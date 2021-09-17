Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
вчера, 22:10
Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Джошуа, а Усик был обязательным претендентом с 2019 года.
Бой пройдет 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Он начнется примерно в 23:00 по московскому времени. Точное время пока не ясно.
Поединок посетят около 60 тысяч зрителей. Билеты на боксерский вечер были проданы за сутки с момента старта продаж.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые