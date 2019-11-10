Брат Хабиба бил Конора папахой и долго мечтал о UFC. Проиграл в дебюте за две минуты

Абубакар Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба – всегда мечтал о UFC. До своего официального дебюта он говорил об этом так:

«Я уже очень долгое время выступаю в ММА, и каждый раз я просто выхожу на очередной бой. Я много дрался, у меня уже есть опыт. Конечно, для меня UFC – это новый шаг. У меня давно было желание попробовать себя в этом промоушене, потому что все бойцы стремятся сюда и достичь результатов в UFC. И вот пришел мой черед. Я должен себя показать с лучшей стороны, потому что бой будет проходить в Москве, в России. И я хочу себя хорошо показать перед российскими болельщиками».

Абубакар не дрался больше года (виноваты разрыв связок и дисквалификация за потасовку с Конором). На турнире UFC, который проходил в Москве, вышел против немца Давида Завады. Дебют получился таким себе: Нурмагомедов проиграл за две минуты – Завада задушил его треугольником.