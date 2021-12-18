Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Футбол
MMA
Бокс
Хоккей
Фигурное катание
Баскетбол
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Главная
Бокс
Новости
Бокс: Новости
Главная
Материалы
Новости
Бокс
Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
#Усик – Джошуа
21 августа, 02:47
Бокс
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере
#Усик – Джошуа
21 августа, 02:07
Бокс
Статистика перед вторым боем Усик – Джошуа: у кого больше побед, кто чаще выигрывал нокаутом
#Усик – Джошуа
20 августа, 00:18
Бокс
Полный андеркард реванша Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
17 августа, 16:15
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
17 августа, 16:10
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
14 августа, 00:17
Бокс
Где смотреть бой Усик – Джошуа: во сколько прямая трансляция бокса, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
14 августа, 00:12
Бокс
Канадские организаторы перед боем Бетербиева против Брауна включили гимн СССР вместо российского
#Артур Бетербиев
18 декабря 2021, 11:50
Бокс
Ломаченко победил Комми и выиграл второй бой подряд после поражения от Лопеса
#Василий Ломаченко
12 декабря 2021, 07:48
Бокс
Фьюри проведет бой против Уайта. WBC объявил об обязательной защите
#Тайсон Фьюри
08 декабря 2021, 13:55
Бокс
Гассиев сломал руку. Его бой против украинца Руденко отменен
#Мурат Гассиев
04 декабря 2021, 20:27
Бокс
Тим Цзю победил в 20-м поединке подряд и защитил титул чемпиона мира по боксу
#Тимофей Цзю
17 ноября 2021, 16:00
Бокс
Канело – абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
07 ноября 2021, 08:15
Бокс
Внук Мухаммеда Али победил во втором бое на профессиональном уровне
#Нико Уолш
24 октября 2021, 10:23
Бокс
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
#Фьюри – Уайлдер
10 октября 2021, 08:29
Бокс
Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам
#Фьюри – Уайлдер
10 октября 2021, 08:12
Бокс
Результаты боев из основного карда боксерского шоу в Лас-Вегасе
#Фьюри – Уайлдер
10 октября 2021, 07:44
Бокс
Уайлдер проиграл два боя за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
10 октября 2021, 07:44
Бокс
Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах
#Фьюри – Уайлдер
10 октября 2021, 07:38
Бокс
Фьюри показал рекордный вес за карьеру. Уайлдер легче на 17,7 кг
#Фьюри – Уайлдер
09 октября 2021, 04:02
Бокс
Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом
#Фьюри – Уайлдер
08 октября 2021, 16:54
Бокс
Бокс: проморолик третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
06 октября 2021, 15:17
Бокс
Бокс: прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
06 октября 2021, 14:31
Бокс
Бокс: когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
06 октября 2021, 14:23
Бокс
Бокс: дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
06 октября 2021, 11:01
Бокс
Бокс: во сколько начало боя Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
06 октября 2021, 10:49
Бокс
Бокс: где смотреть бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Фьюри – Уайлдер
03 октября 2021, 10:58
Бокс
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
#Деонтей Уайлдер
02 октября 2021, 12:48
Бокс
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
#Тайсон Фьюри
02 октября 2021, 12:23
Бокс
Реванш Усика и Джошуа пройдет в феврале-марте 2022 года. Усик сказал: «Хм, класс. Побью Антоху дважды»
#Александр Усик
28 сентября 2021, 12:39
Бокс
Усик стал вторым боксером в истории, который брал чемпионские титулы в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе
#Александр Усик
26 сентября 2021, 10:21
Бокс
Усик подтвердил реванш против Джошуа
#Александр Усик
26 сентября 2021, 03:14
Бокс
Результаты всех боев, где дрались Усик и Джошуа
#Усик – Джошуа
26 сентября 2021, 01:18
Бокс
Джошуа проиграл второй бой за карьеру
#Усик – Джошуа
26 сентября 2021, 01:10
Бокс
Усик победил Джошуа. Он не проиграл ни одного боя за карьеру
#Усик – Джошуа
26 сентября 2021, 01:06
Бокс
На бое Джошуа – Усик присутствуют больше 60 тысяч зрителей
#Усик – Джошуа
25 сентября 2021, 23:53
Бокс
Усик дважды дрался в Великобритании. Джошуа провел только два боя не в этой стране
#Усик – Джошуа
25 сентября 2021, 11:44
Бокс
Усик оказался на восемь килограммов легче Джошуа. Они провели взвешивание перед боем за звание чемпиона мира
#Усик – Джошуа
24 сентября 2021, 16:04
Бокс
Если Джошуа проиграет Усику, он получит реванш. Это прописано в контракте
#Усик – Джошуа
24 сентября 2021, 15:46
Бокс
Дата боя Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
24 сентября 2021, 15:16
Бокс
Битва взглядов перед боем Усик – Джошуа. Они пожали руки
#Усик – Джошуа
23 сентября 2021, 19:04
Бокс
Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
21 сентября 2021, 16:14
Бокс
Проморолик боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
21 сентября 2021, 15:34
Бокс
Где смотреть бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
21 сентября 2021, 11:47
Бокс
Мэнни Пакьяо завершил боксерскую карьеру после выдвижения на пост президента Филиппин
#Мэнни Пакьяо
21 сентября 2021, 09:37
Бокс
Джошуа за карьеру проигрывал только раз. 22 из 25 его боев завершились нокаутами
#Энтони Джошуа
18 сентября 2021, 12:44
Бокс
Усик ни разу не проигрывал за карьеру, но провел в тяжелом весе только два боя
#Александр Усик
18 сентября 2021, 11:58
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
17 сентября 2021, 22:21
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
17 сентября 2021, 22:10
Бокс
Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
17 сентября 2021, 22:06
Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
08 сентября 2021, 11:10
Бокс
Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке
#Джейк Пол
30 августа 2021, 09:19
Бокс
Тим Цзю – претендент на титул чемпиона мира в среднем весе
#Тимофей Цзю
28 августа 2021, 11:38
Бокс
🇵🇭 «Хочу помочь своему народу». Пакьяо после поражения от Угаса рассказал о планах стать президентом Филиппин
#Мэнни Пакьяо
22 августа 2021, 11:04
Бокс
🥈 Гаджимагомедов проиграл финал Олимпиады по боксу в категории до 91 кг
#Муслим Гаджимагомедов
06 августа 2021, 09:33
Бокс
🥉 Магомедалиева заняла третье место на Олимпиаде-2020. Это четвертая бронза России в боксе в Токио
#Зенфира Магомедалиева
06 августа 2021, 08:52
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Батыргазиев завоевал золотую медаль в боксе. Это 15-е золото России на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 09:56
Олимпиада 2020
🥉 🇷🇺 Бакши выиграл бронзу в боксе
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 09:52
Бокс
🥊 Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады и призвал к отстранению судьи. Тот отдал все три раунда сопернику
#Олимпиада-2020
03 августа 2021, 08:26
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу на Олимпиаде-2020 в боксе
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 12:23
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в боксе на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 08:01
Бокс
🥊 Россия гарантировала себе две медали в боксе. Хатаев и Гаджимагомедов вышли в полуфиналы
#Олимпиада-2020
30 июля 2021, 10:12
MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
11 июля 2021, 14:20
Бокс
Ломаченко нокаутировал Накатани. Это его первый бой после поражения от Лопеса 🥊
#Василий Ломаченко
27 июня 2021, 10:20
Бокс
🥊 Поветкин завершил карьеру в 41 год
#Александр Поветкин
13 июня 2021, 19:33
Бокс
Пол продержался все восемь раундов в бою с Мейвезером
#Флойд Мейвезер
07 июня 2021, 10:45
Бокс
Где смотреть бой Флойд Мейвезер – Логан Пол, 7 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция бокса
#Мейвезер – Пол
06 июня 2021, 20:04
Бокс
Сколько Флойд Мейвезер получит за бой с Логаном Полом
#Флойд Мейвезер
04 июня 2021, 14:32
Бокс
Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость
#Сауль Альварес
09 мая 2021, 10:15
Бокс
Мейвезер и Пол подерутся 6 июня
#Мейвезер – Пол
28 апреля 2021, 10:29
Бокс
Блогер Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде
#Джейк Пол
18 апреля 2021, 09:34
Бокс
«Тройной чемпион против бронзового призера Олимпиады». Сехудо анонсировал бой с Мейвезером
#Генри Сехудо
10 апреля 2021, 10:35
Показать еще
1
2
3
...
6