Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

вчера, 22:21

dpa/Global Look Press

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой за титулы WBA Super, WBO и IBF. Промоутер Александр Красюк рассказывал, что это поединок за все титулы. Только чемпионством по версии WBC владеет Тайсон Фьюри.

Котировки букмекеров:

  • Победа Джошуа – 1,40
  • Победа Усика – 2,90

Карьерная статистика по профессиональным боям у Энтони Джошуа – 24:1, у Александра Усика – 18:0. Единственный раз Джошуа проигрывал Энди Руису, но потом победил в реванше.

Недавно Усик перешел в супертяжелый вес. Там его результатом стали победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

Джошуа планировал бой с Фьюри, но у того наметился другой поединок. Уайлдер выбил право на третий бой через суд, поэтому Усик автоматически стал следущим соперником Джошуа.

Бой Усика и Джошуа пройдет на арене «Тоттенхэма». На стадион придут около 60 тысяч фанатов.

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Источник:
Гол.ру
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