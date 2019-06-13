Хабиб хочет бой с Фергюсоном. Это будет их пятая попытка

Pound-for-Pound – это рейтинг крутости бойцов. За каждый бой каждому из них начисляются очки. Система оценки похожа на рейтинг лучших теннисистов, где те тоже получают баллы за успехи на турнирах и в матчах с отдельными соперниками. Соревноваться с лучшими важно не только для рейтинга. Тут дело еще и в репутации.

В целях Хабиба есть две проблемы. Бой с Порье уже подтвержден – по нему все нормально. Остальные соперники подобраны не в тему: Сен-Пьер в феврале завершил карьеру (номинально, может вернуться), а бои с Фергюсоном у Нурмагомедова традиционно не получается организовать.

Все срывалось уже четыре раза

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон – лучшие бойцы UFCв легком весе. Их боя ждут больше любой другой вывески, но пока все бесконечно срывается. Все началось с 2015 года – тогда Нурмагомедов и Фергюсон впервые готовились к встрече.

Бой планировался в ММА на турнире The Ultimate Fighter 22 Finale 11 декабря 2015 года. Нурмагомедов перед этим не дрался с апреля 2014-го, готовился к бою с Фергюсоном, но все отменил из-за сломанного ребра. «Не уверен, вернусь ли вообще когда-нибудь», – сказал тогда Хабиб.