Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA

Хабиб обожает того самого турецкого повара, который готовит огромные (ОГ-РОМ-НЫ-Е!) блюда и рубит миллионы просмотров

22 октября 2019, 13:20

Инстаграм Бурака Оздемира

Хабиб Нурмагомедов встретился в Стамбуле с шеф-поваром Бураком Оздемиром и вместе с ним приготовил несколько блюд.

«Когда сгоняю вес, постоянно смотрю его видео», – написал Хабиб у себя в инстаграме.

Оздемиру 25 лет. Он прославился в соцсетях благодаря приготовлению блюд в больших размерах: яичница из нескольких страусиных яиц или бутерброд величиной со свадебный торт. Гигантские порции – фишка Оздемира.

Он с детства учился кулинарии, поскольку у его семьи был небольшой ресторанный бизнес. Оздемир подумывал о футбольной карьере, но много работал в ресторане после школы и теперь считает то время очень полезным: «Трудился, потому что хотел развития. Самый большой урок, который я получил от отца – труд».

В пригороде он открыл ресторан, а позже уже в самом Стамбуле стал знаменитостью. К нему неоднократно заезжают знаменитости из разных стран. Например, однажды заглянул Роналдиньо.

Отличительная черта – улыбка. Оздемир всегда улыбается, когда готовит. На его инстаграм подписано уже 11 миллионов человек.

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А вот история о другом знаменитом поваре:
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов
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