Первую победу Усика в тяжелом весе испортила замена соперника. Политика, допинг, желания – там все
Украинский боксер Александр Усик выиграл первый бой в тяжелом весе. Против него дрался 38-летний американец Чазз Уизерспун. Тот продержался всего семь раундов, а в перерыве перед восьмым команда Уизерспуна отказалась от продолжения поединка. Усик по-прежнему идет без поражений в профессиональном боксе (17 побед).
Плохо то, что изначально никакого Чэза Уизерспуна в роли соперника Усика не было. Усик сменил весовую категорию в конце 2018-го, до этого он дрался в первом тяжелом весе. Тяжелый (или супертяжелый) вес оценивается престижнее. Неожиданные сложности возникли с поиском будущего соперника: либо что-то мешало самому Усику, либо отваливались потенциальные кандидаты.
Дебюта Усика в тяжелом весе ждали еще весной. Тогда все согласовали с Карлосом Такамом. К бою уже готовились, когда Усик сообщил о травме. Такам не отчаивался и обещал нокаутировать Усика осенью. Сначала Такама не выбрали соперником, а в конце сентября вообще объявили, что он перешел к промоутеру Top Rank.
Соперником Усика мог стать даже Александр Поветкин. За ним рассматривали Андрея Федосова – еще одного боксера из России. От поединка с любым из этих россиян отказался именно Усик. «Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в какую-то политическую плоскость», – рассказывал Усик. О такой возможности Усика спрашивали два раза.
Даже после официального объявления соперника все подвисло. Усику запланировали бой с Тайроном Спонгом. За четыре дня до этого поединка Спонг неожиданно вляпался в историю с допингом. Сам он все отрицает. Теперь VADA перепроверяет результаты, а у Спонга проблемы с репутацией. Естественно, что на место Спонга срочно искали замену.
Тогда наконец-то и вышли на Чазза Уизерспуна. Перед поединком он выдал несколько обычных цитат о том, что Усику будет тяжело. На деле никаких сложностей не прогнозировали: за три года Уизерспун провел всего три поединка. Уизерспун выиграл 38 боев (29 нокаутов) до боя с Усиком, проиграл три – но все поражения были в главных боях (Тони Томпсон, Крис Арреола, Сет Митчелл).
Усику было тяжело против Уизерспуна? Вряд ли. Посмотрите хотя бы статистику точных ударов: Усик (139) – Уизерспун (21). Теперь Усик говорит о желании участвовать в чемпионском поединке. Только затягивать с объявлением будущего соперника больше не стоит.