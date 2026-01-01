Артем Галимов

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Хоккеист Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде по семейным обстоятельствам. Жамнов опроверг эту информацию
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Хоккеист «Ак Барса» забил, хотя уезжал от ворот и на них не смотрел
#Артем Галимов
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