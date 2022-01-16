Артем Галимов
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Олимпиада-2022
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#Артем Галимов #КХЛ #Россия (х) #Олимпиада-2022

Хоккеист Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде по семейным обстоятельствам. Жамнов опроверг эту информацию

час назад

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов не сыграет на Олимпиаде-2022. Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Ак Барса». Причиной названы семейные обстоятельства.

Ранее журналист Алексей Шевченко написал: «По предварительным данным, отказ Артема связан исключительно спортивными мотивами. Не лучшая игра в последнее время плюс слишком долгий «пузырь» и жесткие условия в Пекине. Но в первую очередь именно хоккейные мотивы. Типа, недостоин я, ничем не смогу помочь, на фига позориться».

Позже главный тренер сборной России Алексей Жамнов опроверг информацию: «Все нормально, он едет».

Галимову 22 года, он проводит третий полноценный сезон в КХЛ. В 47 матчах у него 7+15 по «гол плюс пас».

Расширенный состав сборной России будет опубликован 17 января.

UPD. Позже РИА подтвердило, что Галимов отправится в расположение сборной России.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РИА
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