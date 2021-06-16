Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса

Как менялись вратари сборной:

1) Ноябрь-2020. Гильерме окончательно теряет место в основе, хотя именно с ним в воротах Россия выходила на Евро-2020. Главным вратарем сборной становится Антон Шунин.

2) Весна-2021. Шунин играет во всех матчах квалификации ЧМ-2022. Россия пропускала в каждом из этих матчей, один проиграла. Черчесов называл Шунина твердым первым номером.

3) Лето-2021. Шунин проводит матч с Бельгией – пропускает три мяча (0:3). Сафонов выходит в основе на игру с Финляндией. Это его дебют в официальных матчах сборной.

Перед Евро Черчесов формально выбирал из шести вратарей: Лунев («Зенит»), Максименко («Спартак»), Гильерме («Локомотив»), Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»). Ни один вратарь-призер этого сезона РПЛ в состав на Евро не попал. На Финляндию в основе России вышел вратарь десятой команды РПЛ.