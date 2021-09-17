Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой за титулы WBA Super, WBO и IBF. Промоутер Александр Красюк рассказывал, что это поединок за все титулы. Только чемпионством по версии WBC владеет Тайсон Фьюри.
Котировки букмекеров:
- Победа Джошуа – 1,40
- Победа Усика – 2,90
Карьерная статистика по профессиональным боям у Энтони Джошуа – 24:1, у Александра Усика – 18:0. Единственный раз Джошуа проигрывал Энди Руису, но потом победил в реванше.
Недавно Усик перешел в супертяжелый вес. Там его результатом стали победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.
Джошуа планировал бой с Фьюри, но у того наметился другой поединок. Уайлдер выбил право на третий бой через суд, поэтому Усик автоматически стал следущим соперником Джошуа.
Бой Усика и Джошуа пройдет на арене «Тоттенхэма». На стадион придут около 60 тысяч фанатов.