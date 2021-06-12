Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
Евро-2020 должно было пройти в 12 городах, но в апреле УЕФА исключил из списка Бильбао из-за жестких карантинных мер, которые там установлены. Матчи оттуда перенесли на другие стадионы – так Санкт-Петербург получил еще четыре игры. Теперь там пройдет семь матчей:
Готов ли стадион в Санкт-Петербурге к трем дополнительным матчам? Как вообще происходит подготовка и что особенного в поле на «Газпром Арене»? Мы поговорили с главным агрономом стадиона – Константином Креминским.
– Стадион «Газпром Арена» должен был принимать четыре матча, но потом резко добавились еще три. Как вы восприняли новость, что игр будет аж семь?
– Для нас нет большой разницы. Наше поле готово принять и больше семи матчей. Оно сейчас в хорошем состоянии и может выдержать дополнительные нагрузки. И у нас есть опыт чемпионата мира, где на «Газпром Арене» проходило 7 матчей и 13 тренировок. Поэтому мы готовы.
– 12 июня поздно вечером заканчивается матч Бельгии и России. 14 июня днем на этом же поле играют Польша и Швеция. Как устроен процесс подготовки поля между этими периодами?
– Бельгия и Россия закончат где-то в полночь. А мы начнем работать с полем рано утром. Будем собирать мусор, делать небольшой ремонт газона и другие мелкие работы. Это продлится почти весь день. В день игры тоже будет мелкая подготовка газона. Суток вполне достаточно, чтобы восстановить поле.
– А интенсивность матча сказывается на состоянии газона?
– Когда обе команды атакуют, когда матч динамичный – это легче для поля. А когда одна команда атакует значительно больше, постоянно находясь на чужой половине поля – это уже более сложные условия для газона. Повышается нагрузка на штрафные зоны, потому что там игроки проводят много времени. А при скоростном футболе в обе стороны нагрузка распределяется более-менее равномерно.
– Какой предел по количеству матчей за месяц для газона?
– Зависит от большого количества факторов. От технологий, применяющихся на поле, до состояния газона, погоды, строения стадиона. Опять же: на ЧМ-2018 у нас было 7 матчей и 13 тренировок. То есть 20 активностей за 30 дней. После турнира были повреждены только вратарские зоны. Но в целом состояние было хорошим – поле выдержало, на нем можно было еще проводить матчи. Летом газон можно использовать по максимуму. Осенью или ранней весной с этим намного сложнее у нас в России.
– Предматчевая тренировка сильно нагружает газон?
– Любая тренировка нанесет существенный ущерб. Потому что команды сосредотачиваются в определенных зонах и интенсивно их топчут. Их разминочные упражнения сильно влияют на газон. Но все зависит от качества газона. Если он крепкий и подготовленный, то справится. Но в любом случае – любая тренировка наносит газону урон.
На Евро-2020 предматчевые тренировки будут проходить на специальных площадках, а не на самом поле. И это решение не из-за газона, а больше из-за обслуживания матча.
– Какая работа происходит в перерыве между таймами?
– Обязательно полив, чтобы мяч лучше скользил по полю. Быстрый ремонт, особенно в местах, где есть повреждения. Выравниваем некоторые участки, убираем мусор, который всегда остается от футболистов. Всего нас десять человек, отвечающих за газон.
– А какой мусор остается от них?
– Разные пластыри, этикетки, прочие такие мелочи. Были случаи, когда на поле мы находили монеты: пять рублей, десять. Или игрушки маленькие – типа лего. Но это болельщики скорее бросают с трибун. Манчини любил передавать записки в «Зените», но на поле мы их не находили.
– Как наличие крыши влияет на устойчивость газона?
– Она играет большую роль в нелетние периоды. Зрители очень комфортно себя чувствуют в чаше, когда на улице холодно – это видно по их настроению.
– Какие есть стандарты от УЕФА?
– Высота газона должна быть от 20 до 30 мм. В идеале – 25. Мы будем стричь под 25. Разные команды любят разную высоту газона. Те, кому важно, чтобы мяч ходил быстро, просят стричь покороче. Например, на финале Лиги чемпионов этого сезона высота была 21 мм – это очень мало. Знаю, что «Сити» и «Челси» просили еще короче постричь. Им важно, чтобы мяч быстро ходил. Сборная Германии тоже всегда просит стричь очень коротко. Но необходимо соблюдать середину. Потому что если сильно коротко пострижешь траву, то мяч при дальних передачах будет просто улетать.
– От штаба сборной России были просьбы по высоте газона?
– Знаю, что наша сборная сейчас тоже любит играть на коротко постриженном газоне. Но у нас есть требования УЕФА, по которым мы не можем учитывать мнение команд в этом вопросе. Все должны быть в равных условиях.
От штаба таких просьб и не было. Единственное, у нас всегда узнают, какой длины будет газон – чтобы подобрать футболистам шипы или еще что-то подкорректировать.
– Чем отличается «Газпром Арена» от остальных стадионов Евро?
– У нас уникальный по своей структуре стадион. На нем можно проводить любые мероприятия. Можно хоть бассейн там построить и провести чемпионат мира по плаванию. Двигающееся поле и раздвижная крыша – это уникальное сооружение: у нас есть технологии, которые помогают создавать внутри чаши натуральные условия, к примеру, специальные лампы и вентиляторы, которые дают свет и циркуляцию воздуха. Таких в мире очень мало. Наш стадион – самый северный из таких.
– А какие преимущества дает выкатное поле?
– Когда оно выкатывается за чашу – содержится в абсолютно натуральных условиях. Для этого газона очень важно. Он же капризный, как ребенок: то пить хочет, то есть, то холодно ему, то жарко. Конечно, ему очень комфортно в природных условиях, когда солнце, дождь, воздух. И выкатное поле позволяет ему находиться в этих условиях.
– То есть поле берет и укатывается за пределы стадиона?
– Да, платформа выезжает из-под стадиона и оказывается за его пределами. Вне чаши есть специальная открытая площадка, которая предназначена для выкатившегося поля. И там мы за ним ухаживаем. И потом наоборот, в течение полутора часа, спокойненько вползает обратно и становится на свое место.
– В начале 2020-го, когда еще не знали о переносе Евро, говорили о замене газона на «Газпром Арене» после турнира. Этого не произошло? Когда теперь будете менять газон?
– Сейчас мы выращиваем новый газон. Он уже даже готов к использованию. Скорее всего, замена произойдет после Евро. Перед началом сезона РПЛ.
Меняем газон, потому что срок эксплуатации этого подходит к концу. Это как на колесах машины резину поменять. Необходимо обновлять верхний слой. Его срок эксплуатации зависит от частоты проведения матчей. Но в среднем один верхний слой газона можно использовать не больше пяти лет.