«Зенит» упустил важную победу из-за автогола Дриусси. У аргентинца тяжелая весна
Его интервью не поняли
В интервью Radio Mitre Себастьян Дриусси заявил: «Я совершил ошибку, поспешив с переходом в российскую лигу. Советую другим игрокам «Ривера» подумать перед уходом. Я принял неправильное решение, мог перейти в другой, более сильный чемпионат».
Конечно, в разгар борьбы за чемпионство эти слова восприняли негативно, да и в целом нигде не любят легионеров, которые жалуются на уровень лиги. Но уже в интервью «Матч ТВ» аргентинец опроверг свои слова и заверил, что совершенно не жалеет о переходе.
Однако повод для ненужных разговоров дал, и поверили в его опровержение далеко не все. Да и лишнее напряжение для клуба было совершенно ни к чему.
Весной он нерезультативен
Шесть голов и восемь голевых передач осенью во всех турнирах – Дриусси действительно был важнейшим игроком «Зенита», да и помимо этой статистики смотрелся очень уверенно. Весной все поменялось. За девять весенних матчей во всех турнирах у него всего лишь один голевой пас в матче против «Фенербахче».
Он был хорош в ответной игре против «Вильярреала», неплох в матче с «Уралом», но на этом все. Гостевая игра с «Фенербахче» – никакая, со «Спартаком» – ничего интересного, дома с «Вильярреалом» – провал, игру против «Уфы» не усилил, с «Оренбургом» тоже ничего особенного не совершил. Весенний Дриусси слабее себя прежнего.
Автогол в важнейшем матче
«Зенит» повел в игре с «Локомотивом» после гола Ракицкого, но все испортил автогол Дриусси. Аргентинца здесь обвинять глупо – он делал все что мог, пытаясь предотвратить прострел Игнатьева, но ему не повезло. К тому же мяч по дуге влетел в ворота, бессилен был и Лунев. Невезение, это правда. Но это как раз то, что характеризует Дриусси образца весны – нефарт, не лучшая игра, не лучшее о нем впечатление из-за слов.
Ситуация, кстати, напомнила матч 2014 года, когда «Зенит» и «Локо» сражались за чемпионство наряду с ЦСКА. «Зенит» вел в важнейшем матче против «Локомотива» в Москве, победив, почти наверняка бы выиграл и чемпионат, но все решила глупая ошибка уверенного в то время Юрия Лодыгина. Сыграли 1:1, потом наступил провальный матч против «Динамо», а больше права на ошибку у «Зенита» не было. Чемпионом стал ЦСКА.
Сейчас чуть другая история – до конца еще восемь туров, а у «Зенита» комфортное преимущество в четыре очка перед ближайшим преследователем – «Краснодаром». Перед ЦСКА – пять, перед «Локо» – шесть, перед «Спартаком» – девять, у команды Сергея Семака пока все вполне нормально, и она – фаворит в чемпионской гонке. Но череда совпадений, происходящая с одним из ее лидеров, – негативный момент. Дриусси надо прибавлять.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Ракицкий, 54; 1:1 – Игнатьев, 61.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хеведес, 84), Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 89), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Эдер, 14; Баринов, 39; Чорлука, 53; Рыбус, 79; Антон Миранчук, 82 – Ригони, 49; Оздоев, 63; Барриос, 89.