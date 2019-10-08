Китай разрывает партнерство с «Хьюстоном». Их дружбу прекращает даже легендарный Яо Мин

ESPN пишет, что контент от НБА ежегодно потребляют 500 миллионов фанатов в Китае. В Шанхае, Пекине и Гонконге есть даже отдельные офисы НБА. Яо Мин помогает НБА строить в Китае учебные центры, чтобы вовлекать в игру еще больше фанатов баскетбола. Именно его называют тем самым человеком, который подружил Китай и НБА. Теперь оцените примерные потери «Хьюстона».

В 2017 году Яо Мин вряд ли думал, что придется идти против «Хьюстона». «Для меня большая честь и привилегия не только сегодня быть здесь, но и провести в «Хьюстоне» такую карьеру. Вспоминая годы, которые я провел здесь, всю команду, организацию, город Хьюстон, я чувствую себя здесь как дома, здесь семья. Когда вы чувствуете себя так хорошо в это время, оно пролетает быстро. Трудно представить, что прошло 15 лет», – говорил Мин.

Недавно в жизни Яо Мина уже было разочарование. Сборная Китая провалилась на домашнем чемпионате мира. Мину пришлось брать ответственность: «Это я разочаровал фанатов. Болельщики возлагали большие надежды на Китай на чемпионате мира, но мы не смогли их оправдать. Разрыв между Китаем и ведущими баскетбольными странами мира увеличился».

Теперь Яо Мин отвечает за прерывание отношений между родным Китаем и своим бывшим клубом, популярность которого Мин сам и увеличил. Напоминаем еще раз: все из-за одного твита, за который уже извинились. Такая вот сложная дружба в мире баскетбола.