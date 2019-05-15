Вы вряд ли знали, но у Карри есть брат – и он играет против него в финале Запада
«Голден Стэйт» разнес «Портленд» (116:94) в матче, который больше всего интересен встречей братьев Карри. Стефен Карри из «Голден Стэйт» и Сет Карри из «Портленда» – первые братья в истории НБА, которые сыграли друг с другом в финале конференции.
«Семья Карри просто невероятная. Родители постоянно смотрели за сыновьями по ходу плей-офф, а сейчас увидят их играющими друг против друга. Их можно назвать королевской семьей НБА» – восхищался тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. Стеф ответил словами о том, что семья в любом случае в выигрыше. Один из братьев точно сыграет в финале.
Для родителей Стефа и Сета каждый матч серии будет еще большей проблемой. Чтобы никого не обидеть, они договорились подбрасывать монетку перед каждой игрой. В первом матче майка Сета выпала матери, футболка Стефа – отцу. Ему явно повезло больше: Стефен Карри забросил девять трехочковых и набрал 36 очков. У Сета вышло только 3 очка.
Его лучший год был в «Далласе». В сезоне-2016/17 он играл в среднем по 29 минут и набирал 12,8 очков за игру. Потом случилась травма, операция на левой голени, пропущенный сезон. Когда Сет подписывал контракт с «Портлендом», в него уже не верили. Но получилось сносно: в среднем 19 минут на площадке, 8 очков за игру.
Сет и Стеф впервые встретились еще в начале сезона. Тогда они запечатлели момент и обменялись футболками:
Потом они соревновались в конкурсе трехочковых. Стеф вроде бы победил, но сам до конца это не признал. Просто оба проиграли Джо Харрису.
Карьера Сета сложнее, чем у брата
28-летний Сет Карри младше Стефа на три года. Он сильно проигрывает брату по трофеям, популярности и узнаваемости. Стефен Карри трижды выигрывал НБА, а для Сета финал Западной конференции стал наивысшим карьерным достижением. У него не получилось стать звездой из-за травм и жизненных решений.
Хотя стартовали они с одинаковых позиций. Их отец тоже был баскетболистом в НБА. Он брал мальчиков на игры, устраивал соревнование на площадке. Стеф и Сет постоянно носились с баскетбольным мячом и прогрессировали.
В 2009-м Сет Карри выиграл свой единственный реальный трофей – чемпионат мира до 19 лет. Это случилось в сборной, а на клубном уровне статистика Карри только падала. Он даже ушел из университета Либерти в Дьюк, из-за чего по правилам пропустил весь университетский сезон-2009/10.
В университете Дьюка Сет пересекался с Кайри Ирвингом, который сейчас играет за «Бостон». Кайри почти сразу пошел на драфт, Сет задержался в Дьюке на три года. Ничего хорошего не получилось – на драфте-2013 в НБА Сет Карри никому не понадобился, а Ирвинг стал одной из звезд НБА.
Дальше Сет только менял команды: просмотровый контракт в «Голден-Стэйт», «Мемфис», «Кливленд», «Феникс», «Сакраменто», «Даллас» и «Портленд». За все время в НБА у Сета Карри набралось только три полноценных сезона. Обычно команды пробовали его в паре матчей, чтобы потом отказаться.
Теперь получилась встреча в финале конференции. Стеф пока сильнее, но хотя бы на одно чудо у Сета есть еще минимум три матча.