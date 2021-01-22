Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
Первая победа для российского биатлона в личных выступлениях сезона – Александр Логинов в индивидуальной гонке ни разу не промахнулся за 20 выстрелов, и его никто не догнал.
- Второй – Лагрейд в 58 секундах с двумя промахами.
- Третий – Фийон-Майе (1:10) с двумя промахами.
- Чисто отстрелялся Лукас Хофер, он проиграл 0,1 секунды Фийону-Майе.
- Ближайший к Логинову из наших – Евгений Гараничев: два промаха, 14-е место.
Победа выстраданная и долгожданная. У Логинова было слишком много проблем даже в этом сезоне, который стартовал всего два месяца назад.
Тяжелое начало, невысокие результаты
Подходил к сезону с проблемами в локте, оказалось, что был и коронавирус, правда, бессимптомно – обнаружились антитела. В декабре болела спина.
А вот что было на этапах Кубка мира:
- Первая гонка далась еще терпимо – два промаха и десятое место. Оно и было самым высоким до победы в индивидуальной.
- На втором этапе в мужской сборной России состоялся антирекорд – ни одного спортсмена в топ-30 гонки. Логинов занял в спринте 34-е место.
- В первой эстафете сезона Логинов бежал на последнем этапе. Чисто отстрелял лежа, но напромахивался стоя – так россияне не попали в призы, хотя шансы были.
- Через неделю в еще одной эстафете случилась катастрофа – штрафной круг. Россия шла третьей, а из-за промахов и круга Логинова финишировала четвертой.
- В личных гонках до этого дня – не выше десятого места. Ни одной гонки без промахов.
«Пока не может найти себя в стрелковой части, очень расстроен, копается в себе, пытается найти выход», – слова главного тренера сборной Валерия Польховского. Ход тоже не был идеален. Проблемы остались в 2020-м.
Тяжелая семейная ситуация
Две победы России в сезоне-2020/21 состоялись с участием Логинова, в эстафете он был частью команды, индивидуальную гонку выиграл сам. В любое другое время обе победы принесли бы ему большое счастье. Но сейчас другое настроение.
После победы в смешанной эстафете старший тренер сборной России Юрий Каминский сказал, что у Логинова умер отец. Каминский потом публично извинился – Логинов не хотел, чтобы эта информация была озвучена. Тренеры сомневались, стоит ли ему бежать, но Логинов захотел этого сам. И помог победить.
Рана не заживает. Выиграв индивидуальную гонку, Логинов с трудом дал послематчевое интервью и не сдержал слез на подиуме. «Я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость».
Тяжелая ситуация даже в гонке
Логинов рассказал «Матч ТВ», что происходило:
- На первой стойке у него не вылетела гильза – застряла, пришлось ее выковыривать.
- При уходе с последнего рубежа сломалась палка.
- Запасную палку он получил позже, но время потерял.
К счастью, это не помешало победить.
«Александру еще есть куда расти. В плане функциональной готовности, скорости резерв есть. Думаю, он еще добавит», – сказал Польховский.
Уже через 2,5 недели в словенской Поклюке состоится чемпионат мира – с 10 по 21 февраля. С прошлого ЧМ Логинов увез золото и бронзу.