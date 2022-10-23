Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
Ислам Махачев досрочно победил Чарльза Оливейру на UFC 280. Он впервые выиграл пояс в легком весе и стал третьим чемпионом из России. Махачев посвятил победу Абдулманапу Нурмагомедову, прокатился по октагону на плечах Хабиба и вызвал на бой Алекса Волкановски. Больше деталей:
«Такие вещи случаются – особенно с ним». Главный хайлайт после победы Махачева – драка Чимаева и брата Хабиба
Инцидент между третьим номером полусреднего веса Хамзатом Чимаевым и братом Хабиба Абубакаром Нурмагомедовым произошел после боя возле октагона. Сначала бойцы пожали руки и общались друг с другом, а потом началась потасовка. Чимаев первым оттолкнул Нурмагомедова. Их разняла охрана. В этот момент из октагона за конфликтом наблюдал Хабиб.
На пресс-конференции президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию: «Такие вещи случаются – особенно с ним [с Чимаевым]. Изначально я не знал, что он приехал на турнир. Его пригласила сторона Абу-Даби. Они как раз забронировали места позади меня».
На UFC 280 в Абу-Даби Чимаев не проводил бой и был гостем. Туда он приехал вместе с сыновьями главы Чечни Рамзана Кадырова. Команда Чимаева рассказывала, что в Абу-Даби он планировал обсудить свой следующий бой. В сентябре-2022 Чимаев победил Кевина Холланда и идет на беспроигрышной серии из шести боев.
Абубакар Нурмагомедов участвовал в драке после боя Хабиба и Конора (бил папахой) и получал годовую дисквалификацию
Абубакар Нурмагомедов дрался на UFC 280. Он победил Гаджи Омаргаджиева судейским решением. Это его третий бой в UFC. До этого у него была одна победа и поражение.
Главный момент его карьеры – участие в потасовке после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, когда он получил годовую дисквалификацию и штраф.
Тогда после окончания боя Хабиб перелез через октагон и ударил спарринг-партнера Конора. Это привело к массовой драке. Абубакар Нурмагомедов бил Конора папахой и вспоминал: «Я же не ударил никого первым. Конор ударил меня, после чего каша заварилась. Сильно ли попал? Я бы не сказал. Как-то прочесалось, можно сказать. Хотел перепрыгнуть, а тут летит удар.
Думаю, блин, как он успел залезть на клетку, я его последний раз видел внутри октагона, не обращал внимания. Не хотел его бить или что-то еще. Просто бежал за своим братом. Должен же был находиться рядом. Действовал по ситуации».
Чимаев уже конфликтовал на пресс-конференции и дрался на улицах Швеции
Перед последним боем против Кевина Холланда (изначально Чимаев планировал драться с Нейтом Диасом, но провалил взвешивание) произошла потасовка. Из-за нее отменилась пресс-конференция. После словесного конфликта бойцы начали толкаться, но их разняла охрана. Тогда Чимаев ответил: «Говорил я им всем, не шутить с нами. Ууу, хе. Кевин свое получил, Диас свое получил».
Чимаев конфликтует вне UFC. В январе-2022 он посетил турнир по MMA в Швеции и поучаствовал в еще одной потасовке. Когда один из боев завершился остановкой из-за решения судьи, Чимаев попытался попасть в октагон, но его остановила охрана. Это спровоцировало конфликт.
Чимаев рассказывал, как ввязывался в драки на улицах Швеции: «Как-то я шел по району. Два пацана стали показывать мне средние пальцы. Обкуренные были, продавцы анаши. Я подошел, спросил, зачем они так делают. Один схватил меня за куртку, и я его ударил. Второй тоже напал, я его тоже ударил и ушел. Потом они заявили на меня в полицию, были проблемы.
В другой раз было так, что один парень напал на меня с ножом, я отбился. Это посчитали самозащитой. В Швеции, как и в России, тоже есть приезжие, есть плохие и хорошие люди. Дружил я с одним мужиком, он сказал мне пару неприятных слов, я ответил. Завязалась драка, он вытащил нож и напал на меня. Пришлось его избить».