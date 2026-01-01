Биатлон: Материалы

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Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник
#Эдуард Латыпов
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил
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#Александр Логинов
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За Россию в биатлоне участвует афганец: знает язык дари и отмечает мусульманские праздники, но никогда не был в Афганистане
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#Карим Халили
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Латыпов взял бронзу в невероятно тяжелом пасьюте (мог серебро, но проиграл Бо). На награждении он появился с флагом России
#Эдуард Латыпов
Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке
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#Кристина Резцова
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Биатлонистка упала на финишной линии от нехватки сил и головокружения. На этой Олимпиаде с ней такое уже было
#Ингрид Тандревольд
Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты
#Россия на Олимпийских играх-2022
Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением
#Россия (биатлон)
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Как Бьорндален и Домрачева переехали в Китай и создают там сборную по биатлону в чужой культуре. Получается?
#Дарья Домрачева
Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
#Кубок мира по биатлону
Благодаря Латыпову мы снова привыкаем к медальным гонкам в биатлоне: их уже три подряд, пока нет золота, но хвалит даже Самуэльссон
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#Эдуард Латыпов
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Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег ❄️
#Эдуард Латыпов
Очень странная ошибка в биатлоне – Латыпов перепутал финишный створ и (возможно) лишился медали. Соцсети огненно обсуждают 🔥
#Эдуард Латыпов
109-е место и десять промахов – так выступила биатлонистка Казакевич. Она попала в состав России тренерским решением
#Ирина Казакевич
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи
#Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону тренировал стрельбу, становясь в муравейник под собачий лай
#Олимпиада
Интервью Карпина Губерниеву коротко: про Дзюбу (надоели разговоры про него) и главную проблему русского футбола (нет, это не лимит)
#Валерий Карпин
Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
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#Ольга Бузова
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Главный биатлонист России на ЧМ пропустил индивидуальную гонку. Но вышел дебютант – и выступил лучше
#Эдуард Латыпов
Световая мачта рухнула на трассу и чуть не задела биатлонистов 🙈
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#Андрей Прокунин
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Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
Новое о допинге биатлонистки Зайцевой: мужская ДНК – от мужа, подписи Родченкова – обман. Расследование Der Spiegel
#Ольга Зайцева
30 вопросов из «Что? Где? Когда?» о спорте
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#ЧГК
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Фуркад завершит карьеру по окончании сезона. Сразу несколько странностей
#Мартен Фуркад