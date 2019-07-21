Пакьяо – чемпион мира в 40 лет. Побил Турмана, который еще не проигрывал в карьере

В 1991-м Мэнни Пакьяо был 13-летним парнем, который вместо учебы торговал хлебом и водой, чтобы помочь выжить своей бедной семье с шестерыми детьми и без отца.

В 2019-м он – актер, политик, гордость Филиппин, но главное – выдающийся боксер, которым опять восхищается весь мир. Тем более что он – единственный, кто становился лучшим в мире сразу в восьми весовых категориях.

Главный бой года для него был назначен на 20 июля. Соперник – Кит Турман, который настолько в себе не сомневался, что поставил на свою победу в первом же раунде. «Пакьяо ничего не сможет сделать со мной. Бой с ним – отличная возможность уничтожить легенду», – объяснил Турман. «Запомните мои слова: Пакьяо уйдет из бокса 20 июля», – ранее заявил он.