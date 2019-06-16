Тайсон Фьюри провел бой в образе Аполло Крида из «Рокки 4». В том фильме герой умер

Бывший чемпион-тяжеловес Тайсон Фьюри уделал Тома Шварца нокаутом во втором раунде. В карьере Фьюри по-прежнему нет ни одного поражения, а победа стала для него 28-й в карьере. Шварц вообще проиграл впервые в жизни. Ценой боя был титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Вокруг серьезных вещей было много элементов шоу. Всем запомнился образ, в котором Фьюри вышел на поединок. Это отсылка к вымышленному боксеру Аполло Криду из фильмов серии «Рокки». Там Крид был чемпионом мира в тяжелом весе, дрался с Рокки, а потом вообще стал его тренером.