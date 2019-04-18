Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи

«Авангард» сделал все, чтобы вокруг него говорили только о хорошем. Троллят соперников в твиттере, шутят вокруг инфоповодов и активно продвигают бренд команды.
На матчи постоянно приходят звезды (не только Бузова), а Жозе Моуринью падал как раз на открытии встречи «Авангарда» и СКА. Приехавший из НХЛ тренер Боб Хартли сделал из «Авангарда» агрессивный коллектив. В регулярке «Авангард» стал четвертой командой Востока по заброшенным шайбам (177).
В голах для подборок от Шумакова и Чудинова показано все сумасшествие вокруг «Авангарда», но за красивой обложкой скрываются и менее радужные вещи. «Авангард» уже год существует почти за три тысячи километров от дома. Это вынужденно, но совсем не радостно. Теперь сложно понять, если ли вообще у команды дом.
Омск, который не Омск
«Маэстро, ты чего какой побитый?!» – говорит один из болельщиков «Авангарда», а потом с улыбкой здоровается с другим. Активные фанаты «Авангарда» ведут себя так, будто не виделись кучу времени. Их новой реальностью стала жизнь без любимой команды.
«Авангард» привычно играет в Восточной конференции, но весь сезон проводит в подмосковной Балашихе. Летом в Омске нашли неисправности с местной ареной, из-за чего сразу пошли слухи о пропуске целого года. Решение по переезду сохранило команду в КХЛ, но вопрос с местом игры открыт до сих пор.
«Арену-Омск» снесут, а на ее месте построят совершенно новый стадион. «Когда «Авангард» вернется в Омск, пока не скажу, потому что сам этого не знаю. Сейчас идет проектирование новой арены», – рассказывал в программе «Овертайм» президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Возможно, в Балашихе «Авангард» задержится еще на несколько лет. В городе этому только рады: впервые с 2012 года «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина. На пути к решающей серии клуб прошел «Ак Барс», «Барыс» и «Салават Юлаев», а потом попал на ЦСКА.
На финальную серию приехали сотни болельщиков из Омска. Они рассказывают, что настроение в городе менялось на протяжении всего сезона. Многие ощущали себя преданными и холодно относились к успехам «Авангарда», но с началом плей-офф все объединились.
Болельщик Василий прилетел сразу на четыре матча финальной серии, уже потратив около 20 тысяч рублей. «Все следили поверхностно. Никто в Омске не верил, что команда добьется таких результатов сразу после отъезда, но сейчас все объединились», – рассказывает он.
Василий говорит, что весь сезон в Омске было очень скучно, а трансляции матчей регулярки проводились только в топовых ресторанах. Поэтому все смотрели хоккей дома и немножко отдалились от всего веселья, которым жили раньше.
Фанат Евгений ходил на все игры «Авангарда» с 1996 года. Он не согласен, что внимания к клубу стало меньше: «Обсуждают все. На предприятиях везде разговаривают о хоккее. Хоть команда и уехала, но город-то хоккейный. Все следят за «Авангардом».
«Авангард» не теряет связи с Омском. Перед началом игры с ЦСКА диктор называет жителей Балашихи людьми, которые стали своими, но во время матча включается телемост с омскими фанатами. Там показ игр плей-офф организуют в ресторанах, фан-зонах и даже в кинотеатрах.
«В кинотеатрах транслируют матчи плей-офф бесплатно и в больших залах. Весь сезон показ был в нескольких фан-зонах. Например, ресторан «У Пушкина», потому что там хозяева такие же давние фанаты «Авангарда». В одном из залов там что-то типа музея: свитера спортивные, программки с 80-90-х годов», – рассказывает Евгений.
Вокруг истории с вниманием от омичей выясняется важное: на третий матч финала в Балашихе не собирается полная арена. При вместимости в 5500 человек пришли только 5387. Все остальные матчи плей-офф здесь собрали больше зрителей, чем третья игра финальной серии.
Одно место – весь город
Балашиха основана в 1830 году, а текущее население города составляет почти 470 тысяч человек. Сюда стекаются люди из Реутова и Железнодорожного, а центры Балашихи и Москвы разделяет всего 21 километр.
Днем электричка из Москвы доезжает за 40 минут почти пустая. Люди занимают всего пару вагонов, а при выходе быстро растекаются по территории вокруг станции.
Спортивные успехи городских команд в основном связаны с хоккеем. В сезоне-2009/10 до финала КХЛ добирался ХК МВД, но в седьмом матче финальной серии в Балашихе команда уступила «Ак Барсу». Из-за финансовых проблем клуб был расформирован, но хоккей из города не ушел.
Потом в Балашихе играло местное «Динамо», которое стало фарм-клубом московской команды. В 2016-м оно выиграло Кубок Петрова, когда победило в ВХЛ. Дальше был похожий сценарий с финансовыми проблемами и расформированием, но арена все равно не пустовала.
Ледовый дворец «Арена Балашиха» – многофункциональный и примечательный спортивный комплекс. Он назван в честь местного жителя Юрия Ляпкина – советского хоккеиста, четырехкратного чемпиона мира, который выигрывал Олимпиаду-1976.
Внутри дворца работает не только лед, но и секция бокса, хоккейный магазин «Овертайм» и даже ЗАГС. Здесь же по выходным можно покататься на коньках. Рядом находится парк отдыха «Пехорка», который реконструировали в 2017 году. Теперь там есть арт-объекты и зоны для игр.
Добраться до арены легко – от железнодорожной станции до нее всего 15 минут ходьбы, а на пути встречаются сразу два указателя. Когда местным жителям задают вопросы о достопримечательностях Балашихи, весь разговор сводится к самому дворцу и зоне вокруг него.
«Это какое-то место притяжения. Эстрадные концерты, ледовые шоу, новогодние мероприятия – все проводится в этом здании. В принципе, больше достойных мест нет. Есть, конечно, ДК «Балашиха», но это позор нашей администрации», – рассказывает местная жительница Людмила.
Она уходит в большой монолог о том, какие ужасные спектакли показываются в этом доме культуры, а само здание находится в печальном состоянии. Туда приезжают третьесортные артисты, но это уже никому не интересно.
«Вы знаете, сказывается близость Москвы. Если кому-то необходимо что-то посмотреть, все едут туда», – говорит Людмила, радуясь, что ей самой уезжать не надо. Вместе с сыном они наблюдают, как перед ареной в честь финала Кубка Гагарина разрисовывают небольшой куб.
Днем через него передавали привет «Авангарду» жители Астрахани, а потом там появилось профессиональное граффити.
Единство или драки
Уже внутри дворца несколько мужчин кричали на сотрудника охраны, а тот никак не мог объяснить им дорогу на нужный сектор. Многие впервые оказались на этой арене, потому что приехали с других частей России. «Вы поспрашивайте, здесь даже из Казахстана люди есть», – выдала женщина, спешившая на свое место.
Со стороны клуба сделали все, чтобы любые болельщики чувствовали себя максимально комфортно. Игровые зоны, стенды с отсылкой к «Игре Престолов», красивое предматчевое шоу. Фанаты могли расписаться на шайбах и оставить пожелание «Авангарду» в финальной серии.
Каждому зрителю досталась бесплатная футболка со словами про одну цель и одну мечту о Кубке Гагарина. Задумка была в том, чтобы все оделись в красный цвет и поддержали команду единством. После игры некоторые фанаты уносили с собой по пять таких футболок, чтобы раздавать друзьям.
Атмосфера во время игры – отдельное шоу. Смешным вышел Kiss cam, когда из шести сидевших рядом мужчин и женщин поцеловалась только одна пара. В каждой паузе дети поднимали специально нарисованные плакаты, чтобы их показали на экране куба. Из этого получилось целое соревнование со слезами у тех, кого так и не заметили.
Сами болельщики продвигали идею о том, как вокруг все красиво и добродушно. Со стороны уже и не вспоминается, что осенью здесь избили журналиста Sports.ru Александра Головина. Его репортаж из Балашихи можно прочитать здесь, а та история о драке все еще смущает фанатов.
«Ничего не помню и не знаю. Мы своих не сдаем», – сказала та самая Людмила, с который мы общались перед матчем. В этот момент она хитро улыбалась и всячески давала понять, что ту историю здесь помнят и знают очень хорошо.
Почти любой человек, с кем мы общались о хорошей атмосфере и отсутствии всяких конфликтов, смущался и отмалчивался при вопросе об осенней драке. Хотя некоторые воспринимали все проще и отшучивались.
«Все бывает. Если кто-то говорит что-то неаккуратно, можно ожидать реакции, конечно. Можно обидеть любого человека. Вы можете обидеть меня сейчас, и я не знаю, как среагирую. Побью? Конечно, да! Если вы будете обижать мою команду, тут не вопрос», – рассказала девушка Ирина.
На финальном матче было много людей, кто действительно забыл тот случай или читал о нем поверхностную информацию. Большинство составляли как раз люди из Омска, запланировавшие единственные в жизни поездки на финальную серию. Их волновал только хоккей.
Поддержка = сомнение
Все позиционируют хоккейную арену главным местом в городе. Топовая команда КХЛ проводит здесь финальные матчи, но вокруг вообще нет афиш о том, что «Авангард» играет в хоккей. «Мы и без лишней рекламы все знаем, смотрим, следим», – объясняет местная жительница. Такими же словами отвечают еще человек пять.
Рядом с ареной есть торговый центр, где ходят далекие от хоккея люди. На площади рядом катаются на скейтах, гуляют с детьми и просто наслаждаются весной. За три часа до матча вообще не понять, что в этом месте пройдет главная встреча года. Влияют совокупные факторы: близость московских команд, маленькая вместимость дворца, будний день.
Арена будет функционировать и без «Авангарда» – применение ей уже находили. Многие местные жители давно болеют за ЦСКА и другие клубы из Москвы, а к «Авангарду» вообще относятся холодно.
Появление «Авангарда» в Балашихе – хорошая возможность приучить детей к спорту. Но для многих местных жителей сам «Авангард» не играет никакой роли. На его месте могла быть любая другая команда – на нее пришли бы и поддержали. Лишь некоторые говорят, что на них повлиял «Авангард».
«Я болею за «Авангард» только этот год. Он влюбил меня в себя, когда приехал к нам. Если уедут, останутся в сердце. У нас был ХК МВД – создали из ничего, они выигрывали, потом расформировали. И я охладел. Пока «Авангард» здесь, я за него болею», – объясняет местный житель Алексей.
Ирина, которая обещала меня побить, резюмирует просто: «Когда «Авангард» уедет, здесь будут страдать». По всему увиденному – скорее тут спокойно заживут дальше или найдут новую любимую команду.