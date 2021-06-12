Что иностранцы думают о России. Мы спросили экспертов из Англии, Бельгии, Швеции и Германии
В нашей жизни слишком много сборной России Мы к ней привыкли и мы субъективны. Сложно посмотреть на нее со стороны.
Поэтому мы расспросили про сборную России тех, кто видит ее под другим углом. И тех, кто разбирается в футболе – европейских тактиков и аналитиков из четырех стран.
Коннор Роуден (английский аналитик по подбору персонала и скаут MRKT insight)
У нас, англичан и британцев, довольно благоприятное мнение о сборной России. Это связано в основном с Евро-2008. Естественно, люди тяготеют к аутсайдеру, и победа над Нидерландами, и волнение от этой ничьей захватили воображение британской публики, которая искала команду, за которую хочется болеть.
Также на нас повлиял переход Аршавина в АПЛ. Впечатления от российского футбола было усилено выступлениями в 2018 году. Сочетание принимающей страны и аутсайдера турнира – идеальная формула для завоевания нейтральных зрителей, особенно на стадионах.
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Но ожидания публики от нынешней сборной России довольно низкие. Многие чувствуют к вашей сборной старомодное чувство интриги, потому что ваши игроки обычно остаются во внутренней лиге. Поэтому сборная России похожа на международные команды 90-х. Многие люди не видели ни одной минуты Дзюбы на поле с 2018 года. Но с любовью вспомнят о его культовом статусе на чемпионате мира – как только увидят его на поле в первой игре. Этот тип ностальгии и тайны – часть магии международных турниров.
Что касается лично меня – мне странно видеть в вашей команде Жиркова. Странно, что он до сих пор играет, учитывая, как давно мы его знаем и сколько ему лет.
Если Россия сможет забить первой в матче с Бельгией или Данией, они могут привести их в ярость, выманив на себя, и добиться результатов. С другой стороны, если Россия пропустит первой, трудно представить, что они смогут отыграться.
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Я с нетерпением жду того, что может стать сильным ядром, когда Головин и Миранчук объединятся в центре поля, а Зобнин и Оздоев встанут позади. Но я беспокоюсь, что их способность продвигать мяч может быть подавлена отсутствием бегунов перед ними. Если вас оттеснят, есть опасность, что Дзюба окажется в изоляции.
Хотя ожидания невелики, Россия конкурентоспособна даже в случае поражения. Интересно, как Черчесов адаптируется к игре с Финляндией во втором туре. В этой игре России надо побеждать. И для нее потребуется совершенно другой план игры, чем в матче с Бельгией. У меня есть небольшие сомнения относительно того, достаточно ли у России качественных игроков на скамейке, чтобы заменить или усилить стартовые одиннадцать. Придерживаетесь ли вы плана А, несмотря ни на что, или у вас есть план Б? Эти неизвестные детали делают турнир таким захватывающим, и, может быть, моя оценка будет полностью ошибочной, когда Дзюба поднимет трофей на «Уэмбли» 11 июля!
Маркус Бринг (шведский тактический автор и аналитик, автор Spelarna.se и SvenskaFans.com)
Россию всегда сложно оценивать, потому что у нее всегда разное качество состава. Есть команды 2008 и 2018 годов. Но есть и неуспешные команды 2012, 2014 и 2016 годов.
Сейчас я ожидаю от России выход в 1/8 финала, но и вылет там же. Их недавние результаты не были впечатляющими: неудачные выступления в Лиге наций в 2020 году и очень невзрачное поражение от Словакии в отборочном матче чемпионата мира.
Я не думаю, что сама команда хуже или лучше, чем раньше. Она состоит из интересных игроков с некоторыми недостатками, особенно в очень важной центральной линии – защиты и полузащиты.
Чувствую, что у некоторых игроков есть потенциал, чтобы сиять и продвигать Россию дальше, чем я и большинство ожидали. Дзюба все еще фантастичен, а Александр Головин выступает на высоком европейском уровне. Есть еще другие интересные футболисты: Александр Соболев и Денис Макаров. Россия может удивить, хотя я считаю это маловероятным.
Жорис Бек (бельгийский футбольный автор и подкастер)
Исторически сложилось так, что российский состав в основном состоит из игроков РПЛ – хорошей лиги, футболисты которой не слишком востребованы за пределами стран СНГ.
Выдающиеся имена – это, конечно, Головин и Артем Дзюба. Эти двое составляют главные угрозы, на мой взгляд. Алексей Миранчук и Денис Черышев тоже довольно интересные игроки, поэтому зона атаки выглядит вполне прилично. Дзюба провел еще один отличный сезон на личном уровне и действительно может навредить любой защите.
Бельгии есть чего опасаться. Но России не хватает темпа в атаке, поэтому не факт, что игра через Дзюбу подействует на бельгийскую оборону.
Что касается защиты, то немного тревожно видеть, что Жиркова все еще вызывают в его годы (как и Вермалена в бельгийской команде). Это может означать, что у соперников России есть варианты. Несмотря на присутствие Жиркова, защитная линия больше всего изменилась с момента успешного ЧМ-2018.В том числе с учетом нет Акинфеева. Несмотря на его случайные ошибки, его нелегко заменить, а это, очевидно, очень важная позиция в команде.
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Мариус Фишер (немецкий тактический аналитик, автор и редактор текстов)
Думаю, что у России есть шанс снова сыграть хороший турнир, как в 2018 году. Мне нравится, что они сразятся с Данией за второе место в группе. Что будет интересно: продолжит ли Россия более гибкий и активный подход, как в отборочных или товарищеских матчах, или вернутся к оборонительному турнирному режиму, как в 2018 году.
Думаю, Дзюба снова будет ключевым игроком. Мне он очень нравится. Он олдскульный, но его очень недооценивают. Если он сможет найти свою форму на ранних этапах турнира, Россия может стать угрозой. Думаю, проблема может быть в полузащите, в ней хватает креативности.
Еще я не совсем нейтрален к сборной России, так как в прошлом сезоне работал аналитиком в ЦСКА.