25 историй про Пола Маккартни без The Beatles: разгонял облака для концерта в Питере, носил усы из-за аварии на мопеде

1. Его настоящее имя не Пол Маккартни. В свидетельстве о рождении было «Джеймс Пол Маккартни». Но позже его поменяли на Пол Джеймс Маккартни. На официальном сайте он говорил, что сам не знает, почему родители решились на смену его имени. Но он предполагает, что все из-за отца: он не хотел, чтобы сын носил его же имя.

2. Пол Маккартни стал вегетарианцем в 1975 году. В 1995-м он появился в серии «Симпсонов»: в ней убеждал Лизу стать вегетарианцем. В 2008 году Маккартни написал письмо Далай-ламе, в котором раскритиковал его за мясоедство.

3. Первым музыкальным инструментом Пола Маккартни была труба. Это подарок от отца, который когда-то сам был трубачом. Но он отказался от трубы в пользу гитары, потому что только так мог петь.

4. В Японии его чуть не посадили в тюрьму за хранение марихуаны. Он провел девять дней в следственном изоляторе по борьбе с наркотиками, и ему грозил семилетний тюремный срок. В итоге его отпустили. Позже Маккартни говорил: «Этот материал был слишком хорош, чтобы смывать его в унитазе».

5. Пол Маккартни – талантливый художник. Его работы, написанные в юношестве, выставлялись в галереях Ливерпуля и Бристоля.

6. А еще Маккартни написал несколько книг. В основном они были связаны с детскими сказками. Сам рассказывал: «Вполне допускаю, что когда-нибудь концерты уйдут из моей жизни. И тогда наступит пенсия: я достану старый блокнот, в котором записаны мои рассказы, придумаю новые и создам собственный сборник рассказов для детей».