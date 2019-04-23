Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов
Вы точно натыкались на видео, где повар виртуозно разделывает мясо и солит его с локтя. Ролики собирают миллионы просмотров и приводят людей в восторг. Их автор – Нусрет Гекче, турецкий шеф-повар и ресторатор. В соцсетях безумный мясник со своей фишкой моментально стал мемом. Его прозвали SaltBae («Соляной малыш»).
Первый ролик с этим жестом появился в 2017 году: турок в белой майке и темных очках с ножом в руках брутально и артистично готовит стейк. Движение с локтем копировали все и при любых ситуациях. Сейчас на Гекче в инстаграме подписано почти 21 миллион человек.
Маниакальная любовь к мясу и фирменный жест сделали из Гекче мировую известность. В честь него рисуют граффити на стенах, а Рианна таскает его портрет на майках. В ресторанах Гекче тусуются актеры Леонардо Ди Каприо и Брюс Уиллис, президент Венесуэлы Николас Мадуро, теннисист Роджер Федерер и куча других топ-звезд.
Футболисты – отдельная тема и любовь. Для них Гекче часто устраивает целые шоу: вытаскивает кости из мяса перед Марадоной (аргентинец даже поцеловал повара в щеку), кормит Бекхэма фирменными бургерами, с ножа кладет кусочки стейка прямо в рот Месси и Погба, в деловом костюме разделывает ребрышки в компании довольных Неймара и Мбаппе.
Людей из мира футбола среди его фанатов запредельно много: Левандовски, Нойер, Озил, Капелло, Туран, Демба Ба, Подольски, Шкртел. И это не все. Но у каждого стандартная реакция: залипают, как Гекче разделывает мясо, повторяют его фирменный жест и визжат от радости.
В январе 2019 года к нему заглянул Франк Рибери. В ресторане француз заказал «золотой стейк» за 1200 евро и словил волну хейта от фанатов в соцсетях. Футболист жестко ответил (сказал, что его завистники родились из-за порванного презерватива) и нарвался на крупный штраф от «Баварии».
Сам Гекче ведет спортивный образ жизни (боксирует, катается на лошадях и бесконечно много постит фото и видео из спортзала, где светит накаченным торсом), фанатеет с футбола, ходит на стадион и дружит с Инфантино. Кстати, он не только круто кромсает мясо, но и неплохо управляется с мячом:
Или вот так (в компании Стефена Карри):
В мае 2018 года повар приехал в Киев на финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль». Перед игрой он сфотографировался с Модричем и Бензема (назвал обоих братьями), а после – обнимался с Роналду и «солил» кубок ЛЧ вместе с Марсело и Рамосом.
Футболисты обожают турецкого мясника и повторяют его жест, празднуя голы. Дибала, Пайет, Уэлбек – в теме:
Так. Кто он вообще такой?
Гекче родился в турецкой провинции в многодетной бедной семье и учился только в начальной школе – денег на дальнейшее образование просто не было. С 14 лет турок подрабатывал помощником мясника по 13 часов в день, чтобы прокормить младших братьев и сестер: «Сейчас моя жизнь не сильно изменилась – я по-прежнему работаю с утра до полуночи».
Без денег и знания языка Гекче поехал в Аргентину (взял кредит на 1,5 тысячи долларов), чтобы изучить мясную промышленность, а потом шесть раз получил отказ в американской визе. В 2009 году он все-таки попал в США и нелегально работал в четырех ресторанах Нью-Йорка, а в 2010-м – накопив денег, вернулся в Турцию и открыл первый ресторан на восемь столов и десять сотрудников.
Сейчас его заведения раскиданы по всему миру от Дубая до Нью-Йорка, а в общий штат сотрудников входит более 600 человек (включая четырех братьев).
«Форма мяса, его вкус сверху донизу – часть меня. Все мои чувства идут изнутри мяса, вплоть до того, как я его солю». Больше мяса он обожает только детей (у него их девять). А самого Гекче так сильно обожают футболисты.