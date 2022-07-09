Почему артисты часто поют под фонограмму на футбольных стадионах

Зачем музыкантам нужна фонограмма на стадионных выступлениях

Именно из-за выступления Чеботиной на стадионе в Москве возник скандал по поводу фонограммы. Он стал таким масштабным, что Чеботиной пришлось отвечать на все обвинения. Ее позиция: «Ребят, мы обе пели под фонограмму, потому что такие были условия, и это нормально, потому что это огромный стадион, было очень тяжело настроить лайв на одну песню».

Андрей Григорьев-Аполлонов пояснял, в чем именно состоят технические сложности для артистов. Звук во время выступления на стадионе разлетается почти на километр. Технически все это сложно сделать и подстроить. Многое зависит еще и от комплектации арены. Например, на «ВТБ-Арене» изначально прорабатывалась система усиления звука. Такая есть не везде.

Продюсер Иосиф Пригожин разъяснял технические аспекты в ситуации с использованием фонограммы. Он утверждает, что фонограмма необходима, если нельзя правильно отстроить звук. Пригожин говорил: «Если нет подзвучки, мониторной линии, петь невозможно живьем, потому что вы себя не услышите, эхо будет отдаваться, вы будете не знать, где вступить».