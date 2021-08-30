Россия (х)
Олимпиада-2022
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#Россия (х) #Олимпиада-2022

🇷🇺 На Олимпиаде-2022 сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией, Данией и Швейцарией

3 часа назад

На Олимпиаде-2022 сборная России по хоккею выступит в группе В. Ее соперники:

  • 🇨🇿 Чехия
  • 🇩🇰 Дания
  • 🇨🇭 Швейцария

Группа А: 🇨🇦 Канада, 🇺🇸 США, 🇩🇪 Германия, 🇨🇳 Китай.

Группа С: 🇫🇮 Финляндия, 🇸🇪 Швеция, 🇸🇰 Словакия, 🇱🇻 Латвия.

Три победителя групп + одна лучшая команда, занявшая второе место, напрямую пройдут в четвертьфинал.

  • Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
  • Сборная России в 2018 году выиграла олимпийское золото. Это единственная ее победа в истории.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ИИХФ
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