Звезды НБА переживают панические атаки и депрессию. Теперь лига с этим борется
В НБА всячески работают над охраной психического здоровья баскетболистов. Для этого ввели целую программу, которую возглавил бывший игрок Кейон Дулинг. Это произошло в прошлом году, когда стало больше разговоров о депрессиях и панических атаках у баскетболистов. Сам Дулинг во время игровой карьеры тоже от этого страдал, поэтому хорошо знаком с проблемой.
Теперь в каждой команде обязательно должен быть специалист по психологии, который обладает нужной лицензией. Одно из новых требований состоит в том, чтобы к нему добавили еще одного-двух человек. У всех должны быть нужные навыки для помощи игрокам. Еще клубам поручат подготовить письменный план действий на случай возникновения проблем у любого баскетболиста.
12 сентября в Чикаго пройдет специальная встреча представителей клубов, где представят полный набор новых требований к командам. Это хороший итог всех разговоров последних двух лет, когда о проблеме заговорили звезды НБА. Комиссар Адам Сильвер прямо утверждал, что в последнее время игроки слишком часто выглядят недовольными. Он винил во всем социальные сети, а игроки просто хотели себя защитить.
Все началось с Дерозана и Лава
Демар Дерозан сначала пульнул твит о том, что депрессия забирает у него все самое лучшее. Потом не выдержал и дал целое интервью, где высказал важные мысли, о которых все почему-то боялись рассказывать. Все это Дерозан говорил с одной конкретной целью: баскетболистам НБА пора перестать молчать. У всех есть проблемы – и с ними надо бороться.
«Мы можем казаться неразрушимыми, но в конце дня становимся людьми. У всех нас есть чувства. Иногда это одерживает верх над вами, когда наваливается все во всем мире. У меня бывают разные ночи. Я всегда был таким, когда был молодым. Думаю, что отсюда и мое поведение. В личном пространстве я кажусь сдержанным, чтобы справиться со всем этим», – сказал Дерозан.
Были от него и такие слова: «Я определенно думаю, что видел много вещей, когда рос. Они повлияли на меня. Я просто дошел до того, что хочу все это понять. Я хочу знать, почему это со мной происходит. Я не буду тем человеком, когда уйду на пенсию. Не хочу быть несчастным с кучей денег. Я действительно хочу добраться до точки, где я просто окажусь счастливым».
Одним из первых о своих проблемах заговорил и Кевин Лав. Он же уже прокомментировал новости о введении новых правил: «Очень горд за нашу лигу. Крупная победа игроков, тренеров и организаций, которые движутся вперед. Хочу отметить потенциал. Это может помочь нашим игрокам в жизни после баскетбола».
В материале на The Players' Tribune Лав рассказал, как пережил приступ паники во время матча «Кливленда» и «Атланты» в ноябре 2017-го. Сам Лав долго считал проявлением слабости, если кто-то вокруг него обращался за помощью к специалистам. Потом он понял, что ему самому нужна такая помощь. Вот часть рассказа Лава:
«Ко мне подошел тренер Лю. Думаю, он чувствовал, что со мной что-то не так. Я выпалил что-то о том, как сейчас вернусь, и побежал обратно в раздевалку. Я бегал из комнаты в комнату, будто искал что-то, чего не мог найти. На самом деле я просто надеялся, что мое сердце перестанет биться. Как будто мое тело пыталось сказать мне, что я собираюсь умереть.
Я оказался на полу в тренажерном зале, лежа на спине, пытаясь получить достаточно воздуха, чтобы дышать. Следующая часть была размытой. Кто-то из партнеров сопровождал меня в клубную клинику. Там провели кучу тестов. Казалось, все прошло. Это было облегчением, но я помню, как покинул больницу и думал о том, что вообще со мной произошло».
Потом Лав встретился с терапевтом, потому что не мог забыть произошедшее. За это время поменялось его мировоззрение. Все баскетболисты переживают за собственное место, боятся рассказывать о проблемах. Если о них узнают соперники, то будут насмешки. Ниже – еще одна важная часть мыслей Лава об этом соперничестве. Так раньше думал не только он, а почти все игроки НБА.
«Никто не говорил о том, с чем они боролись изнутри. Я помню, как думал, какие у меня проблемы? Я здоров. Я играю в баскетбол для жизни. О чем мне беспокоиться? Я никогда не слышал, чтобы про спортсмена говорили о психическом здоровье, и я не хотел быть единственным. Я не хотел выглядеть слабым. Честно говоря, я просто не думал, что мне это нужно. Как говорят в пьесах: разберись сам, как и все вокруг меня».