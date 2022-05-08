Как и чем разгоняют облака на праздники: среди реагентов бывает даже цемент

Как проходит процесс разгона облаков

Ответим на этот вопрос с помощью интервью метеоролога для сайта «Гисметео». Осторожно, много научных формулировок:

«При засеве облака измельченной углекислотой происходит сильное понижение температуры. Как следствие, облако становится насыщенным влагой — капли коагулируют (укрупняются) и, теряя плавучесть, под собственным весом падают на землю.

Примерно такой же эффект вызывает аэрозоль йодистого серебра. При понижении температуры до −40 переохлажденные капли замерзают и становятся ядрами конденсации. На них оседают другие капли, что приводит к выпадению осадков. В результате облако обезвоживается».

Если говорить простым языком, то облака – это образования, которые появляются за счет определенного соотношения температуры и влажности. Появляется перенасыщенный водяной пар. Когда скапливается необходимое количество конденсата, формируется капля. Когда капля становится размером и весом выше допустимых для удержания норм, она падает. То есть (грубо говоря) задача всех технологий – сделать так, чтобы вся влага, находящаяся в облаке, вышла до наступления нужного дня. И делается это с помощью специальных реагентов: