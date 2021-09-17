Главное о бое Усик – Джошуа: почему дерутся сейчас и как на это влияет суд между двумя другими звездами бокса

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой за чемпионские титулы по разным версиям – WBA Super, WBO и IBF. Поединок пройдет в супертяжелом весе. Усик – абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, но в супертяжелой категории выступал только в двух поединках. Сначала победил Чазза Уизерспуна, потом – Дерека Чисору. И пришел к обязательному титульному поединку.

Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг еще в 2020 году. В декабре он проводил защиту чемпионских титулов в бою с Кубратом Пулевым. Результат – досрочная победа Джошуа. Всего за карьеру он имеет 24 победы (22 – нокаутом). Было поражение от Энди Руиса, но сразу за ним последовал быстрый реванш. Усик пока идет без поражений на профессиональном ринге.

Еще в 2019 году Усик стал обязательным претендентом на титул WBO. Так произошло сразу после того самого поражения Джошуа. Потом Джошуа выиграл реванш у Руиса, но на возможный поединок против Усика долго не смотрел. Поединок откладывался – так, что оба бойца успели победить других соперников. Сейчас их бой подтвержден, но и перед ним были сложности.