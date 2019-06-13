Хабиб хочет бой с Фергюсоном. Это будет их пятая попытка
7 сентября Хабиб Нурмагомедов подерется в Абу-Даби с Дастином Порье. Сегодня Хабиб провел пресс-конференцию, где высказал ожидания от боя и рассказал о планах на будущее.
«Я должен побить Дастина, побить Фергюсона и побить Жоржа Сен-Пьера. Тогда я стану первым номером рейтинга Pound-for-Pound. Это моя цель», – сказал Хабиб. Он планирует месячный отдых после сентябрьского боя, а потом сразу начнет подготовку к следующему.
Pound-for-Pound – это рейтинг крутости бойцов. За каждый бой каждому из них начисляются очки. Система оценки похожа на рейтинг лучших теннисистов, где те тоже получают баллы за успехи на турнирах и в матчах с отдельными соперниками. Соревноваться с лучшими важно не только для рейтинга. Тут дело еще и в репутации.
В целях Хабиба есть две проблемы. Бой с Порье уже подтвержден – по нему все нормально. Остальные соперники подобраны не в тему: Сен-Пьер в феврале завершил карьеру (номинально, может вернуться), а бои с Фергюсоном у Нурмагомедова традиционно не получается организовать.
Все срывалось уже четыре раза
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон – лучшие бойцы UFCв легком весе. Их боя ждут больше любой другой вывески, но пока все бесконечно срывается. Все началось с 2015 года – тогда Нурмагомедов и Фергюсон впервые готовились к встрече.
Бой планировался в ММА на турнире The Ultimate Fighter 22 Finale 11 декабря 2015 года. Нурмагомедов перед этим не дрался с апреля 2014-го, готовился к бою с Фергюсоном, но все отменил из-за сломанного ребра. «Не уверен, вернусь ли вообще когда-нибудь», – сказал тогда Хабиб.
Тогда Фергюсон вместо боя с Хабибом победил Эдсона Барбозу. Потом Нурмагомедов и Фергюсон набирали авторитет на других соперниках и постоянно назначали новую дату встречи. Проведению поединка снова мешали бесконечные травмы. За 11 дней до следующего боя Фергюсон отказался драться из-за проблем с легким.
В 2017-м Нурмагомедова госпитализировали прямо перед взвешиванием. К указанной дате ему нужно было сбросить почти 15 килограммов. В последний день у Нурмагомедова еще оставались лишние килограммы – дальше возникли резкие боли в печени. Тело Хабиба не выдержало экстремальную сгонку.
В четвертый раз бой Фергюсона и Нурмагомедова отменили весной 2018-го. Тут все было по вине Фергюсона – он повредил колено. Фергюсон извинялся в твиттере и просил прощения у всех вокруг:
«Не описать, как я сейчас раздражен. Произошел несчастный случай, когда я повредил связки колена. Доктор сказал, что я не могу драться. Извиняюсь перед болельщиками, UFC, Хабибом, друзьями и, самое главное, перед семьей. Счастливой Пасхи!»
С того момента прошло уже больше года. Сейчас Фергюсон бомбит цитатами, но конкретной даты встречи с Хабибом у него по-прежнему нет. «Если бы я бился с Хабибом, я бы бросил его с ног на землю и побил бы его как в самбо», – недавно сказал Фергюсон.
Тони говорит, что исполнит желание фанатов и обязательно подерется с Хабибом. Это будет их пятая попытка, но в ближайшее время все равно ничего не ждем.
Фото на плашке: MMAFighting.com