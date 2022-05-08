Как и чем разгоняют облака на праздники: среди реагентов бывает даже цемент
Страны часто разгоняют облака на праздники. Это делает не только Россия, но и США, Франция, Германия и другие страны. Безоблачное небо в важные дни − обычная ситуация. Но как именно страны разгоняют облака?
Как проходит процесс разгона облаков
Ответим на этот вопрос с помощью интервью метеоролога для сайта «Гисметео». Осторожно, много научных формулировок:
«При засеве облака измельченной углекислотой происходит сильное понижение температуры. Как следствие, облако становится насыщенным влагой — капли коагулируют (укрупняются) и, теряя плавучесть, под собственным весом падают на землю.
Примерно такой же эффект вызывает аэрозоль йодистого серебра. При понижении температуры до −40 переохлажденные капли замерзают и становятся ядрами конденсации. На них оседают другие капли, что приводит к выпадению осадков. В результате облако обезвоживается».
Если говорить простым языком, то облака – это образования, которые появляются за счет определенного соотношения температуры и влажности. Появляется перенасыщенный водяной пар. Когда скапливается необходимое количество конденсата, формируется капля. Когда капля становится размером и весом выше допустимых для удержания норм, она падает. То есть (грубо говоря) задача всех технологий – сделать так, чтобы вся влага, находящаяся в облаке, вышла до наступления нужного дня. И делается это с помощью специальных реагентов:
- Жидкий азот;
- Сухой лед;
- Гранулированная углекислота;
- Спеццемент;
- Азотокислое серебро.
Как происходит процесс разгона облаков
Схема простая:
1. Самолет-лаборатория ЯК-42Д «Росгидромет» ночью/рано утром перед праздником вылетает для оценки метеорологической ситуации, после чего определяет стратегию действий.
2. Далее оборудованные реагентом самолеты вылетают непосредственно для рассеивания облаков.
3. Самолеты сбрасывают контейнеры. Они либо с разрывающейся крышкой, либо самораскрывающиеся.
4. Происходит химическая реакция, которая приводит к разгону облаков.
Если вам нужно визуальный ответ на этот вопрос, то посмотрите выпуск «Галилео» с Александром Пушным. Там искусственным образом создавались облака и лабораторно рассеивали их:
Для рассеивания облаков используются грузовые-транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ил-18, М-101 «Гжель» и Су-30. Для здоровья реагенты безопасны, но бывают и чрезвычайные ситуации. В 2008 году резервуар с цементом пробил крышу дома в Подмосковье во время подготовки к Дню России.
Рассеивают ли облака в других странах
Да, конечно. А технологию придумали вообще в XIX веке – автором называют американского инженера Луи Гатманна. Он предлагал разгонять облака с помощью выстрелов углекислым газом. Это экологически чистый способ, но есть один недостаток, о котором говорил сам Гатманн в автобиографии: «Очень дорого. Нужно потратить много денег для осуществления выстрелов десятка зарядов».
Полноценные операции по разгону облаков начались в 1946 году. Инженеры и ученые американской компании General Electric обнаружили, что йодид серебра эффективен для разгона облаков. Дальше технологию GE власти США начали использовать для разгона облаков на всех важных мероприятиях. Дальше технологию перенял Китай, после – европейские страны. В СССР она пришла в 1960-х и используется по настоящее время.
Рассеивание облаков применяется не только ради солнечной погоды. Облака разгоняют в засушливых регионах и в период, когда давно нет дождей – осадки выпадают искусственно для поддержки сельского хозяйства. Например, из недавних примеров – в 2020 году в Мексике. Но, как признавались власти государства, это требует больших денежных вложений.