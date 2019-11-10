Брат Хабиба бил Конора папахой и долго мечтал о UFC. Проиграл в дебюте за две минуты
Абубакар Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба – всегда мечтал о UFC. До своего официального дебюта он говорил об этом так:
«Я уже очень долгое время выступаю в ММА, и каждый раз я просто выхожу на очередной бой. Я много дрался, у меня уже есть опыт. Конечно, для меня UFC – это новый шаг. У меня давно было желание попробовать себя в этом промоушене, потому что все бойцы стремятся сюда и достичь результатов в UFC. И вот пришел мой черед. Я должен себя показать с лучшей стороны, потому что бой будет проходить в Москве, в России. И я хочу себя хорошо показать перед российскими болельщиками».
Абубакар не дрался больше года (виноваты разрыв связок и дисквалификация за потасовку с Конором). На турнире UFC, который проходил в Москве, вышел против немца Давида Завады. Дебют получился таким себе: Нурмагомедов проиграл за две минуты – Завада задушил его треугольником.
После поединка Абубакара увели менеджеры, поэтому от него и не было никаких комментариев. Конор, кстати, поиздевался над Нурмагомедовым. Написал четыре поста в твиттере:
1. «Нурмаготаптап».
2. «Хахах мешок с дерьмом».
3. «Он пару раз дотронулся до его лба. Если вы можете дотронуться до лба, то вы можете и ударить. Он выбыл. Он быстро выбыл. Абубакар Нурмаготатап. Вечный неудачник».
4. «Утешьте его. Затем скажите ему, что он побежден».
Позже Конор удалил эти твиты.
Что известно об Абубакаре Нурмагомедове
Абубакар – боец смешанных единоборств, который в последние четыре сезона выступал в американских турнирах WSOF и PFL. С прессой он общается не так много. До боя с Завадой он дал большое интервью российскому сайту UFC. Ключевые тезисы:
- Знает, что в его весовой категории много классных бойцов. Ждет решения UFC по его оппонентам.
- Хорошо отзывался о чемпионе своей весовой категории Камару Усмане (называл его достойным бойцом). О сравнениях и поединке (теоретическом) с ним: «Мы сможем увидеть, кто из нас лучше в борьбе, когда мы с ним встретимся на ковре или в октагоне. В любительской, тренировочной встрече или в реальном бою».
- Сказал, что на него не давит фамилия: «Фамилия как фамилия».
Главная история из карьеры Абубакара Нурмагомедова связана с Конором. После боя Макгрегора и Хабиба началась потасовка внутри октагона, в ходе которой Абубакар сначала сам пропустил от Конора (говорил, что просто бежал за Хабибом, а Макгрегор ударил первый), а потом бил Конора папахой.
Спортивная комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба и всех участников драки. Сначала на два месяца. Потом – на год, приписав к этому штраф в 25 тысяч долларов. Хабиб был крайне недоволен этим и даже пообещал, что не будет драться, пока Абубакар и Зубайра Тухугов не выйдут в октагон.
Позже комиссия сократила дисквалификацию на 35 дней.
Еще одна история о Хабибе и Абубакаре – в 2018-м они опубликовали видео, на котором заставляли бездомных отжиматься за деньги.