Новый президент «Зенита»: как он изменил русский хоккей

Взгляд в прошлое – показатель ожиданий от работы в «Зените».

Александр Медведев – новый президент и генеральный директор «Зенита». Последние несколько лет он работает в «Газпроме», но мнения о методах и достижениях Медведева складываются еще из его действий на посту президента КХЛ. Эту должность Медведев занимал с момента основания лиги (2008) до 2014 года.

Были ошибки и очевидные провалы, но за новый этап в жизни русского хоккея отвечал именно Медведев. Сейчас он по-прежнему остается в лиге и занимает должность зампреда совета директоров СКА – базового клуба сборной и одного из лидеров КХЛ.

Потому что давно болеет за клуб из Санкт-Петербурга и любит хоккей.