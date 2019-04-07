«Зенит» упустил важную победу из-за автогола Дриусси. У аргентинца тяжелая весна

Его интервью не поняли

В интервью Radio Mitre Себастьян Дриусси заявил: « Я совершил ошибку, поспешив с переходом в российскую лигу . Советую другим игрокам «Ривера» подумать перед уходом. Я принял неправильное решение, мог перейти в другой, более сильный чемпионат».

Конечно, в разгар борьбы за чемпионство эти слова восприняли негативно, да и в целом нигде не любят легионеров, которые жалуются на уровень лиги. Но уже в интервью «Матч ТВ» аргентинец опроверг свои слова и заверил, что совершенно не жалеет о переходе.

Однако повод для ненужных разговоров дал, и поверили в его опровержение далеко не все. Да и лишнее напряжение для клуба было совершенно ни к чему.