Главный герой «Финала четырех» – американец, который никогда не играл в НБА, хотя неоднократно пытался

Симбиоз Клайберна и ЦСКА получился. За два года в системе клуба он стал чемпионом России. Взял «золото» Единой Лиги ВТБ и победил в Евролиге в сезоне-2018/19. Последний турнир великолепно подчеркнул скиллы Клайберна:

Первое – покорять статистику и неоднократно входить в топы по каким-либо моментам. Например, в топ-10 данков Евролиги в апреле. Или в топ-10 моментов различных туров соревнования. А еще перед финальным матче на официальном канале появился такой топ действий Клайберна.