«Зенит» снова нарисовал фигуру льва на газоне. Получилось эффектно
Перед матчем 23 тура РПЛ против «Анжи» «Зенит» показал панораму стадиона. Картинка в центре поля сразу бросилась в глаза.
Изображение льва нанес себе на спину Эмилиано Ригони. Теперь он – полноценный зенитовец.
Кстати, «Зенит» – не единственный клуб, который сделал подобную картинку на футбольном газоне. Летом 2017 года изображение быка у себя на поле выстриг «Краснодар».
Отличное предзнаменование. К восьмой минуте «Зенит» уже вел 2:0, а в итоге забил в ворота «Анжи» пять голов. Теперь у клуба шестиочковый отрыв в таблице за семь туров до конца.
Нарисованный на газоне лев – не первый случай на «Газпром Арене». Прошлой осенью изображение появилось перед игрой против «Ахмата». Тогда «Зенит» тоже победил (1:0), а еще был уникальный случай – гол Маркизио (правда, с пенальти).
Лев уже давно является талисманом «Зенита». В 1996 году, когда клуб после небольшого перерыва вновь стал играть в Высшей лиге российского чемпионата, появилось, как пишется на сайте, «некое подобие официального фан-клуба команды». На членских билетах нарисовали льва с Английской набережной, прикрутив ему мяч и зенитовскую стрелку.
Теперь лев – неотъемлемая часть зенитовских домашних матчей, а его изображение красуется на различной атрибутике.