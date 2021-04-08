Возможный бойкот Олимпиады-2022: США проводят консультации, правительства стран обсуждают, организации призывают к переносу
В мире спорта проблему уйгуров серьезно затронул Месут Озил в конце 2019 года. Он писал, что Восточный Туркестан подвергается гонениям, происходят убийства религиозных деятелей, а мужчины попадают в лагеря. Озил призвал обратить внимание на репрессии Китая по отношению к уйгурам в регионе Синьцзян.
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Теперь обсуждается всерьез возможный бойкот США зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Представитель госдепартамента США хоть и пояснил, что совместный бойкот не планируется, но руководитель пресс-службы Нед Прайс уточнил, что происходят «тесные консультации с нашими партнерами и союзниками по всему миру».
Пока это и есть ключевая фраза – власти в США раздумывают о реакции на проведение турнира.
Кто думает о бойкоте Олимпиады?
Осенью 2020-го примерно 160 правозащитных организаций обратились в МОК, призвав к переносу Олимпиады из Китая. МОК проигнорировал требования, мотивируя это тем, что не занимается политикой. В феврале 180 таких организаций опубликовали открытое письмо, обращаясь к правительствам стран.
🇬🇧 В Великобритании политики поднимали вопрос бойкота, указывая на нарушения прав человека в Китае.
🇦🇺 Возможность бойкота обсуждалась в парламенте Австралии.
🇨🇦 Китайское правительство раскритиковали и власти Канады.
🇳🇴 Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заверил, что сборная обсудит возможность бойкота.
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Бойкот США реален?
В июне 2020-го президент ИИХФ Рене Фазель отвечал на вопрос о возможном участии игроков НХЛ на Олимпиаде. «Есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США», – уточнил Фазель. Президентом США на тот момент был Дональд Трамп, и он считал Китай ответственным за начало пандемии коронавируса. Отношения между странами оставались напряженными.
Вопрос о бойкоте поднялся по причине проблемы уйгуров. Уже при новом президенте Джо Байдене. Весной 2021-го глава НОК США Сьюзан Лайонс усомнилась в эффективности бойкотов, призвав решать проблему на правительственном уровне.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что совместный бойкот не обсуждается. Месяц назад она говорила, что решение еще не принято.
Какими вообще могут быть бойкоты?
Видов может быть несколько:
- Дипломатический – отказ от отправки представителей правительства на Олимпиаду.
- Спортивный – отказ от отправки спортсменов.
- Экономический – запрет на вещателей и спонсоров в США.
Вероятен и облегченный бойкот, когда напряженность снизится, а политики не будут посещать Олимпиаду, сославшись на причины неполитического характера.
Какова позиция МОК?
МОК отреагировал на происходящее своим письмом. Ключевая цитата:
«Присуждение права проведения Олимпийских игр какому-либо национальному олимпийскому комитету не означает, что МОК согласен с политической структурой, социальными обстоятельствами или стандартами прав человека в этой стране».
МОК дал понять, что Олимпийскими играми управляет именно он, а не правительства.
Что вообще за проблема?
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе периодически вспыхивали конфликты с целью независимости от Китая – там проживают мусульмане-сунниты, поэтому культурно местное население ближе не к китайцам, а к Центральной Азии. После убийств уйгурских рабочих в Южном Китае начались стычки и аресты, уйгуры мстили терактами, а против них усилились репрессии.
В сентябре 2018-го организация Human Rights Watch представила доклад. В нем – подробности о преследованиях уйгуров: люди помещаются в лагеря и тюрьмы, за ними осуществляется видеослежка. Внутри региона при переходе из одного квартала в другой уйгуры обязан показывать полицейским личный ID. По данным ООН, в лагерях может содержаться не менее двух миллионов уйгуров, Китай эту информацию отрицает.