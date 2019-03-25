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Джереми Лэмб
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#НБА #Джереми Лэмб #Торонто (б) #Шарлотт

Победный бросок Лэмба со своей половины – фурор

25 марта 2019, 09:42
Александр Плеханов

За 3 секунды до конца основного времени «Шарлотт» летели «Торонто» 112:114. У фаворита была грамотная защита, которая выдавила соперника на его половину. Когда Лэмб взял мяч, на табло уже заканчивалось время. Он бросил с сиреной и попал. Дальше – неожиданная радость, которая накрыла всех.

«Я знаю, что боги баскетбола были на нашей стороне в этот вечер. Это был невероятный бросок», – радовался игрок «Шарлотт» Кемба Уокер. Сам он забросил 15 очков и отдал 13 передач. У Лэмба набралось всего 13 очков за матч, но именно о нем сейчас все говорят.

Обычно Лэмб забрасывает 34% 3-очковых. Это мало, чтобы качественно исполнять решающий бросок в матче. Такое попадание – удача, но Джереми уже считают героем. «Шарлотт» борется за плей-офф и всего на две победы отстает от «Майами». 

Победная серия «Шарлотт» продлилась до трех матчей. Дальше – больше. 

Все фото: твиттер НБА
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