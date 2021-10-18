Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью

Кудашов тренирует яркий топ-клуб КХЛ. Его назначение – шанс на красивый хоккей

Алексей Кудашов – самый опытный и важный член тренерского штаба сборной России по хоккею. До 2020 года он и сам работал главным тренером России, а сейчас тренирует московское «Динамо» в КХЛ. При нем клуб забил 65 шайб за 18 матчей – в среднем это почти четыре шайбы за игру. Раскрывается и Вадим Шипачев, который может попасть в сборную даже из КХЛ.

Кудашов непрерывно работает тренером с 2012 года: был уже в четырех клубах и сборной России. Даже с учетом формальной роли помощника Жамнова именно он главный в штабе по авторитету. Важно, что Кудашов – это человек с безупречной репутацией и четким определением ролей. Вот и на вопросы по работе в сборной он спокойно отвечал отсылками к решениям федерации.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подчеркнул важную тенденцию в назначении тренеров России: «Сложность как раз в том, что все они имеют совершенно разный тренерский опыт. Думаю, что главный принцип выбора был такой – люди должны быть хорошо знакомы с НХЛовским хоккеем». Кудашов играл в НХЛ меньше остальных, но выделяется из-за опыта.