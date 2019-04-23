Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов

Вы точно натыкались на видео, где повар виртуозно разделывает мясо и солит его с локтя. Ролики собирают миллионы просмотров и приводят людей в восторг. Их автор – Нусрет Гекче, турецкий шеф-повар и ресторатор. В соцсетях безумный мясник со своей фишкой моментально стал мемом. Его прозвали SaltBae («Соляной малыш»).

Первый ролик с этим жестом появился в 2017 году: турок в белой майке и темных очках с ножом в руках брутально и артистично готовит стейк. Движение с локтем копировали все и при любых ситуациях. Сейчас на Гекче в инстаграме подписано почти 21 миллион человек.