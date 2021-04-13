Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок

Яруллин – один из главных защитников «Ак Барса». В этом плей-офф он играет в среднем больше 16 минут. Яруллину 27 лет. В «Ак Барсе» он начинал профессиональную карьеру в КХЛ. Потом уходил в «Атлант» и «Нефтехимик», но с 2015 года полноценно играет в родной команде. Сам Яруллин в этом плей-офф не забивал, но сделал пять результативных передач.

В Кубке Гагарина Яруллин был одним из самых эмоциональных игроков «Ак Барса»: