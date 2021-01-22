Александр Логинов
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#Александр Логинов

Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца

3 часа назад

Newspix24 / Global Look Press

Первая победа для российского биатлона в личных выступлениях сезона – Александр Логинов в индивидуальной гонке ни разу не промахнулся за 20 выстрелов, и его никто не догнал.

  • Второй – Лагрейд в 58 секундах с двумя промахами.
  • Третий – Фийон-Майе (1:10) с двумя промахами.
  • Чисто отстрелялся Лукас Хофер, он проиграл 0,1 секунды Фийону-Майе.
  • Ближайший к Логинову из наших – Евгений Гараничев: два промаха, 14-е место.

Победа выстраданная и долгожданная. У Логинова было слишком много проблем даже в этом сезоне, который стартовал всего два месяца назад.

Тяжелое начало, невысокие результаты

Подходил к сезону с проблемами в локте, оказалось, что был и коронавирус, правда, бессимптомно – обнаружились антитела. В декабре болела спина.

Твиттер сборной России по биатлону

А вот что было на этапах Кубка мира:

  • Первая гонка далась еще терпимо – два промаха и десятое место. Оно и было самым высоким до победы в индивидуальной.
  • На втором этапе в мужской сборной России состоялся антирекорд – ни одного спортсмена в топ-30 гонки. Логинов занял в спринте 34-е место.
  • В первой эстафете сезона Логинов бежал на последнем этапе. Чисто отстрелял лежа, но напромахивался стоя – так россияне не попали в призы, хотя шансы были.
  • Через неделю в еще одной эстафете случилась катастрофа – штрафной круг. Россия шла третьей, а из-за промахов и круга Логинова финишировала четвертой.
  • В личных гонках до этого дня – не выше десятого места. Ни одной гонки без промахов.

«Пока не может найти себя в стрелковой части, очень расстроен, копается в себе, пытается найти выход», – слова главного тренера сборной Валерия Польховского. Ход тоже не был идеален. Проблемы остались в 2020-м.

Тяжелая семейная ситуация

Две победы России в сезоне-2020/21 состоялись с участием Логинова, в эстафете он был частью команды, индивидуальную гонку выиграл сам. В любое другое время обе победы принесли бы ему большое счастье. Но сейчас другое настроение.

После победы в смешанной эстафете старший тренер сборной России Юрий Каминский сказал, что у Логинова умер отец. Каминский потом публично извинился – Логинов не хотел, чтобы эта информация была озвучена. Тренеры сомневались, стоит ли ему бежать, но Логинов захотел этого сам. И помог победить.

Рана не заживает. Выиграв индивидуальную гонку, Логинов с трудом дал послематчевое интервью и не сдержал слез на подиуме. «Я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость».

Тяжелая ситуация даже в гонке

Логинов рассказал «Матч ТВ», что происходило:

  • На первой стойке у него не вылетела гильза – застряла, пришлось ее выковыривать.
  • При уходе с последнего рубежа сломалась палка.
  • Запасную палку он получил позже, но время потерял.

К счастью, это не помешало победить.

«Александру еще есть куда расти. В плане функциональной готовности, скорости резерв есть. Думаю, он еще добавит», – сказал Польховский.

Уже через 2,5 недели в словенской Поклюке состоится чемпионат мира – с 10 по 21 февраля. С прошлого ЧМ Логинов увез золото и бронзу.

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