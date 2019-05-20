Главный герой «Финала четырех» – американец, который никогда не играл в НБА, хотя неоднократно пытался
ЦСКА в восьмой раз в своей истории выиграл Евролигу, а форвард команды Уилл Клайберн стал MVP «Финала четырех». В решающем матче против «Анадолу Эфес» он набрал 20 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи.
Несколько важных фактов о Клайберне:
- На межшкольных соревнованиях в старших классах он, играя за школу Ромулуса, не набирал в среднем и 10 очков за игру. После первого просмотра его не пригласил ни один колледж. Пришлось прибавить в следующем сезоне, чтобы получить хотя бы одно предложение.
- Клайберн пробовал попасть в «Юту», «Пистонс» и еще пару команд НБА. Не получалось – Клайберн не впечатлил ни одного тренера.
- На сайте НБА о Клайберне есть заметка как о перспективном свободном агенте. Ее написали в 2014 году, а автор материала Эрик Паттен предложил клубам НБА понаблюдать за Клайберном. Но с того момента, как игрок уехал в Германию, он ни разу не получил реальный шанс вернуться в национальную лигу.
- За немецкий «Ратиофарм» он отыграл два сезона. Второй был самый удачный: в среднем он набирал по 12,5 очков за игру. Это позволило ему сыграть в матче всех звезд чемпионата Германии.
- В Израиле («Хапоэль») и Турции («Дарюшшафака») он провел в общей сложности два года. За это время не взял ни одного трофея, а в июне 2017-го уехал в ЦСКА.
Симбиоз Клайберна и ЦСКА получился. За два года в системе клуба он стал чемпионом России. Взял «золото» Единой Лиги ВТБ и победил в Евролиге в сезоне-2018/19. Последний турнир великолепно подчеркнул скиллы Клайберна:
Первое – покорять статистику и неоднократно входить в топы по каким-либо моментам. Например, в топ-10 данков Евролиги в апреле. Или в топ-10 моментов различных туров соревнования. А еще перед финальным матче на официальном канале появился такой топ действий Клайберна.
Второе – войти в символическую пятерку первого раунда плей-офф Евролиги. Вместе с ним туда попали Эрик Макколум (УНИКС), Джордан Мики из «Химок», Марко Симонович и Джален Рейнольдс (оба – «Зенит»).
Третье – стать лучшим игроком «Финала четырех». В матче против «Эфеса» он набрал 20 очков, что на девять меньше, чем у лидера, Шейна Ларкина. На самом деле в полуфинале с «Реалом» Клайберн получил небольшое повреждение, и была вероятность, что он не выйдет в финале. Но главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис почти за неделю до игры с «Эфес» успокоил болельщиков, пообещав, что Уилл появится в решающей встрече.
У Клайберна в конце этого сезона заканчивается контракт с ЦСКА. Конечно, он не исключил варианта, при котором он останется в команде. Но ориентир баскетболиста уже давно не меняется: «Меня давно посещают мысли об НБА. Если кто-то выйдет с предложением, я обязательно рассмотрю его».