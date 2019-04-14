«Зенит» снова нарисовал фигуру льва на газоне. Получилось эффектно

Отличное предзнаменование. К восьмой минуте «Зенит» уже вел 2:0, а в итоге забил в ворота «Анжи» пять голов. Теперь у клуба шестиочковый отрыв в таблице за семь туров до конца.



Нарисованный на газоне лев – не первый случай на «Газпром Арене». Прошлой осенью изображение появилось перед игрой против «Ахмата». Тогда «Зенит» тоже победил (1:0), а еще был уникальный случай – гол Маркизио (правда, с пенальти).