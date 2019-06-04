В НБА бесятся от слова «владелец». В нем видят отсылку к рабству и тюрьме

Команды НБА ведут переговоры с лигой, чтобы избавиться от термина «владелец» (owner). Эту новость первыми сообщили журналисты портала TMZ. Их источники внутри НБА узнали, что инициатива по изменениям исходит от темнокожих игроков.

TMZ ценят как раз из-за новостей вокруг звезд. Главный пример – в 2016 году здесь оперативно и эксклюзивно появилось сообщение о разводе Анджелины Джоли и Бреда Питта. В спортивной ленте публикуется много постов по НБА и НФЛ.

По слову «владелец» TMZ не открыл ничего нового. Основная новость здесь именно в переговорах на самом высоком уровне. Недовольство от игроков показывалось давно, а громче остальных выступал звездный баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин.