Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
Сборная России по хоккею официально объявила состав тренерского штаба на Олимпиаду-2022. Так он выглядит:
- Алексей Жамнов – главный тренер.
- Алексей Кудашов – тренер.
- Сергей Федоров – тренер.
- Сергей Гончар – тренер.
- Евгений Набоков – тренер вратарей.
Вокруг сборной очень (очень!) много других людей. И каждый из них интересен:
- Илья Ковальчук – генеральный менеджер сборной.
- Олег Знарок – консультант.
- Валерий Брагин – консультант (?).
- Валерий Каменский – советник.
- Игорь Есмантович – советник.
- Владимир Малахов – скаут.
- Роман Ротенберг – босс по организационным вопросам.
Как объяснить новую странность русского хоккея: сначала сборную под Олимпиаду возглавил Знарок, потом – Жамнов, у которого нет такого опыта
Кудашов тренирует яркий топ-клуб КХЛ. Его назначение – шанс на красивый хоккей
Алексей Кудашов – самый опытный и важный член тренерского штаба сборной России по хоккею. До 2020 года он и сам работал главным тренером России, а сейчас тренирует московское «Динамо» в КХЛ. При нем клуб забил 65 шайб за 18 матчей – в среднем это почти четыре шайбы за игру. Раскрывается и Вадим Шипачев, который может попасть в сборную даже из КХЛ.
Кудашов непрерывно работает тренером с 2012 года: был уже в четырех клубах и сборной России. Даже с учетом формальной роли помощника Жамнова именно он главный в штабе по авторитету. Важно, что Кудашов – это человек с безупречной репутацией и четким определением ролей. Вот и на вопросы по работе в сборной он спокойно отвечал отсылками к решениям федерации.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подчеркнул важную тенденцию в назначении тренеров России: «Сложность как раз в том, что все они имеют совершенно разный тренерский опыт. Думаю, что главный принцип выбора был такой – люди должны быть хорошо знакомы с НХЛовским хоккеем». Кудашов играл в НХЛ меньше остальных, но выделяется из-за опыта.
Плюсы назначения Федорова: прошлое в НХЛ и на Олимпиаде, взаимодействие с Овечкиным
Сергей Федоров точно попал в сборную России не по заслугам на должности тренера. Потому что работает в этой роли только первый сезон. Зато у Федорова есть 19-летний опыт игры в НХЛ, две медали Олимпиады и три золота ЧМ. В ЦСКА он был генеральным менеджером, позже отвечал за селекцию. В тренерской роли в ЦСКА у Федорова пока есть проблемы в матчах с аутсайдерами.
Его ЦСКА разгромно проиграл «Амуру» (1:5), а потом едва выиграл у «Адмирала» (2:1). Объяснение Федорова: «Последние два дня мы искали себя, так сказать, смотрели в зеркало, пытались понять, что мы и как будем дальше играть, бороться и где найти ту страсть». В подобном стиле он говорит всегда, а ЦСКА забивает в среднем чуть больше двух шайб за игру.
Жамнов конкретно не прояснял функции Федорова в сборной России. Зато сказал, что это был конкретно его выбор. Интересно, что в сборной России Федоров пересечется с Овечкиным – одним из трех объявленных игроков состава России. Они вместе играли в «Вашингтоне» и брали золото ЧМ-2008, а теперь в разных ролях приедут на Олимпиаду-2022.
Набоков и Гончар уже получили тренерский опыт. Для сборной важен их авторитет
Гончар – один из нескольких людей, приглашенных под взаимодействие с игроками НХЛ. Каменский еще в 2015-м просил привлечь его к работе в сборной России. Гончар до 2020 года был важным человеком в тренерском штабе «Питтсбурга». Там он отвечал за работу с защитниками, постепенно расширял функции, но потом был уволен. Хотя сильно этому удивлялся.
Набоков уже получил опыт работы тренером вратарей «Сан-Хосе». В клубе вместе с ним оказались еще два вратарских консультанта. Набоков рассказывал, что в последнее время работа с вратарями изменилась. Сейчас тренер вратарей уделяет им гораздо больше времени. Моменты просматриваются даже в перерывах, выстраивается постоянная коммуникация.
Гончар и Набоков – два легендарных бывших игрока НХЛ. Оба играли на Олимпиадах за сборную России, а Гончар даже дважды был олимпийским призером. Набоков считается лояльным тренером – к нему относятся хорошо все. Гончар сам много раз подчеркивал, что плотно взаимодействует с каждой легендой России. Даже с бывшим тренером молодежки Ларионовым.
Ковальчук официально пропускает сезон. Но конкретных функций в России у него нет
Последний матч Илья Ковальчук провел 18 апреля – выиграл Кубок Гагарина вместе с «Авангардом». После назначения генеральным менеджером сборной его агент Юрий Николаев сказал: «На сегодняшний день Илья не является игроком, этот сезон он пропустит. Значит ли это, что он завершает карьеру? Посмотрим, что будет в дальнейшем».
На пресс-конференции Алексей Жамнов отметил, что Ковальчука точно не будет на скамейке сборной на Олимпиаде – она только для тренерского штаба. До Олимпиады Ковальчук поможет тренерам с комплектованием команды. Жамнов отдельно объяснил его назначение на должность менеджера в сборную России. Вот его главные высказывания о Ковальчуке:
🎙️ «Он знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я».
🎙️ «Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех».
🎙️ «Можно сказать, что он неофициальный капитан. У Ильи большой авторитет среди игроков, к нему с уважением относятся журналисты».
Назначение Ковальчука важно именно из-за решения НХЛ по Олимпиаде-2022. Напоминаем: лига отпускает игроков, но в январе может поменять решение из-за коронавируса. Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис пишет, что сам Ковальчук никак не будет определять состав сборной. Он поможет Жамнову в Северной Америке, где продолжит просмотр потенциальных игроков.
Интересно, что роль генменеджера сборной России очень размыта по функциям. Жамнов делал отсылку к работе Буре. Вот уже забытые слова самого Буре о задачах на этой должности: «Если честно, я даже не могу понять функции генменеджера сборной России. Назначать тренера ты не можешь, даже при формировании состава у тебя нет последнего слова».
Знарок будет консультировать Жамнова. На матчи эта роль не распространяется
У Олега Знарка наступило очень странное время в карьере. В марте 2021 года он официально ушел из «Спартака». Дальше почти договорился с «Динамо», но его возглавил Алексей Кудашов. Потом Знарок стал главным тренером сборной России – эту версию публично озвучил Владислав Третьяк. И тут же откатился на роль консультанта. Хотя бы по ней пока нет опровержений.
По Знарку был отдельный ситуативный комментарий Жамнова. Он рассказал, что они находятся в нормальных отношениях (хотя были слухи о ссорах). Жамнов сделал акцент на контракте Знарка с ФХР. Он сразу сказал, что на скамейке Знарок присутствовать не сможет. Именно Жамнов окончательно и официально назвал Знарка консультантом тренерского штаба России.
Когда Третьяк объявлял Знарка главным тренером сборной, мы подробно рассказывали о пользе этого назначения. Даже с переменой роли польза от Знарка никуда не делась. Это единственный персонаж в сборной России, которого любят, ценят и готовы слушать вообще все русские игроки из НХЛ. Еще он напоминает о победной Олимпиаде-2018.
Брагин – фантомная фигура штаба России. Формальный консультант, который не нужен
Валерий Брагин тренировал сборную России до этого сезона. Он работает в СКА – базовом клубе для состава сборной вне олимпийской заявки. В обычное время Брагин необходим сборной России под взаимодействие с игроками из КХЛ. Многие играли у него еще в золотые годы молодежки, когда Россия под руководством Брагина доходила до высоких стадий МЧМ.
Еще в мае ФХР ярко поздравляла Брагина с днем рождения:
Состав России на Олимпиаду-2022 формируется преимущественно кадрами из НХЛ. Жамнов считает, что Брагин сейчас не нужен его штабу: «Не знаю, что будет делать Брагин, это вопрос к федерации. Знарок – консультант, что касается Брагина – не знаю». Третьяк в заявлении на сайте ФХР ранее называл Брагина консультантом сборной России вместе со Знарком.
Всю осень Брагин отказывается комментировать слухи и официальные новости, которые связаны с перестановками в сборной России. Зато в СКА сейчас для него добавляется работы. Команда вышла на рынок и подписывает статусных новичков. Приехали Зыков, Лехтонен и Гусев – это звездное усиление для всей КХЛ. Возвращение Гусева в Россию мы даже разбирали подробно.
Другие люди вокруг сборной России: скаут Малахов, статусные советники и Ротенберг
Важнейшую роль выполняет скаут сборной России по НХЛ Владимир Малахов. Именно с ним пойдет прямое взаимодействие Жамнова при выборе окончательного состава. Малахов входит в селекционный штаб России с 2019 года. Задача – детальный сбор информации по каждому игроку из России в НХЛ. Он делает это каждый сезон, детальные профили постоянно обновляются.
Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками штаба. Жамнов сказал о них так: «Направление мы зададим». Есмантович – президент ЦСКА. Он важен сборной из-за авторитета внутри России. Каменский помогает с развитием КХЛ и хоккея в Московской области. Его главные успехи связаны с игровой карьерой в НХЛ. Еще Каменский был олимпийским чемпионом-1988.
Роман Ротенберг стоит на скамейке в СКА рядом с Брагиным. Он по-прежнему остается первым вице-президентом ФХР, но на Олимпиаде точно не окажется рядом с командой во время матчей. Жамнов ждет его в Пекине, чтобы Ротенберг помогал там сборной с организационными вопросами. Но не готов близко подпускать его к работе тренерского штаба.
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
На Олимпиаде-2022 сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией, Данией и Швейцарией