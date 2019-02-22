Новый президент «Зенита»: как он изменил русский хоккей
Взгляд в прошлое – показатель ожиданий от работы в «Зените».
Александр Медведев – новый президент и генеральный директор «Зенита». Последние несколько лет он работает в «Газпроме», но мнения о методах и достижениях Медведева складываются еще из его действий на посту президента КХЛ. Эту должность Медведев занимал с момента основания лиги (2008) до 2014 года.
Были ошибки и очевидные провалы, но за новый этап в жизни русского хоккея отвечал именно Медведев. Сейчас он по-прежнему остается в лиге и занимает должность зампреда совета директоров СКА – базового клуба сборной и одного из лидеров КХЛ.
Потому что давно болеет за клуб из Санкт-Петербурга и любит хоккей.
Вот самые важные факты о жизни Медведева во время работы в КХЛ.
• Чтобы КХЛ вообще появилась, Медведев спорил с представителями Федерации хоккея России. Он открыто говорил, что ФХР тормозила создание КХЛ и ее развитие, а лига получила возможности и ресурсы только благодаря вмешательству Путина.
Новая модель чемпионата, гибкий календарь, повышение роли клубов - все это продвигал Медведев.
«Скажу так: уровень сопротивления со стороны ФХР и, назовем его так, регрессивного крыла был очень серьезный. Думаю, если теперь они рассчитывают на реванш, то их расчеты не оправдаются», - говорил Медведев в интервью агентству «Р-Спорт» после ухода в отставку.
• При его участии создавалась и МХЛ. Произошло это в марте 2009-го, хотя до этого в России вообще не было нормальной молодежной лиги с понятным форматом. Если не получалось закрепиться во взрослых командах, талантливые хоккеисты просто уезжали в канадские и американские лиги, пропадали на маленьких контрактах или заканчивали с хоккеем.
С созданием МХЛ все поменялось: у молодежи появилась гарантированная практика, а клубы КХЛ получили варианты для ее удержания и развития.
• При Медведеве НХЛ и КХЛ подписали бессрочное соглашение о взаимном уважении контрактов. Из-за этого сейчас избегают странностей, которые были до появления такого документа. Например, давний случай с защитником Джоэлом Квятковски, который подписал контракт с «Атлантой», имея действующее соглашение со СКА.
• У российского хоккея почти сразу появился свой телеканал. В октябре 2009-го заработал «КХЛ-ТВ». Сейчас дошло развитие и до его HD варианта, а на каналах с названием КХЛ не только транслируются сами матчи, но и показываются качественные аналитические передачи.
• Когда Медведев уходил в отставку, его сильно хвалил президент «Медвешчака» Дамир Гоянович. Он рассказал, что именно от Медведева пошла идея позвать в КХЛ хорватский клуб. Расширение лиги через иностранные команды действительно продвигал Медведев.
• До 2011 года Медведев работал в должности президента СКА и совмещал это с ролью президента КХЛ. Интересно, что это никак не сказывалось на результатах клуба, хотя фанаты искали теории заговора. Впервые СКА выиграл Кубок Гагарина только в сезоне-2014/15, а Медведев в честь победы даже набил татуировку.
Здесь существовала и плохая сторона. При Медведеве постоянно менялся регламент КХЛ, исчезали клубы, и возникала странная ситуация с потолком зарплат. Он вроде бы был (хотя тоже изменялся), но все решал налог на роскошь. Большим клубам ничего не мешало подписывать игроков, превышая денежную планку.
СКА, обладавший бесконечным бюджетом, мог подписывать игроков на любые деньги. Такая система появилась при Медведеве и оправдывалась им возможностью возвращения в Россию топовых хоккеистов.
«Что было бы, если бы у нас ввели просто низкий полоток зарплат? Череда игроков потянулась бы на заработки в другие страны. И не только в Северную Америку. Мы что, не хотим видеть Радулова, Ковальчука, Дадонова и Шипачева в России?» – говорил Медведев в интервью «СЭ» уже после ухода из КХЛ.
Сейчас лига меняется, а в перспективе видит лучшим решением именно жесткий потолок зарплат. В сезоне-2020/21 он составит 900 миллионов рублей. Налог на роскошь уберут вообще.
У критиков Медведева есть еще один важный и жесткий аргумент: пражский «Лев» доходил до финала КХЛ-2014, а на следующий год банально не нашел финансы. В одной этой ситуации кроются все минусы от приглашения иностранных клубов при Медведеве. Уверенности в их денежных возможностях и долгосрочных планах по развитию не было, но в КХЛ команды все равно попадали.
Из руководства КХЛ Медведев ушел, но в СКА по-прежнему играет важную роль в принятии решений. Еще важнее, что он работает на имидж клуба. Например, отвечает журналистам по вопросам возможных конфликтов, комплектации состава и клубной политики.
То, что Медведев продвигал на посту президента КХЛ, точно характеризует и его приход в «Зенит». В руководстве клуба теперь появился властный человек, который одновременно еще и болеет за питерские команды и может бороться за любые идеи. Но и он тоже ошибается или работает на собственный интерес.