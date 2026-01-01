Кубок Гагарина

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Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
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Хоккей
«Металлург» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 30 апреля
#Кубок Гагарина
Хоккей
ЦСКА разгромил «Авангард». Счет в серии – 1:1
#Кубок Гагарина
Хоккей
Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард»
#Кубок Гагарина
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Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
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Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
#Авангард
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
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