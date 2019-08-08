Звезды НБА переживают панические атаки и депрессию. Теперь лига с этим борется

Все началось с Дерозана и Лава

Демар Дерозан сначала пульнул твит о том, что депрессия забирает у него все самое лучшее. Потом не выдержал и дал целое интервью, где высказал важные мысли, о которых все почему-то боялись рассказывать. Все это Дерозан говорил с одной конкретной целью: баскетболистам НБА пора перестать молчать. У всех есть проблемы – и с ними надо бороться.

« Мы можем казаться неразрушимыми, но в конце дня становимся людьми . У всех нас есть чувства. Иногда это одерживает верх над вами, когда наваливается все во всем мире. У меня бывают разные ночи. Я всегда был таким, когда был молодым. Думаю, что отсюда и мое поведение. В личном пространстве я кажусь сдержанным, чтобы справиться со всем этим», – сказал Дерозан.

Были от него и такие слова: «Я определенно думаю, что видел много вещей, когда рос. Они повлияли на меня. Я просто дошел до того, что хочу все это понять. Я хочу знать, почему это со мной происходит. Я не буду тем человеком, когда уйду на пенсию. Не хочу быть несчастным с кучей денег. Я действительно хочу добраться до точки, где я просто окажусь счастливым».

Одним из первых о своих проблемах заговорил и Кевин Лав. Он же уже прокомментировал новости о введении новых правил: «Очень горд за нашу лигу. Крупная победа игроков, тренеров и организаций, которые движутся вперед. Хочу отметить потенциал. Это может помочь нашим игрокам в жизни после баскетбола».