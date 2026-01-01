ЦСКА (х)

Дата основания
1946 г.
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина (2019)
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Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀
#Мэт Робинсон
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