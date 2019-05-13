Оргазмический бросок Кавая за 0,5 секунды до конца серии. Мир в восторге

Пару фактов об игре Ленарда в этой встрече:

1. Он набрал 41 очко: попал 16 из 39 бросков с игры, забросил 2 из 9 трехочковых, 7 из 8 штрафных, сделал 8 подборов и отдал три передачи.

2. Кавай стал восьмым игроком в истории НБА, который смог набрать больше 40 очков в 7 матче.

3. Победный бросок попал в топ-5 лучших моментов игрового дня.

4. Впервые в истории лиги итог седьмого матча решил баззер-битер.

«Вероятно, мне нужно было бежать назад или отдать пас на партнера. Но времени было мало. К тому же я был слишком занят мыслью о том, что нужно было завершить этот матч победой», – сказал Ленард.

«Когда мяч первый раз стукнулся о кольцо, я подумал: «Хм, это выглядит многообещающе». А потом он скакнул еще раз, а потом еще раз. И мы победили», – прокомментировал этот эпизод генеральный менеджер «Торонто» Бобби Вебстер.

Кобе Брайант поздравил Янниса Адетокумбо и Кавая Ленарда с выходом в финал: «Поздравляю своих братьев, «полубога» и Клоу, с выходом в финал Восточной конференции. И спасибо вам за то, что летом поделились своими знаниями с моими девочками. Это будет классное противостояние».

Кстати, его бросок моментально стал самым обсуждаемым в мире. Каваю даже посвятили мемы.