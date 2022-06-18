25 историй про Пола Маккартни без The Beatles: разгонял облака для концерта в Питере, носил усы из-за аварии на мопеде
Полу Маккартни – 80. Все знают его как сооснователя The Beatles – возможно, главной группы в истории человечества. Но чем интересен Маккартни вне группы? В этом тексте истории, необычные факты, яркие детали – и ни слова о The Beatles.
1. Его настоящее имя не Пол Маккартни. В свидетельстве о рождении было «Джеймс Пол Маккартни». Но позже его поменяли на Пол Джеймс Маккартни. На официальном сайте он говорил, что сам не знает, почему родители решились на смену его имени. Но он предполагает, что все из-за отца: он не хотел, чтобы сын носил его же имя.
2. Пол Маккартни стал вегетарианцем в 1975 году. В 1995-м он появился в серии «Симпсонов»: в ней убеждал Лизу стать вегетарианцем. В 2008 году Маккартни написал письмо Далай-ламе, в котором раскритиковал его за мясоедство.
3. Первым музыкальным инструментом Пола Маккартни была труба. Это подарок от отца, который когда-то сам был трубачом. Но он отказался от трубы в пользу гитары, потому что только так мог петь.
4. В Японии его чуть не посадили в тюрьму за хранение марихуаны. Он провел девять дней в следственном изоляторе по борьбе с наркотиками, и ему грозил семилетний тюремный срок. В итоге его отпустили. Позже Маккартни говорил: «Этот материал был слишком хорош, чтобы смывать его в унитазе».
5. Пол Маккартни – талантливый художник. Его работы, написанные в юношестве, выставлялись в галереях Ливерпуля и Бристоля.
6. А еще Маккартни написал несколько книг. В основном они были связаны с детскими сказками. Сам рассказывал: «Вполне допускаю, что когда-нибудь концерты уйдут из моей жизни. И тогда наступит пенсия: я достану старый блокнот, в котором записаны мои рассказы, придумаю новые и создам собственный сборник рассказов для детей».
7. Было время, когда Пол Маккартни ходил с усами. Это из-за автокатастрофы в октябре-1965. Он ехал домой к семье в Ливерпуле на мопеде и попал в аварию, в которой рассек губу и выбил передний зуб.
8. Маккартни написал первую песню в 14 лет, когда расстался с девушкой. В 16 он написал еще одну и записал ее под звуки собственного свиста.
9. Свою первую гитару Маккартни купил за один фунт. Через месяц игры струна порвалась и оставила небольшой шрам на его правой руке.
10. Были слухи, что Маккартни умер, а его заменил победитель конкурса двойников. История в октябре 1969 года появилась из-за слуха о том, что он погиб в автокатастрофе на М1 в 1966-м. А семья и коллеги заменили его двойником, чтобы не устраивать похороны.
Маккартни и его семья появились на обложке журнала Life в ноябре-1969. В том же номере вышел материал с заголовком «Пол все еще с нами», в котором семья опровергла все слухи.
12. Пол Маккартни своими глазами видел теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда он сидел в личном самолете в аэропорту Джона Кеннеди. Маккартни вспоминал: «Из окна самолета были видны башни-близнецы. Сначала возник один столб дыма, потом – второй. Я подумал, что либо это оптическая иллюзия, либо небольшой пожар. В конце концов стюард подошел ко мне и сказал: «Послушайте, в Нью-Йорке произошло что-то серьезное, и мы должны вытащить вас отсюда».
13. В 2011-м он стал почетным детективом полиции Нью-Йорка. Это из-за выступления на благотворительном концерте на Madison Square Garden в память о погибших во время теракта.
14. На начало 2022 года его личное состояние составляет 1,2 млрд долларов. В 2020-м он был самым богатым музыкантом мира.
15. Пол Маккартни попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный автор песен всех времен. Он также есть в Книге в номинациях «Самый успешный композитор всех времен», «Обладатель рекордного количества золотых дисков» и «Самый успешный записывающийся исполнитель в мире».
16. В честь Пола Маккартни назван астероид – 4148. Он располагается в Главном поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.
17. Пол Маккартни сыграл эпизодическую роль в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Там он был дядей Джека Воробья.
18. С 1997 года он носит титул сэра. Елизавета II посвятила его в рыцари за влияние на музыку.
19. Пол Маккартни сотрудничал с Канье Уэстом и Рианной, с которыми записал трек FourFiveSeconds. Он сказал, что вдохновлялся картинами Пикассо перед записью.
20. Из-за репетиций он откладывал свидания с девушками: «Я даже не знаю, сколько раз это было. Раз 100, может. Правда в том, что музыка была всегда на первом месте в моей жизни. Я дорожил ею больше, чем любовью».
21. В 2003 году Пол Маккартни выступил с сольным концертом на Красной площади. Это был его первый сольный концерт в России.
22. Свой трехтысячный концерт он отыграл на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге (в 2004-м). Но мероприятие чуть не сорвалось из-за надвигающегося ливня. Журналист The Guardian писал, что Маккартни потратил более 20 тысяч фунтов на разгон облаков. Три самолета сбросили на них несколько тонн сухого льда и замороженного углекислого газа.
23. Пол Маккартни ненавидит арахис. В 2010-м рассказывал: «Я написал песню про то, как ненавижу арахис. Я оскорблял его, называл самой жалкой едой. Мои менеджеры порекомендовали мне не выпускать эту песню».
24. В 1989 году он выступил перед 350 тысячами зрителей. Это самая большая аудитория во время сольного концерта.
25. В 2005 году Маккартни стал первым музыкантом, транслировавшим живую музыку в космос. Во время концерта в Анахайме он исполнил несколько песен для астронавтов на Международной космической станции. Суммарно мероприятие шло 15 минут, после чего он немного пообщался с астронавтами.