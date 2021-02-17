Главный биатлонист России на ЧМ пропустил индивидуальную гонку. Но вышел дебютант – и выступил лучше

26-летний Эдуард Латыпов родился в Белоруссии, но выступает за Россию. У него есть золото Универсиады и медали на чемпионатах Европы, теперь он представляет нашу команду на чемпионате мира.

Что было в 2021-м

У Латыпова неплохие личные показатели в гонках. Например, в спринте он не падает низко – 11-м и 15-м был в Оберхофе, а на ЧМ в Поклюке стал десятым.

Масс-старты пока не даются, зато в пасьюте на ЧМ Латыпов стал седьмым. Раньше в гонках преследования он так высоко не финишировал.

Почему он не бежал индивидуальную гонку на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил отсутствие Латыпова: «Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки – сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт – борись за медаль». Позже он подтвердил, что Латыпов выступит в сингл-миксте.

В сезоне с индивидуальными гонками у Латыпова сложные отношения – 43-е место в Контиолахти и 50-е – в Антхольце.

За Россию в индивидуальной гонке помимо Евгения Гараничева (впервые на этом ЧМ), Александра Логинова и Матвея Елисеева неожиданно бежал Карим Халили, который всего несколько дней назад дебютировал на чемпионатах мира – закончил 64-м в спринте. Результат Халили вышел роскошным, 22-летний россиянин занял шестое место, ни разу не промахнувшись. Пока это лучшее, что продемонстрировали российские биатлонисты за турнир.