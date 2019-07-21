Пакьяо – чемпион мира в 40 лет. Побил Турмана, который еще не проигрывал в карьере
В 1991-м Мэнни Пакьяо был 13-летним парнем, который вместо учебы торговал хлебом и водой, чтобы помочь выжить своей бедной семье с шестерыми детьми и без отца.
В 2019-м он – актер, политик, гордость Филиппин, но главное – выдающийся боксер, которым опять восхищается весь мир. Тем более что он – единственный, кто становился лучшим в мире сразу в восьми весовых категориях.
Главный бой года для него был назначен на 20 июля. Соперник – Кит Турман, который настолько в себе не сомневался, что поставил на свою победу в первом же раунде. «Пакьяо ничего не сможет сделать со мной. Бой с ним – отличная возможность уничтожить легенду», – объяснил Турман. «Запомните мои слова: Пакьяо уйдет из бокса 20 июля», – ранее заявил он.
Опыт Пакьяо подсказал ему лучшую реакцию на эти слова: ««Я всегда с улыбкой воспринимаю все, что говорит Кит. Легко говорить, но в ринге со мной ему будет очень непросто. Пусть докажет все на деле».
На деле произошло вот что:
- Турман обещал атаковать в первом же раунде, но соперник был быстрее и отправил его в нокдаун;
- Вплоть до шестого раунда Пакьяо уверенно набирал очки;
- Турман привык к манере боя Пакьяо и уже к девятому раунду гораздо больше его ударов достигали цели;
- Следующие два раунда были примерно равными;
- Двое из трех судей присудили победу Пакьяо 115:112, еще один – Турману (114:113).
Так Пакьяо стал суперчемпионом WBA в полусреднем весе. В 40 лет! Для Турмана это первое поражение в карьере. С решениями судей он был не согласен, но похвалил соперника.
«Пакьяо действительно великий чемпион. Это была отличная ночь бокса. Я бы хотел провести с ним матч-реванш», – заявил после боя Турман. Самому Пакьяо, вероятно, хочется другого боя, а именно – реванша против Флойда Мейвейзера. В мае 2015-го Мейвейзер победил Пакьяо в 12 раундах, а сейчас находился на его поединке с Турманом – наблюдал за этим вживую.
Впрочем, если Пакьяо и хотел бы реванша, то прессе говорит совсем другое: «Флойд на пенсии. Если он больше не сможет сражаться на элитном уровне, на котором я сражаюсь, то ему не стоит возобновлять карьеру. Я смотрю только на активных бойцов. В полусреднем весе много интересных вариантов для меня».
Варианты, похоже, отложены на год. «Вероятно, мой следующий поединок состоится уже в 2020-м году. А после я вернусь на Филиппины и продолжу свою работу в качестве сенатора», – рассказал после боя Пакьяо.
В своей стране он открывает залы, строит школы, а в дни его боев в стране резко падает уровень преступности. Сегодня на Филиппинах праздник. Их национальная гордость – снова чемпион.