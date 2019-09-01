Усик перед боем Поветкина зашел к нему в раздевалку и пожелал удачи

Усика не смущает политическая обстановка между Россией и Украиной: например, накануне он поддержал Хабиба Нурмагомедова перед боем с Дастином Порье. В 2015 году в Киеве Усик победил Андрея Князева, а через три года в Москве встретился с Муратом Гассиевым (тоже победил). После этого он отказался сразу от двух боев с еще двумя россиянами – тем же Поветкиным и Андреем Федосовым. Был еще вариант с Денисом Лебедевым, но тот завершил карьеру.

Вот что сказал менеджер Поветкина Дмитрий Иванов о возможном бое с Усиком: «Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы – один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей».

Все претенденты отпали, потому что Усик очень не хотел мешать политику со спортом. «Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Почему? Потому что я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа – типа Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец… Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, говна, которое будет литься с обеих сторон», – сказал Усик на своей странице в инстаграме.