Китай разрывает партнерство с «Хьюстоном». Их дружбу прекращает даже легендарный Яо Мин
Генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори еще пару дней назад опубликовал пост в твиттере: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». До 2047 года Гонконг – автономная часть. Сейчас там протестуют против вмешательства Китая в дела региона. Китайцам не понравился твит Мори, хотя тот позже его удалил и даже извинился.
Мори потом написал, что не хотел оскорбить болельщиков «Хьюстона» и друзей в Китае. Со стороны «Хьюстона» с похожими словами выступил Джеймс Харден. Максимальное сглаживание ситуации не спасло от последствий. Теперь в «Хьюстоне» обсуждают возможное увольнение Мори (гениального менеджера). Китай в ответ на тот самый твит бьет по «Хьюстону» со всех сторон.
- Ассоциация баскетбола Китая прекратила сотрудничество с «Хьюстоном».
- Китайский баскетбольный форум hupu удалил «Хьюстон» со своего сайта. Там осталось 29 команд НБА.
- На китайской версии сайта Nike пропала атрибутика «Хьюстона».
- Отменили выставочный матч фарм-клубов «Хьюстона» и «Далласа». Его планировали в Китае на октябрь.
- Игры «Хьюстона» больше не будут транслировать в Китае.
«Хьюстон» полюбили из-за Яо Мина. Теперь клуб теряет деньги и внимание
Ассоциацию баскетбола Китая с 2017 года возглавляет Яо Мин. Он продвигал «Хьюстон» в Китае с 2002 года – именно тогда «Хьюстон» выбрал Яо Мина на драфте НБА. В «Хьюстоне» Яо Мин играл на позиции центрового. Больших успехов с командой он не добился, но сам надолго закрепился в статусе главного китайского баскетболиста в истории.
«Хьюстон» всячески рекламировал Яо Мина. Тут несколько лет удерживали хотя бы какие-то результаты только из-за его способностей. У болельщиков «Хьюстона» Яо Мин стал любимым игроком, за ним же в клубе навсегда закрепили 11-й номер. В 2016 году Яо Мина включили в Зал славы НБА. Дальнейшая дружба с таким человеком давала клубу денежные успехи.
За все эти годы популярность «Хьюстона» в Китае только росла. Даже без побед в НБА команда остается второй по популярности в Китае, уступая только «Голден Стэйт». Мин помогал «Хьюстону» организовывать в Китае выставочные матчи и получать новых фанатов. Его деятельность работала на «Хьюстон» даже сейчас – ровно до момента этого твита Мори.
ESPN пишет, что контент от НБА ежегодно потребляют 500 миллионов фанатов в Китае. В Шанхае, Пекине и Гонконге есть даже отдельные офисы НБА. Яо Мин помогает НБА строить в Китае учебные центры, чтобы вовлекать в игру еще больше фанатов баскетбола. Именно его называют тем самым человеком, который подружил Китай и НБА. Теперь оцените примерные потери «Хьюстона».
В 2017 году Яо Мин вряд ли думал, что придется идти против «Хьюстона». «Для меня большая честь и привилегия не только сегодня быть здесь, но и провести в «Хьюстоне» такую карьеру. Вспоминая годы, которые я провел здесь, всю команду, организацию, город Хьюстон, я чувствую себя здесь как дома, здесь семья. Когда вы чувствуете себя так хорошо в это время, оно пролетает быстро. Трудно представить, что прошло 15 лет», – говорил Мин.
Недавно в жизни Яо Мина уже было разочарование. Сборная Китая провалилась на домашнем чемпионате мира. Мину пришлось брать ответственность: «Это я разочаровал фанатов. Болельщики возлагали большие надежды на Китай на чемпионате мира, но мы не смогли их оправдать. Разрыв между Китаем и ведущими баскетбольными странами мира увеличился».
Теперь Яо Мин отвечает за прерывание отношений между родным Китаем и своим бывшим клубом, популярность которого Мин сам и увеличил. Напоминаем еще раз: все из-за одного твита, за который уже извинились. Такая вот сложная дружба в мире баскетбола.