Главное о бое Усик – Джошуа: почему дерутся сейчас и как на это влияет суд между двумя другими звездами бокса
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой за чемпионские титулы по разным версиям – WBA Super, WBO и IBF. Поединок пройдет в супертяжелом весе. Усик – абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, но в супертяжелой категории выступал только в двух поединках. Сначала победил Чазза Уизерспуна, потом – Дерека Чисору. И пришел к обязательному титульному поединку.
Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг еще в 2020 году. В декабре он проводил защиту чемпионских титулов в бою с Кубратом Пулевым. Результат – досрочная победа Джошуа. Всего за карьеру он имеет 24 победы (22 – нокаутом). Было поражение от Энди Руиса, но сразу за ним последовал быстрый реванш. Усик пока идет без поражений на профессиональном ринге.
Еще в 2019 году Усик стал обязательным претендентом на титул WBO. Так произошло сразу после того самого поражения Джошуа. Потом Джошуа выиграл реванш у Руиса, но на возможный поединок против Усика долго не смотрел. Поединок откладывался – так, что оба бойца успели победить других соперников. Сейчас их бой подтвержден, но и перед ним были сложности.
Джошуа планировал бой с Фьюри. Вмешался другой боксер – с потенциальным иском на 80 миллионов
Карьерная мечта Энтони Джошуа – бой с Тайсоном Фьюри. Он считает его проверкой сил и возможностей: «Этот бой нужен нам для бокса. Мне это нужно, чтобы оценить свои силы. Это необходимо всему миру бокса. Хочется пройти тренировочный лагерь и настоящий психологический вызов. Только Фьюри может дать мне все это».
Промоутер Александр Красюк настаивал, что потенциальный бой Джошуа и Фьюри не помешает его поединку с Усиком. Слова Красюка еще перед поединком Усика и Чисоры: «Он согласился и позволил Джошуа разобраться с Пулевым, но победитель этого боя дальше сразится с ним. Эта позиция по-прежнему тверда». Красюк призывал Джошуа освободить титул, если он не хочет боя.
Такой возможный план действий подтверждал и промоутер Эдди Хирн. Он допускал, что Джошуа освободит титул без боя с Усиком. Но для этого надо было сопоставить кучу факторов и сломаться под давлением – до такой крайности не дошло. Помешал и случай со срывом боев против Фьюри. Вмешался Деонтей Уайлдер – он довел дело до суда.
Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг
Как все развивалось:
- 17 мая. Тайсон Фьюри официально объявил о поединке против Энтони Джошуа. Он планировался в Саудовской Аравии на 14 августа.
- 18 мая. Появляется сообщение, что суд обязал Фьюри провести третий бой с Уайлдером. Так подвис поединок Фьюри и Джошуа. Решение принимал арбитражный суд.
- 23 мая. Фьюри объявил, что сначала подерется с Уайлдером. Назвал и дату поединка – 24 июля. В тот же момент стало ясно, что Джошуа подерется с Усиком.
- 9 июля. У Фьюри выявлен положительный тест на коронавирус. Так бой против Уайлдера переехал на октябрь. Пока он планируется в ночь с 9 на 10 октября.
Уайлдер угрожал Фьюри требованием денег, если тот не проведет с ним третий бой. Напоминаем: первый поединок Фьюри и Уайлдера завершился ничьей, второй – победой Фьюри. Сначала сообщения о суде были лишь инсайдами, но теперь их подтвердил сам Фьюри: «Дело было не в поясе, а в контракте. Знаешь, на какую сумму они хотели подать в суд? На 80 миллионов!»
Тайсон Фьюри даже не думает о возможном поражении от Уайлдера. Энтони Джошуа поддерживает его желание на два совместных боя. Уже даже есть предполагаемые места: Саудовская Аравия и стадион «Уэмбли». Бои Фьюри и Джошуа пройдут в 2022 году, но точные даты станут известны позже. Для начала тому же Джошуа надо победить Усика.
Усик тоже имеет амбиции на бой с Фьюри, но понимает – это точно произойдет не в ближайшее время. Джошуа сравнивал Усика и Фьюри – считал их одинаково хорошими и сильными бойцами. Зато сам Тайсон Фьюри сейчас ставит в один ряд Уайлдера, Джошуа и Усика. Называет их бомжами, которые с ним ничего не сделают.
Джошуа и Усик = любовь и уважение во всем
Энтони Джошуа и Александр Усик – самые безобидные соперники в мире бокса. Они постоянно рассказывают о сильных сторонах друг друга, выделяют хорошие качества и просто хвалят. Мы показывали момент, когда Усик и Чисора ели бургеры сразу после боя друг с другом. Здесь можно ожидать чего-то подобного, потому что уважение чувствуется даже в раскрутке боя.
Два ключевых выступления:
💚 Энтони Джошуа: «Я выйду подтянутым и готовым к бою на 12 раундов. Усик – тяжелейший соперник. С ним важны движение и концентрация. Это может быть психологически утомительный поединок, поэтому я концентрируюсь на полный бой. Я провожу спарринги по 15 раундов, чтобы еще лучше подготовиться. Важна хорошая подготовка – это ключевой момент».
💛 Александр Усик: «Энтони, привет. Ты очень хороший боксер. Ты – суперзвезда». Усик много раз рассказывал о восхищении Джошуа. Был на его боях, а Джошуа приходил на поединки с участием Усика. Еще Усик рассказывал, что в организации боя на первый план вышла бизнес-составляющая и работа промоутеров. Сам Усик просто готовился и настраивался.
Для обоих бойцов этот поединок – главный бой в жизни. Он состоится 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Билеты на этот бой разлетелись за 24 часа с момента старта продаж – на арене ожидается около 60 тысяч зрителей. Перед боем фаворитом считается Джошуа.