Почему артисты часто поют под фонограмму на футбольных стадионах
«Зенит» и «Спартак» встретились в матче за Суперкубок России. Перед игрой состоялись выступления певицы МакSим и группы «Танцы Минус». Такие музыкальные включения перед футболом уже стали традиционными. До этого они проходили во время финала Кубка России, где играли «Спартак» и «Динамо». Там вместе с МакSим пела болельщица «Динамо» Люся Чеботина.
Зачем музыкантам нужна фонограмма на стадионных выступлениях
Именно из-за выступления Чеботиной на стадионе в Москве возник скандал по поводу фонограммы. Он стал таким масштабным, что Чеботиной пришлось отвечать на все обвинения. Ее позиция: «Ребят, мы обе пели под фонограмму, потому что такие были условия, и это нормально, потому что это огромный стадион, было очень тяжело настроить лайв на одну песню».
Андрей Григорьев-Аполлонов пояснял, в чем именно состоят технические сложности для артистов. Звук во время выступления на стадионе разлетается почти на километр. Технически все это сложно сделать и подстроить. Многое зависит еще и от комплектации арены. Например, на «ВТБ-Арене» изначально прорабатывалась система усиления звука. Такая есть не везде.
Продюсер Иосиф Пригожин разъяснял технические аспекты в ситуации с использованием фонограммы. Он утверждает, что фонограмма необходима, если нельзя правильно отстроить звук. Пригожин говорил: «Если нет подзвучки, мониторной линии, петь невозможно живьем, потому что вы себя не услышите, эхо будет отдаваться, вы будете не знать, где вступить».
Василий Уткин рассказывал о другой стороне ситуации. Устроить живое выступление артиста на стадионе – это дорого. Он оценивает стоимость такой задумки во вдвое большую цену, чем гонорар для музыканта за сам выход на арену. Исключая историю с фонограммой, никаких проблем с выступлением Чеботиной и МакSим на финале Кубка России не было.
Тут же надо учитывать другой фактор. Майское выступление МакSим на стадионе было для нее первым с прошлого года. Ранее МакSим с серьезными осложнениями перенесла коронавирус. Уже после выхода на московскую арену она дала первый сольный концерт в 2022 году. 17 июня МакSим выступила с сольником на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ.
В случае со стадионом и другими подобными аренами фонограмма помогает артисту избежать неуверенности. Фонограмма в таком случае выступает для него дополнительной подстраховкой. В спорте такое обычно происходит на крупных ивентах, но в зарубежной музыке распространено меньше. Там артисты стараются больше времени уделить настройке оборудования.
Ситуацию с фонограммой мы подробно разбирали на примере Евровидения. Там используется похожий принцип: выступление проходит на арене, а исполнители меняются после одной песни. Все песни Евровидения исполняются с живым вокалом, но звук инструментов записывается заранее. Все это связано с такими же техническими сложностями и настройкой оборудования.
Что произошло на выступлении МакSим во время Суперкубка России
МакSим уже привычно исполняла песню «Знаешь ли ты» – она нравится всем фанатам «Спартака». Болельщики на стадионе жаловались на плохой звук во время всех выступлений. Слова не всегда доходили до зрителей на верхних ярусах. В случае с МакSим была и другая проблема: фанаты «Зенита» мешали ее исполнению. Они кричали и гудели во время песни.
Когда МакSим пела, то несколько раз обращалась к трибунам – те подхватывали слова. А фанаты «Зенита» снова кричали:
Напоминаем: Санкт-Петербург принимал матч за Суперкубок России. Так «Зенит» стал в нем реальным хозяином. С выбором места проведения связана другая музыкальная история. Из-за этого матча группе «Руки Вверх!» пришлось отложить уже согласованный концерт на арене. В Москве на такое же июльское мероприятие «Руки Вверх!» пришли 72 тысячи зрителей.
На игру «Зенит» – «Спартак» город выбирал собственного исполнителя, который с ним связан. Изначально на это место была согласована группа «Ленинград», но за несколько дней до матча такое решение было отменено. Вместо нее на стадион приехала группа «Танцы Минус». Она создана в Санкт-Петербурге и регулярно исполняет популярную песню «Город-сказка».
Лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун объяснял, что сейчас большинство групп используют фонограмму даже на обычных выступлениях. Но говорил о себе: «У нас сейчас большинство групп, которые играют поверх фонограммы. Но нам это неинтересно. Мы играем немножко джаз – в том смысле, что концерты из одних и тех же песен получаются разными».
По выступлению на Суперкубке России казалось, что группа «Танцы Минус» работала без фонограммы. Но были проблемы со звуком.
В матче за Суперкубок России поучаствовали не только эти исполнители. Организаторы разделили все выступления на несколько частей. Они позвали Эдуарда Хиля-младшего (внука Эдуарда Хиля), Александра Розенбаума и группу «Би-2». Их выступления заранее анонсировал РФС – под «Би-2» даже была подготовлена специальная афиша. РФС через нее анонсировал продажу билетов на игру «Зенит» – «Спартак».
Организаторы матча за Суперкубок не объясняли, каким образом строились музыкальные выступления. Чаще всего на стадионных мероприятиях действительно используется фонограмма. Мы не можем утверждать, что кто-то из артистов на этом матче воспользовался такой опцией. Но она помогает избежать проблем со звуком и тех самых сложностей в технической настройке.
А разве в России они как то по другому поют ?
"Организаторы позвали Эдуарда Хиля"?)) Он наверняка не смог отказать
>"Они позвали Эдуарда Хиля"
Он умер 10 лет назад. Привет.
Внука позвали. Подправили. Его тоже зовут Эдуард Хиль.
Статья ни о чём (0 фактов). Направленный динамический микрофон, мониторинг в уши и никаких тех. проблем, всё давно уже отработано тысячами талантливых артистов. Вообще вместо приглашения певуньи можно просто включать видеоклип с песней на большом экране, так получится избежать ещё больше трудностей.