Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца

А вот что было на этапах Кубка мира:

Первая гонка далась еще терпимо – два промаха и десятое место. Оно и было самым высоким до победы в индивидуальной.

На втором этапе в мужской сборной России состоялся антирекорд – ни одного спортсмена в топ-30 гонки. Логинов занял в спринте 34-е место.

В первой эстафете сезона Логинов бежал на последнем этапе. Чисто отстрелял лежа, но напромахивался стоя – так россияне не попали в призы, хотя шансы были.

Через неделю в еще одной эстафете случилась катастрофа – штрафной круг. Россия шла третьей, а из-за промахов и круга Логинова финишировала четвертой.

В личных гонках до этого дня – не выше десятого места. Ни одной гонки без промахов.

«Пока не может найти себя в стрелковой части, очень расстроен, копается в себе, пытается найти выход», – слова главного тренера сборной Валерия Польховского. Ход тоже не был идеален. Проблемы остались в 2020-м.

Тяжелая семейная ситуация

Две победы России в сезоне-2020/21 состоялись с участием Логинова, в эстафете он был частью команды, индивидуальную гонку выиграл сам. В любое другое время обе победы принесли бы ему большое счастье. Но сейчас другое настроение.

После победы в смешанной эстафете старший тренер сборной России Юрий Каминский сказал, что у Логинова умер отец. Каминский потом публично извинился – Логинов не хотел, чтобы эта информация была озвучена. Тренеры сомневались, стоит ли ему бежать, но Логинов захотел этого сам. И помог победить.

Рана не заживает. Выиграв индивидуальную гонку, Логинов с трудом дал послематчевое интервью и не сдержал слез на подиуме. «Я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость».