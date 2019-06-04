В НБА бесятся от слова «владелец». В нем видят отсылку к рабству и тюрьме
Команды НБА ведут переговоры с лигой, чтобы избавиться от термина «владелец» (owner). Эту новость первыми сообщили журналисты портала TMZ. Их источники внутри НБА узнали, что инициатива по изменениям исходит от темнокожих игроков.
TMZ ценят как раз из-за новостей вокруг звезд. Главный пример – в 2016 году здесь оперативно и эксклюзивно появилось сообщение о разводе Анджелины Джоли и Бреда Питта. В спортивной ленте публикуется много постов по НБА и НФЛ.
По слову «владелец» TMZ не открыл ничего нового. Основная новость здесь именно в переговорах на самом высоком уровне. Недовольство от игроков показывалось давно, а громче остальных выступал звездный баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин.
Началось все еще с 2017 года. Владелец клуба НФЛ «Хьюстон Теканс» Боб Макнейр выдал фразу: «Мы не можем позволить заключенным управлять тюрьмой». Потом Макнейр извинился и даже сказал, что говорил не об игроках. Но его слова в инстаграме уже комментировал Грин.
«Заключенные? Для начала давайте прекратим использовать слово «владелец» и, возможно, слово «председатель». Принадлежность кому-то создает плохой прецедент, устанавливает неправильный тон и мышление.
Вебстер утверждает, что заключенный – человек, попавший в тюрьму или больницу. Не уверен, что эти налогоплательщики должны называться заключенными, но что я знаю?» – написал Грин.
Грину тут же ответил Марк Кьюбан из «Далласа»: «Неправильно, что Грин поворачивает ситуацию в такое русло. Ему следует извиниться перед НБА. Приравнивать владение долей в компании к владению людьми – неправильный подход.
Некоторые люди могут неверно истолковать слова. Им может показаться, что мы не делаем все для успеха игроков, не заботимся об их семьях, а также о благополучии других работников. Не нужно склонять людей к такому мнению.
Когда у вас есть команда, собственный капитал, акции – это владение. Скажите ему, хочет ли он посещать занятия в бизнес-школе Индианы? Я даже заплачу за его уроки, и мы поможем ему научиться этому».
Тогда всех попытался помирить Игудала. Он сказал, что понимает обе стороны, но Кьюбану никогда не прочувствовать жизнь афроамериканца. Грин сказал, что осознает разницу в понятиях, но проблема именно в самом слове:
«Когда дело доходит до спорта, это сразу отсылает к хозяину. Может, нам все-таки перестать использовать это слово? Вы не можете сказать, что я доношу неправильные мысли. Вы действительно не знаете, каково это – включить телевизор и увидеть молодого и безоружного темнокожего мужчину, застреленного полицейским. У вас никогда не будет такого чувства».
Первые реальные изменения уже есть. «Филадельфия» и «Лос-Анджелес Клипперс» больше не используют этот термин. В руководстве НБА тоже говорят, что владельцы команд – это управляющие, которые входят в специальный совет. Грин наконец-то может быть доволен.