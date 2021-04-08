Возможный бойкот Олимпиады-2022: США проводят консультации, правительства стран обсуждают, организации призывают к переносу

В мире спорта проблему уйгуров серьезно затронул Месут Озил в конце 2019 года. Он писал, что Восточный Туркестан подвергается гонениям, происходят убийства религиозных деятелей, а мужчины попадают в лагеря. Озил призвал обратить внимание на репрессии Китая по отношению к уйгурам в регионе Синьцзян.

Озил критикует Китай за притеснение уйгуров – ок, Китай удаляет Озила из поисковиков и запрещает «Арсенал»

Теперь обсуждается всерьез возможный бойкот США зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Представитель госдепартамента США хоть и пояснил, что совместный бойкот не планируется, но руководитель пресс-службы Нед Прайс уточнил, что происходят «тесные консультации с нашими партнерами и союзниками по всему миру».

Пока это и есть ключевая фраза – власти в США раздумывают о реакции на проведение турнира.

Кто думает о бойкоте Олимпиады?

Осенью 2020-го примерно 160 правозащитных организаций обратились в МОК, призвав к переносу Олимпиады из Китая. МОК проигнорировал требования, мотивируя это тем, что не занимается политикой. В феврале 180 таких организаций опубликовали открытое письмо, обращаясь к правительствам стран.