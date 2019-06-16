Тайсон Фьюри провел бой в образе Аполло Крида из «Рокки 4». В том фильме герой умер
Бывший чемпион-тяжеловес Тайсон Фьюри уделал Тома Шварца нокаутом во втором раунде. В карьере Фьюри по-прежнему нет ни одного поражения, а победа стала для него 28-й в карьере. Шварц вообще проиграл впервые в жизни. Ценой боя был титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Вокруг серьезных вещей было много элементов шоу. Всем запомнился образ, в котором Фьюри вышел на поединок. Это отсылка к вымышленному боксеру Аполло Криду из фильмов серии «Рокки». Там Крид был чемпионом мира в тяжелом весе, дрался с Рокки, а потом вообще стал его тренером.
Для первых четырех фильмов о Рокки боксер Аполло Крид – один из ключевых персонажей. В четвертой части Аполло Крид дрался с русским боксером Иваном Драго. Рокки останавливал Крида и просил прекратить, но тот не послушал. Итог: его смерть от тяжелого удара Драго прямо на руках у Рокки. По выходу бойцов совпала даже музыка.
Бой Фьюри и Шварца проходил в Лас-Вегасе. До этого Фьюри никогда не дрался на этой арене, но всегда мечтал там побывать. Он дал себе обещание, что поедет в Лас-Вегас только в момент, когда там подерется. Это было 30 лет назад.
Теперь у Фьюри остались классные впечатления от боя, который продлился почти шесть минут: «Я пришел сюда, чтобы повеселиться и сделал это. Я не отношусь к этому слишком серьезно. Думаю, что устроил хорошее шоу, и фанаты получили эмоции от того, за что заплатили».
После победы Фьюри еще и спел хит Aerosmith, как делал это в 2015-м. Тогда он победил Владимира Кличко, а потом Фьюри признали чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.
Перед боем с Кличко в 2015-м Фьюри уже удивлял, когда переодевался в Бэтмена. Российский боксер Александр Поветкин потом сказал, что во времена СССР Фьюри, Макгрегора и Уайлдера отправили бы в психушку за их слова и образы.
Самому Фьюри на это все равно. Его новым образом восхищаются фанаты.
«Прогуляться в стиле Аполло Крида. Сделать парню воздушный удар и остановить его. Спеть Aerosmith в честь жены в ринге. Гениальный шоумен. Хорошо».
«Тайсон Фьюри просто танцевал в американском костюме Аполло, нокаутировал парня за два раунда, затем спел Aerosmith в толпе и ушел».
«Тайсон Фьюри вышел на ринг, как Аполло Крид. Классный актер и качественный боец! Конечно, получилось отличное шоу».
Тайсону Фьюри 30 лет. В его карьере с постоянными победами была лишь одна ничья. 2 декабря 2018 года Фьюри дрался с Уайлдером за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой продлился все 12 раундов, Фьюри дважды побывал в нокдауне, но все равно не проиграл.
В 2016 году у Фьюри находили запрещенный анаболический стероид нандролон, но потом с него сняли обвинения. Фьюри приостанавливал карьеру на два с половиной года, потом вернулся и провел уже четыре поединка. Среди них была и встреча с Уайлдером – одна из главных по важности во всей карьере Фьюри.
Теперь все ждут их второго боя. Он пройдет где-то во второй половине 2020-го года, но перед этим Фьюри проведет еще один поединок осенью. Время и дату его следующего боя пока уточняют, но это точно будет похожее веселье. По способностям Фьюри все еще сильнее многих других тяжеловесов.