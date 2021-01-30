Хоккеист «Ак Барса» забил, хотя уезжал от ворот и на них не смотрел

В интервью «БИЗНЕС Online» Галимов рассказывал о взаимоотношениях с главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым: «Дмитрий Вячеславович живет игрой. Думаю, это видно не только хоккеистам, но и болельщикам. Если сыграешь плохо, он на тебя наорет, но потом подойдет и подбодрит. Больше всего мне нравится, что он справедливый».

Квартальный всегда выдавал Галимову большие авансы. В августе 2020-го он назвал его лидером «Ак Барса»: «Дай бог, чтобы все было без травм. У него хорошее здоровье, он наш лидер. Не удивлюсь, если он и в других лигах заиграет».

Сейчас Галимов проводит на площадке в среднем по 15 минут, набрал 13 очков за 31 матч. В НХЛ 21-летний Галимов уже выбран «Анахаймом».