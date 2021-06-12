Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона

Готов ли стадион в Санкт-Петербурге к трем дополнительным матчам? Как вообще происходит подготовка и что особенного в поле на «Газпром Арене»? Мы поговорили с главным агрономом стадиона – Константином Креминским.

– Стадион «Газпром Арена» должен был принимать четыре матча, но потом резко добавились еще три. Как вы восприняли новость, что игр будет аж семь?

– Для нас нет большой разницы. Наше поле готово принять и больше семи матчей. Оно сейчас в хорошем состоянии и может выдержать дополнительные нагрузки. И у нас есть опыт чемпионата мира, где на «Газпром Арене» проходило 7 матчей и 13 тренировок. Поэтому мы готовы.

– 12 июня поздно вечером заканчивается матч Бельгии и России. 14 июня днем на этом же поле играют Польша и Швеция. Как устроен процесс подготовки поля между этими периодами?

– Бельгия и Россия закончат где-то в полночь. А мы начнем работать с полем рано утром. Будем собирать мусор, делать небольшой ремонт газона и другие мелкие работы. Это продлится почти весь день. В день игры тоже будет мелкая подготовка газона. Суток вполне достаточно, чтобы восстановить поле.