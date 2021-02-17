Главный биатлонист России на ЧМ пропустил индивидуальную гонку. Но вышел дебютант – и выступил лучше
26-летний Эдуард Латыпов родился в Белоруссии, но выступает за Россию. У него есть золото Универсиады и медали на чемпионатах Европы, теперь он представляет нашу команду на чемпионате мира.
Что было в 2021-м
У Латыпова неплохие личные показатели в гонках. Например, в спринте он не падает низко – 11-м и 15-м был в Оберхофе, а на ЧМ в Поклюке стал десятым.
Масс-старты пока не даются, зато в пасьюте на ЧМ Латыпов стал седьмым. Раньше в гонках преследования он так высоко не финишировал.
Почему он не бежал индивидуальную гонку на ЧМ
Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил отсутствие Латыпова: «Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки – сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт – борись за медаль». Позже он подтвердил, что Латыпов выступит в сингл-миксте.
В сезоне с индивидуальными гонками у Латыпова сложные отношения – 43-е место в Контиолахти и 50-е – в Антхольце.
За Россию в индивидуальной гонке помимо Евгения Гараничева (впервые на этом ЧМ), Александра Логинова и Матвея Елисеева неожиданно бежал Карим Халили, который всего несколько дней назад дебютировал на чемпионатах мира – закончил 64-м в спринте. Результат Халили вышел роскошным, 22-летний россиянин занял шестое место, ни разу не промахнувшись. Пока это лучшее, что продемонстрировали российские биатлонисты за турнир.
Как Латыпов выступал раньше
В сборной России на этапах Кубка мира Латыпов дебютировал в декабре 2018 года, но настрелял целых семь штрафных минут в индивидуальной гонке и финишировал 99-м. Тогда еще произошел инцидент, о котором говорил сам Латыпов:
«У нас всегда за 3-4 минуты до старта приносят лыжи. Смотрю – остается уже минута. Потом 30 секунд, а лыж все еще нет. И у меня пошла паника. Стартовое время уже пошло. Мне выносят лыжи, я в спешке стараюсь надеть, максимально не теряю времени. Не вижу, кто там стартует-не стартует, просто мне открывают коридор слева – и я выхожу на старт».
- В том же сезоне-2018/19 впервые побывал на пьедестале, выиграв бронзу в эстафете.
- Тогда занял 72-е место в общем зачете Кубка мира, а сезон спустя – 52-е.
Как прогрессировал
Главный успех – победная смешанная эстафета в сезоне-2020/21. В Оберхофе российская команда выиграла гонку также в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова, а Латыпов был финишером.
- В этой гонке он точно отстрелял лежа.
- На стойке – два промаха. Фийон-Майе ушел первым, за ним – Лагрейд, третьим – Латыпов.
- На финише боролись уже только Латыпов и Лагрейд – победил россиянин.
- Это была первая медальная гонка для России за 44 последних старта. Рекорд без медалей остановился на отметке в 43 гонки.
Характер – в цитатах
Рассказывал, почему нравятся контактные гонки: «Там приходится много думать о тактике. Где-то убавлять, где-то прибавлять».
В юниорской сборной хвалил Логинова: «Многому научился у Саши. Он очень ответственный, трудолюбивый, всегда все делает вовремя и успевает еще помогать другим и подсказывать».
Психология – важная часть подготовки: «Много работал над психологией, чтобы справиться с собой на важных стартах. Мне много подсказывали тренеры – они советовали настраиваться на работу и показывать то, на что готов, а не загадывать, какое место хочу занять».
В 2019-м отказался от соцсетей: «Мне заблокировали вход, просто не могу войти. И я спокойно обхожусь без этого. Желания нет, интерес потерял». Перезапустил их летом 2020-го, но за полгода – всего 14 записей. Много ли подписчиков добавилось после золотой эстафеты? «Не считал, но достаточно много. Резко. Может, даже в два раз больше стало».
Мнение биатлониста Андрея Маковеева: «Не хватает немного опыта Эдуарду. Последний выстрел – это пик эмоций у спортсмена. Как правило, кто выступает более продолжительное время, уже не испытывает эту психологическую нагрузку. Плюс общее нервное напряжение во время всей гонки влияет на результат стрельбы: быстрее побежал или весь ритм хода нарушил. Но у него все еще впереди. Он может и будет прогрессировать в дальнейшем».
У тренера Виктора Никитина радость: «Парень с 50-60-х мест в том году в этом финиширует седьмым. Как вы думаете, доволен ли я его прогрессом, как тренер? Эдуард показал за год очень большой прогресс».
Тренировка вместо отдыха на ЧМ. «Кто-то из ребят в выходной погулял, кто-то дополнительно захотел потренироваться – например, Латыпов. Я особо не приветствую, потому что надо отдохнуть. Если человеку хочется потренироваться, это хорошо. Но наверное, не надо», – рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.
На ЧМ-2021 в Поклюке осталось пять гонок. Из них – сингл-микст, две эстафеты и два масс-старта. Латыпов точно побежит сингл-микст, планируется его участие и в эстафете. Первая медаль ЧМ в карьере все еще возможна.