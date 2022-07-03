Как группа «Руки Вверх!» собрала 72000 зрителей на концерте – вы не заметили, но сейчас это все еще суперзвезды России

Группа «Руки Вверх!» – не пыльная ностальгия, а все еще актуальная и невероятно популярная группа среди фанатов. Сейчас у нее тур по городам России в честь 25-летия. И это очень шумный и популярный тур. В Екатеринбурге, например, на концерт «Руки Вверх» пришли 35 тысяч человек – рекорд посещаемости стадиона. В Нижнем Новгороде – 45 тысяч, и это тоже рекорд.

В других городах тоже заполнены все площадки. Не обошлось и без небольшого скандала. Концерт «Руки Вверх!» в Санкт-Петербурге совпал с датой проведения матча за Суперкубок России – в итоге концерт перенесли. А у нас даже был текст об этом: