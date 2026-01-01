Бокс: Новости

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Бокс
Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере
#Усик – Джошуа
Бокс
Статистика перед вторым боем Усик – Джошуа: у кого больше побед, кто чаще выигрывал нокаутом
#Усик – Джошуа
Бокс
Полный андеркард реванша Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Где смотреть бой Усик – Джошуа: во сколько прямая трансляция бокса, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Канадские организаторы перед боем Бетербиева против Брауна включили гимн СССР вместо российского
#Артур Бетербиев
Бокс
Ломаченко победил Комми и выиграл второй бой подряд после поражения от Лопеса
#Василий Ломаченко
Бокс
Фьюри проведет бой против Уайта. WBC объявил об обязательной защите
#Тайсон Фьюри
Бокс
Гассиев сломал руку. Его бой против украинца Руденко отменен
#Мурат Гассиев
Бокс
Тим Цзю победил в 20-м поединке подряд и защитил титул чемпиона мира по боксу
#Тимофей Цзю
Бокс
Канело – абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
Бокс
Внук Мухаммеда Али победил во втором бое на профессиональном уровне
#Нико Уолш
Бокс
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Результаты боев из основного карда боксерского шоу в Лас-Вегасе
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер проиграл два боя за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри показал рекордный вес за карьеру. Уайлдер легче на 17,7 кг
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: проморолик третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: во сколько начало боя Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: где смотреть бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
#Деонтей Уайлдер
Бокс
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
#Тайсон Фьюри
Бокс
Реванш Усика и Джошуа пройдет в феврале-марте 2022 года. Усик сказал: «Хм, класс. Побью Антоху дважды»
#Александр Усик
Бокс
Усик стал вторым боксером в истории, который брал чемпионские титулы в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе
#Александр Усик
Бокс
Усик подтвердил реванш против Джошуа
#Александр Усик
Бокс
Результаты всех боев, где дрались Усик и Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Джошуа проиграл второй бой за карьеру
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик победил Джошуа. Он не проиграл ни одного боя за карьеру
#Усик – Джошуа
Бокс
На бое Джошуа – Усик присутствуют больше 60 тысяч зрителей
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик дважды дрался в Великобритании. Джошуа провел только два боя не в этой стране
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик оказался на восемь килограммов легче Джошуа. Они провели взвешивание перед боем за звание чемпиона мира
#Усик – Джошуа
Бокс
Если Джошуа проиграет Усику, он получит реванш. Это прописано в контракте
#Усик – Джошуа
Бокс
Дата боя Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Битва взглядов перед боем Усик – Джошуа. Они пожали руки
#Усик – Джошуа
Бокс
Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Проморолик боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Где смотреть бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Мэнни Пакьяо завершил боксерскую карьеру после выдвижения на пост президента Филиппин
#Мэнни Пакьяо
Бокс
Джошуа за карьеру проигрывал только раз. 22 из 25 его боев завершились нокаутами
#Энтони Джошуа
Бокс
Усик ни разу не проигрывал за карьеру, но провел в тяжелом весе только два боя
#Александр Усик
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
Бокс
Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке
#Джейк Пол
Бокс
Тим Цзю – претендент на титул чемпиона мира в среднем весе
#Тимофей Цзю
Бокс
🇵🇭 «Хочу помочь своему народу». Пакьяо после поражения от Угаса рассказал о планах стать президентом Филиппин
#Мэнни Пакьяо
Бокс
🥈 Гаджимагомедов проиграл финал Олимпиады по боксу в категории до 91 кг
#Муслим Гаджимагомедов
Бокс
🥉 Магомедалиева заняла третье место на Олимпиаде-2020. Это четвертая бронза России в боксе в Токио
#Зенфира Магомедалиева
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Батыргазиев завоевал золотую медаль в боксе. Это 15-е золото России на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉 🇷🇺 Бакши выиграл бронзу в боксе
#Олимпиада-2020
Бокс
🥊 Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады и призвал к отстранению судьи. Тот отдал все три раунда сопернику
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу на Олимпиаде-2020 в боксе
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в боксе на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Бокс
🥊 Россия гарантировала себе две медали в боксе. Хатаев и Гаджимагомедов вышли в полуфиналы
#Олимпиада-2020
MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
Бокс
Ломаченко нокаутировал Накатани. Это его первый бой после поражения от Лопеса 🥊
#Василий Ломаченко
Бокс
🥊 Поветкин завершил карьеру в 41 год
#Александр Поветкин
Бокс
Пол продержался все восемь раундов в бою с Мейвезером
#Флойд Мейвезер
Бокс
Где смотреть бой Флойд Мейвезер – Логан Пол, 7 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция бокса
#Мейвезер – Пол
Бокс
Сколько Флойд Мейвезер получит за бой с Логаном Полом
#Флойд Мейвезер
Бокс
Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость
#Сауль Альварес
Бокс
Мейвезер и Пол подерутся 6 июня
#Мейвезер – Пол
Бокс
Блогер Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде
#Джейк Пол
Бокс
«Тройной чемпион против бронзового призера Олимпиады». Сехудо анонсировал бой с Мейвезером
#Генри Сехудо
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