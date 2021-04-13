Альберт Яруллин
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#Альберт Яруллин #КХЛ #Хоккей #Ак Барс #Авангард

Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок

вчера, 21:22

Официальный сайт «Ак Барс»

Шестой матч серии «Авангарда» и «Ак Барса» начался с такого необычного эпизода. Уже в первом периоде «Авангард» чуть не забил. Защитник Альберт Яруллин помог вратарю Билялову: откинул шайбу из ворот в сторону клюшки соперника. Второй бросок Яруллин уже не видел, но инстинктивно под него подставился. Шайба срикошетила от его тела и улетела мимо.

Яруллин – один из главных защитников «Ак Барса». В этом плей-офф он играет в среднем больше 16 минут. Яруллину 27 лет. В «Ак Барсе» он начинал профессиональную карьеру в КХЛ. Потом уходил в «Атлант» и «Нефтехимик», но с 2015 года полноценно играет в родной команде. Сам Яруллин в этом плей-офф не забивал, но сделал пять результативных передач.

В Кубке Гагарина Яруллин был одним из самых эмоциональных игроков «Ак Барса»:

Весь сезон он показывал и силовой уровень:

Яруллин рассказывал о матчах в Омске, когда «Ак Барс» выиграл два раза: «Я всегда придерживаюсь мнения, что именно в плей-офф победа зависит от вратаря на 80%, как и от защиты. Единство команды было. Не сказать, что один Тимур выиграл этот матч. Да, он здорово вытаскивал, выручал нас, но и ребята очень самоотверженно играли».

Сейв Яруллина обеспечил «Ак Барсу» победу в шестом матче. Победный дубль в третьем периоде оформил Кирилл Петров. «Ак Барс» выиграл со счетом 2:0 и вывел серию на равенство – 3:3. Теперь будет седьмой матч. ЦСКА уже вышел в финал Кубка Гагарина. В его серии со СКА все закончилось в шести играх.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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