Первую победу Усика в тяжелом весе испортила замена соперника. Политика, допинг, желания – там все

Дебюта Усика в тяжелом весе ждали еще весной. Тогда все согласовали с Карлосом Такамом. К бою уже готовились, когда Усик сообщил о травме. Такам не отчаивался и обещал нокаутировать Усика осенью. Сначала Такама не выбрали соперником, а в конце сентября вообще объявили, что он перешел к промоутеру Top Rank.

Соперником Усика мог стать даже Александр Поветкин. За ним рассматривали Андрея Федосова – еще одного боксера из России. От поединка с любым из этих россиян отказался именно Усик. «Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в какую-то политическую плоскость», – рассказывал Усик. О такой возможности Усика спрашивали два раза.

Даже после официального объявления соперника все подвисло. Усику запланировали бой с Тайроном Спонгом. За четыре дня до этого поединка Спонг неожиданно вляпался в историю с допингом. Сам он все отрицает. Теперь VADA перепроверяет результаты, а у Спонга проблемы с репутацией. Естественно, что на место Спонга срочно искали замену.