🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках

Россия провела вынужденную замену в матче с Финляндией (0:0, первый тайм).

В середине первого тайма Марио Фернандес получил травму. После верхового единоборства он упал на спину.

Игру остановили, Фернандеса унесли с поля на носилках.

Вместо него вышел Вячеслав Караваев.

Для России это третья замена из-за травмы на Евро.

🇧🇪 Против Бельгии – Далер Кузяев и Юрий Жирков

🇫🇮 Против Финляндии – Марио Фернандес

Жирков после травмы снялся с Евро и покинул турнир. Кузяев восстановился и сейчас играет с Финляндией.