Россия (х)
Олимпиада-2022
🇷🇺 На Олимпиаде-2022 сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией, Данией и Швейцарией
3 часа назад
На Олимпиаде-2022 сборная России по хоккею выступит в группе В. Ее соперники:
- 🇨🇿 Чехия
- 🇩🇰 Дания
- 🇨🇭 Швейцария
Группа А: 🇨🇦 Канада, 🇺🇸 США, 🇩🇪 Германия, 🇨🇳 Китай.
Группа С: 🇫🇮 Финляндия, 🇸🇪 Швеция, 🇸🇰 Словакия, 🇱🇻 Латвия.
Три победителя групп + одна лучшая команда, занявшая второе место, напрямую пройдут в четвертьфинал.
- Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Сборная России в 2018 году выиграла олимпийское золото. Это единственная ее победа в истории.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые