу, хе. Кевин свое получил, Диас свое получил».

Чимаев конфликтует вне UFC. В январе-2022 он посетил турнир по MMA в Швеции и поучаствовал в еще одной потасовке. Когда один из боев завершился остановкой из-за решения судьи, Чимаев попытался попасть в октагон, но его остановила охрана. Это спровоцировало конфликт.