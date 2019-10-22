Хабиб обожает того самого турецкого повара, который готовит огромные (ОГ-РОМ-НЫ-Е!) блюда и рубит миллионы просмотров
Хабиб Нурмагомедов встретился в Стамбуле с шеф-поваром Бураком Оздемиром и вместе с ним приготовил несколько блюд.
«Когда сгоняю вес, постоянно смотрю его видео», – написал Хабиб у себя в инстаграме.
Оздемиру 25 лет. Он прославился в соцсетях благодаря приготовлению блюд в больших размерах: яичница из нескольких страусиных яиц или бутерброд величиной со свадебный торт. Гигантские порции – фишка Оздемира.
Он с детства учился кулинарии, поскольку у его семьи был небольшой ресторанный бизнес. Оздемир подумывал о футбольной карьере, но много работал в ресторане после школы и теперь считает то время очень полезным: «Трудился, потому что хотел развития. Самый большой урок, который я получил от отца – труд».
В пригороде он открыл ресторан, а позже уже в самом Стамбуле стал знаменитостью. К нему неоднократно заезжают знаменитости из разных стран. Например, однажды заглянул Роналдиньо.
Отличительная черта – улыбка. Оздемир всегда улыбается, когда готовит. На его инстаграм подписано уже 11 миллионов человек.