Марио Фернандес
Евро-2020
Травмы
Россия
Финляндия
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#Марио Фернандес #Евро-2020 #Россия #Финляндия #Травмы

🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках

2 часа назад

Россия провела вынужденную замену в матче с Финляндией (0:0, первый тайм).

  • В середине первого тайма Марио Фернандес получил травму. После верхового единоборства он упал на спину.
  • Игру остановили, Фернандеса унесли с поля на носилках.
  • Вместо него вышел Вячеслав Караваев.

Для России это третья замена из-за травмы на Евро.

🇧🇪 Против Бельгии – Далер Кузяев и Юрий Жирков

🇫🇮 Против Финляндии – Марио Фернандес

Жирков после травмы снялся с Евро и покинул турнир. Кузяев восстановился и сейчас играет с Финляндией.

  • Фернандес – основной игрок сборной России и ЦСКА.
  • Он дебютировал за Россию в 2017 году и с тех пор провел 31 матч, в том числе играл на ЧМ-2018.
Матч завершен
Финляндия
0:1
Матч завершен
Россия
Миранчук 45
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Источник:
Гол.ру
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