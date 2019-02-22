Почему на выборах президента РФС был только один кандидат? Разбираем тему

Поскольку Алаев отпал почти сразу, а Сорокин не показывал никакой активности, более-менее четкий круг потенциальных кандидатов сузился до трех:

1) Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев 9 января еще сомневался, но уже говорил: вероятно, он не участвует. Лебедев – наиболее активный по теме футбола депутат, и некоторые видели в нем лидера.

2) Валерий Газзаев. 10 января прямо сказал, что на выборах его не будет. И это немного странно, потому что пару лет Газзаев был главным противником Мутко и предлагал кучу революционных перемен.

3) Бывший министр спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин хотел баллотироваться и даже подал в РФС все бумаги, но после проверки их признали недействительными. Он не расстроился: «Знаю, что в избиркоме работают профессионалы своего дела, и если они нашли нарушения в подаче документов, значит, так оно и есть. Со своей стороны могу сказать, что я встречался и заручился поддержкой пяти членов РФС, как и прописано в регламенте, но, возможно, в каких-то документах были ошибки. Что ж, человеческого фактора никто не отменял». Тут интересно, что в 2010-м Кузьмин тоже собирался выдвигаться в кандидаты, но в итоге отказался в пользу кандидатуры Сергея Фурсенко.

16 января стало окончательно понятно, что Дюков будет единственным кандидатом.

Такое раньше случалось?

Да. В сентябре 2015-го Виталий Мутко был избран на второй срок на безальтернативной основе. Вообще, в истории РФС полноценные выборы президента проходили три раза:

1) В 2005-м Мутко победил в голосовании единственного кандидата Анзора Кавазашвили почти единогласно.

2) В 2010-м у Сергея Фурсенко была такая же ситуация с Алишером Аминовым.

3) В 2012-м участвовали аж семь кандидатов, и даже был проведен второй тур, куда вышли Николай Толстых (победил), Сергей Прядкин и Валерий Белецкий.

Таким образом, в истории РФС только однажды проходили выборы с реальной интригой до последних минут.

Но все-таки: это нормально?

В день, когда стало точно известно, что Дюков будет единственным кандидатом, телеканал «360» связался с пресс-службой УЕФА. Мнение союза: все ок, если будут соблюдены все процедуры голосования.

За неделю до выборов ситуацию прокомментировал первый президент РФС Вячеслав Колобков: «Это говорит только о том, что все футбольное сообщество сходится во мнении, что кандидатура Дюкова — оптимальная. Если бы были другие сильные кандидаты, с толковой, работающей программой развития, то они обязательно бы приняли участие в выборах».