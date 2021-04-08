Олимпиада-2022
Олимпиада
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#Олимпиада-2022 #Олимпиада

Возможный бойкот Олимпиады-2022: США проводят консультации, правительства стран обсуждают, организации призывают к переносу

08 апреля, 13:40

В мире спорта проблему уйгуров серьезно затронул Месут Озил в конце 2019 года. Он писал, что Восточный Туркестан подвергается гонениям, происходят убийства религиозных деятелей, а мужчины попадают в лагеря. Озил призвал обратить внимание на репрессии Китая по отношению к уйгурам в регионе Синьцзян.

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Теперь обсуждается всерьез возможный бойкот США зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Представитель госдепартамента США хоть и пояснил, что совместный бойкот не планируется, но руководитель пресс-службы Нед Прайс уточнил, что происходят «тесные консультации с нашими партнерами и союзниками по всему миру». 

Пока это и есть ключевая фраза – власти в США раздумывают о реакции на проведение турнира.

Кто думает о бойкоте Олимпиады?

Осенью 2020-го примерно 160 правозащитных организаций обратились в МОК, призвав к переносу Олимпиады из Китая. МОК проигнорировал требования, мотивируя это тем, что не занимается политикой. В феврале 180 таких организаций опубликовали открытое письмо, обращаясь к правительствам стран.

🇬🇧 В Великобритании политики поднимали вопрос бойкота, указывая на нарушения прав человека в Китае.

🇦🇺 Возможность бойкота обсуждалась в парламенте Австралии.

🇨🇦 Китайское правительство раскритиковали и власти Канады.

🇳🇴 Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заверил, что сборная обсудит возможность бойкота.

Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах

Бойкот США реален?

В июне 2020-го президент ИИХФ Рене Фазель отвечал на вопрос о возможном участии игроков НХЛ на Олимпиаде. «Есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США», – уточнил Фазель. Президентом США на тот момент был Дональд Трамп, и он считал Китай ответственным за начало пандемии коронавируса. Отношения между странами оставались напряженными.

Вопрос о бойкоте поднялся по причине проблемы уйгуров. Уже при новом президенте Джо Байдене. Весной 2021-го глава НОК США Сьюзан Лайонс усомнилась в эффективности бойкотов, призвав решать проблему на правительственном уровне.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что совместный бойкот не обсуждается. Месяц назад она говорила, что решение еще не принято.

Какими вообще могут быть бойкоты?

Видов может быть несколько:

  • Дипломатический – отказ от отправки представителей правительства на Олимпиаду.
  • Спортивный – отказ от отправки спортсменов.
  • Экономический – запрет на вещателей и спонсоров в США.

Вероятен и облегченный бойкот, когда напряженность снизится, а политики не будут посещать Олимпиаду, сославшись на причины неполитического характера.

Какова позиция МОК?

МОК отреагировал на происходящее своим письмом. Ключевая цитата:

«Присуждение права проведения Олимпийских игр какому-либо национальному олимпийскому комитету не означает, что МОК согласен с политической структурой, социальными обстоятельствами или стандартами прав человека в этой стране».

МОК дал понять, что Олимпийскими играми управляет именно он, а не правительства.

Что вообще за проблема?

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе периодически вспыхивали конфликты с целью независимости от Китая – там проживают мусульмане-сунниты, поэтому культурно местное население ближе не к китайцам, а к Центральной Азии. После убийств уйгурских рабочих в Южном Китае начались стычки и аресты, уйгуры мстили терактами, а против них усилились репрессии.

В сентябре 2018-го организация Human Rights Watch представила доклад. В нем – подробности о преследованиях уйгуров: люди помещаются в лагеря и тюрьмы, за ними осуществляется видеослежка. Внутри региона при переходе из одного квартала в другой уйгуры обязан показывать полицейским личный ID. По данным ООН, в лагерях может содержаться не менее двух миллионов уйгуров, Китай эту информацию отрицает.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Xinhua / Consolidated News Photos / www.imago-images.de / Global Look Press
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