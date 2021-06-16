Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
Сборная России выставила неожиданный состав против Финляндии на Евро-2020. В основе появился Игорь Дивеев (до этого – один официальный матч), в запас попал дебютант сборной Макаров. Главное изменение связано с вратарями. Первый номер сборной России Антон Шунин оказался в запасе, Матвей Сафонов – в основе. Возможно, причина в травме. Шунин сидит на скамейке с забинтованным пальцем.
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
Как менялись вратари сборной:
1) Ноябрь-2020. Гильерме окончательно теряет место в основе, хотя именно с ним в воротах Россия выходила на Евро-2020. Главным вратарем сборной становится Антон Шунин.
2) Весна-2021. Шунин играет во всех матчах квалификации ЧМ-2022. Россия пропускала в каждом из этих матчей, один проиграла. Черчесов называл Шунина твердым первым номером.
3) Лето-2021. Шунин проводит матч с Бельгией – пропускает три мяча (0:3). Сафонов выходит в основе на игру с Финляндией. Это его дебют в официальных матчах сборной.
Перед Евро Черчесов формально выбирал из шести вратарей: Лунев («Зенит»), Максименко («Спартак»), Гильерме («Локомотив»), Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»). Ни один вратарь-призер этого сезона РПЛ в состав на Евро не попал. На Финляндию в основе России вышел вратарь десятой команды РПЛ.
Сафонов провалил весну в «Краснодаре». Черчесов не вызвал лучшего вратаря РПЛ
В сезоне-2020/21 Сафонов проявил себя в Лиге чемпионов, когда уверенно провел игру с «Ренном». Был интерес из Англии, а отец Сафонова говорил в интервью «Матч ТВ»: «Трудолюбие — отличительная черта Матвея, которая мне очень нравится. Он старается быть максимально успешным во всем, что делает».
В ноябре 2020 года случился один из самых провальных матчей сборной в эпоху Черчесова. Россия проиграла Сербии (0:5). Маринато Гильерме с того времени за сборную больше не играл, хотя перед этим постоянно вызывался. По итогам сезона РПЛ Гильерме стал лучшим вратарем РПЛ. Черчесов не взял его даже в расширенный состав на Евро-2020.
Матвей Сафонов уверенно играл в «Краснодаре» осенью 2020 года. Потом у него была травма. Весной Сафонов сыграл за «Краснодар» в РПЛ семь матчей. Клуб проиграл четыре из них, один раз сыграл вничью и дважды победил. Сафонов пропустил за эти игры 15 голов и только в одном матче отыграл на ноль. От «Ахмата» Сафонов вообще пропустил пять голов.
Это был его первый провальный период в карьере. До этого – много красивых сейвов:
В сборной Сафонов готовил Шунина к матчам Евро – сам называл это целью
Весь игровой опыт Сафонова ограничивается товарищеской игрой с Польшей (1:1). Тогда он вышел вместо Шунина на 63-й минуте. Замена была профилактической. Черчесов объяснял, что все вратари готовятся к Евро. В другом интервью он давал раскладку по вратарям: «Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества».
Даже само попадание Сафонова в состав сборной на Евро-2020 – неожиданность. Но Черчесов готовил под него место еще с осени 2020 года. Именно тогда Сафонов впервые получил приглашение в сборную. Сначала был там третьим вратарем, привыкал к сборам и новой обстановке. Черчесов в тот момент объяснял, что этот вызов Сафонова был плановым.
Сафонову 22 года. Это единственный вратарь сборной с опытом игры в Лиге чемпионов: Так он рассуждал о тренировках в сборной: «Я понимаю, что быть первым номером – большая ответственность. С другой стороны, понимаю, что нужно быть готовым в любой момент выйти на поле. Сейчас наша задача подготовить Антона, потому что мы выполняем одну цель».
Теперь первым номером сборной стал сам Сафонов: