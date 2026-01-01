Травмы

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Футбол
Дембеле пропустит четыре месяца после операции. Он травмировался на Евро и досрочно завершил турнир
#Усман Дембеле
Футбол
Дембеле снова перенесет операцию из-за травмы. Она станет третьей за последние пять лет
#Усман Дембеле
Футбол
У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу
#Марио Фернандес
Футбол
🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках
#Марио Фернандес
Футбол
🇷🇺 Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в первом матче России
#Юрий Жирков
Футбол
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл
#Англия
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Кто меньше играл из-за травм: Месси или Роналду? Неймар или Златан? Тест «Гола» о минутах без футбола
#Травмы
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
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#Александр Кокорин
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