Что иностранцы думают о России. Мы спросили экспертов из Англии, Бельгии, Швеции и Германии

В нашей жизни слишком много сборной России Мы к ней привыкли и мы субъективны. Сложно посмотреть на нее со стороны.

Поэтому мы расспросили про сборную России тех, кто видит ее под другим углом. И тех, кто разбирается в футболе – европейских тактиков и аналитиков из четырех стран.

Коннор Роуден (английский аналитик по подбору персонала и скаут MRKT insight)

У нас, англичан и британцев, довольно благоприятное мнение о сборной России. Это связано в основном с Евро-2008. Естественно, люди тяготеют к аутсайдеру, и победа над Нидерландами, и волнение от этой ничьей захватили воображение британской публики, которая искала команду, за которую хочется болеть.

Также на нас повлиял переход Аршавина в АПЛ. Впечатления от российского футбола было усилено выступлениями в 2018 году. Сочетание принимающей страны и аутсайдера турнира – идеальная формула для завоевания нейтральных зрителей, особенно на стадионах.

50 небанальных фактов об Аршавине

Но ожидания публики от нынешней сборной России довольно низкие. Многие чувствуют к вашей сборной старомодное чувство интриги, потому что ваши игроки обычно остаются во внутренней лиге. Поэтому сборная России похожа на международные команды 90-х. Многие люди не видели ни одной минуты Дзюбы на поле с 2018 года. Но с любовью вспомнят о его культовом статусе на чемпионате мира – как только увидят его на поле в первой игре. Этот тип ностальгии и тайны – часть магии международных турниров.

Что касается лично меня – мне странно видеть в вашей команде Жиркова. Странно, что он до сих пор играет, учитывая, как давно мы его знаем и сколько ему лет.