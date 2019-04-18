Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи

«Авангард» сделал все, чтобы вокруг него говорили только о хорошем. Троллят соперников в твиттере, шутят вокруг инфоповодов и активно продвигают бренд команды.

На матчи постоянно приходят звезды (не только Бузова), а Жозе Моуринью падал как раз на открытии встречи «Авангарда» и СКА. Приехавший из НХЛ тренер Боб Хартли сделал из «Авангарда» агрессивный коллектив. В регулярке «Авангард» стал четвертой командой Востока по заброшенным шайбам (177).

В голах для подборок от Шумакова и Чудинова показано все сумасшествие вокруг «Авангарда», но за красивой обложкой скрываются и менее радужные вещи. «Авангард» уже год существует почти за три тысячи километров от дома. Это вынужденно, но совсем не радостно. Теперь сложно понять, если ли вообще у команды дом.