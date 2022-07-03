Как группа «Руки Вверх!» собрала 72000 зрителей на концерте – вы не заметили, но сейчас это все еще суперзвезды России
Группа «Руки Вверх!» – не пыльная ностальгия, а все еще актуальная и невероятно популярная группа среди фанатов. Сейчас у нее тур по городам России в честь 25-летия. И это очень шумный и популярный тур. В Екатеринбурге, например, на концерт «Руки Вверх» пришли 35 тысяч человек – рекорд посещаемости стадиона. В Нижнем Новгороде – 45 тысяч, и это тоже рекорд.
В других городах тоже заполнены все площадки. Не обошлось и без небольшого скандала. Концерт «Руки Вверх!» в Санкт-Петербурге совпал с датой проведения матча за Суперкубок России – в итоге концерт перенесли. А у нас даже был текст об этом:
Последний концерт на момент написания текста состоялся в Москве на стадионе «Лужники». В соцсетях Сергей Жуков называл его главным событием в своей жизни и анонсировал его так: «Тонны оборудования для самого мощного звука. Гигантские экраны, чтобы показать яркий видеоряд. Лучшие танцоры, специальные гости и сетлист из ваших любимых песен».
Итог – 72 тысячи (снова рекорд) в «Лужниках» и огненная атмосфера.
Концерт в «Лужниках» – как это было
Мероприятие состоялось 2 июля в Москве и длилось 3 часа. За это время в «Лужниках» собрались 72 тысячи зрителей. Какие истории были вокруг:
- Концерт задержали на полтора часа;
- На разогреве у Жукова была Клава Кока;
- Перед началом концерта также выступил российский дуэт HammAli & Navai. «Руки Вверх!» не анонсировала их выступления в соцсетях;
- В какой-то момент на сцене появился Александр Овечкин. Он исполнил трек «Крошка моя» и признался в любви к жене: «Настя, я тебя люблю. Зайка моя любимая»;
- Жуков исполнил новую версию песни «Забери ключи» вместе со своими детьми: с 13-летней Никой и 12-летним Энджелом. У Энджела не так давно вышел собственный трек, который Жуков-старший активно пиарил в соцсетях.
А вот атмосфера с концерта:
И пачка фотографий:
Почему «Руки Вверх!» до сих пор настолько популярны сейчас
Осмыслял ли это как-то сам Жуков? Публично в интервью – не так уж и часто. Были такие фразы:
- «Я много работал и продолжаю стараться для того, чтобы быть актуальным и интересным. А без моей аудитории и вовсе ничего бы не было. Думаю, что нечестно пожинать плоды внимания и жаловаться на то, что его много. Бывает такое, что мне хочется побыть одному, погулять в тишине или тихо посидеть где-нибудь за чашкой кофе. Но чаще я стараюсь общаться с поклонниками: отвечаю им в соцсетях, фотографируюсь на улицах, встречаюсь с ними в «Руки Вверх! Бар» и мы вместе поем в караоке»;
- Одной из важнейших деталей своих концертов, которую выделяет Жуков – живой звук. Он поет не под фонограмму: «Это помогает мне оставаться в форме. Мне приятно, что я могу делиться с поклонниками неподдельными эмоциями, каждый раз привносить в песни что-то новое, петь хором вместе с залом. Без всего этого концерт «Руки Вверх!» невозможно представить. Я уверен, что искренность во всех ее проявлениях – это именно то, за что нас любят»;
- Когда-то Жуков говорил, что не собирается в 30 лет прыгать по сценам и петь старые песни. Потом – что откажется от этого в 40. Сейчас ему 46, но Жуков все еще дает концерты, ездит в туры и исполняет старые хиты. Почему? По его словам, это подпитывает и дает энергию, делает его жизнь веселее и чуточку безумнее.