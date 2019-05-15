Вы вряд ли знали, но у Карри есть брат – и он играет против него в финале Запада

«Голден Стэйт» разнес «Портленд» (116:94) в матче, который больше всего интересен встречей братьев Карри. Стефен Карри из «Голден Стэйт» и Сет Карри из «Портленда» – первые братья в истории НБА, которые сыграли друг с другом в финале конференции.

«Семья Карри просто невероятная. Родители постоянно смотрели за сыновьями по ходу плей-офф, а сейчас увидят их играющими друг против друга. Их можно назвать королевской семьей НБА » – восхищался тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. Стеф ответил словами о том, что семья в любом случае в выигрыше. Один из братьев точно сыграет в финале.

Для родителей Стефа и Сета каждый матч серии будет еще большей проблемой. Чтобы никого не обидеть, они договорились подбрасывать монетку перед каждой игрой. В первом матче майка Сета выпала матери, футболка Стефа – отцу. Ему явно повезло больше: Стефен Карри забросил девять трехочковых и набрал 36 очков. У Сета вышло только 3 очка.