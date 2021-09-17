Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Джошуа, а Усик был обязательным претендентом с 2019 года.

Бой пройдет 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Он начнется примерно в 23:00 по московскому времени. Точное время пока не ясно.

Поединок посетят около 60 тысяч зрителей. Билеты на боксерский вечер были проданы за сутки с момента старта продаж.

Прогноз на бой Усик – Джошуа