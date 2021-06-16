Марио Фернандес
Евро-2020
Травмы
Россия
Финляндия
🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках
2 часа назад
Россия провела вынужденную замену в матче с Финляндией (0:0, первый тайм).
- В середине первого тайма Марио Фернандес получил травму. После верхового единоборства он упал на спину.
- Игру остановили, Фернандеса унесли с поля на носилках.
- Вместо него вышел Вячеслав Караваев.
Для России это третья замена из-за травмы на Евро.
🇧🇪 Против Бельгии – Далер Кузяев и Юрий Жирков
🇫🇮 Против Финляндии – Марио Фернандес
Жирков после травмы снялся с Евро и покинул турнир. Кузяев восстановился и сейчас играет с Финляндией.
- Фернандес – основной игрок сборной России и ЦСКА.
- Он дебютировал за Россию в 2017 году и с тех пор провел 31 матч, в том числе играл на ЧМ-2018.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые