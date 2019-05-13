Оргазмический бросок Кавая за 0,5 секунды до конца серии. Мир в восторге
Обалденная развязка в первом полуфинале Востока между «Торонто» и «Филадельфией». Счет в серии 3:3. В четвертой четверти решающего матча счет был равный, и дело шло к овертайму. Но за 0,5 секунд до конца форвард «Торонто» Кавай Ленард решился на бросок, который: а) Принес «Торонто» победу в игре; б) Вывел команду в финал конференции, где схлестнется с «Милуоки». Кстати, мяч четыре раза ударился о кольцо и только потом залетел.
Только посмотрите на этот бросок.
Пару фактов об игре Ленарда в этой встрече:
1. Он набрал 41 очко: попал 16 из 39 бросков с игры, забросил 2 из 9 трехочковых, 7 из 8 штрафных, сделал 8 подборов и отдал три передачи.
2. Кавай стал восьмым игроком в истории НБА, который смог набрать больше 40 очков в 7 матче.
3. Победный бросок попал в топ-5 лучших моментов игрового дня.
4. Впервые в истории лиги итог седьмого матча решил баззер-битер.
«Вероятно, мне нужно было бежать назад или отдать пас на партнера. Но времени было мало. К тому же я был слишком занят мыслью о том, что нужно было завершить этот матч победой», – сказал Ленард.
«Когда мяч первый раз стукнулся о кольцо, я подумал: «Хм, это выглядит многообещающе». А потом он скакнул еще раз, а потом еще раз. И мы победили», – прокомментировал этот эпизод генеральный менеджер «Торонто» Бобби Вебстер.
Кобе Брайант поздравил Янниса Адетокумбо и Кавая Ленарда с выходом в финал: «Поздравляю своих братьев, «полубога» и Клоу, с выходом в финал Восточной конференции. И спасибо вам за то, что летом поделились своими знаниями с моими девочками. Это будет классное противостояние».
Кстати, его бросок моментально стал самым обсуждаемым в мире. Каваю даже посвятили мемы.
А еще его теперь сравнивают с Леонардо да Винчи.
Обычная реакция на этот бросок: «Мяч четыре раза ударился об обруч, прежде чем влететь в кольцо. Кавай убойным броском вывел команду в финал Востока. Какой чудесный вид спорта, ****[блин]».
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